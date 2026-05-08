'Ventoso', el toro que abre la primera corrida de San Isidro en Las Ventas en la confirmación de Tristán Barroso

La feria de San Isidro en Las Ventas arranca esta tarde con la confirmación de Tristán Barroso, en una corrida en la que también torearán Juan Ortega y Alejandro Talavante. Ventoso es el nombre del toro de Núñez del Cuvillo que dará inicio a un festejo que ya ha colgado el no hay billetes.

Este colorado ojo de perdiz es un cinqueños de 528 kilos de peso. Sorteados y enchiquerados los animales, a las 19:00 comenzará una Feria que, si bien sufre la ausencia de Morante de la Puebla, alberga más expectación que en los años anteriores. Y los datos lo atestiguan: más de 18.000 abonados y un no hay billetes unánime para diez tardes.

Líderes del escalafón

Encarnan este comienzo de San Isidro en la plaza monumental de Las Ventas Alejandro Talavante, Juan Ortega y Tristán Barroso, que confirma la alternativa. Los diestros llegan a Madrid liderando el escalafón, con 12 y 11 festejos. La corrida podrá verse en abierto en Telemadrid en exclusiva. Núñez del Cuvillo trae desde Cádiz seis toros de encaste Domecq. A Ventoso le seguirán Encendido, Niñato, Ganador, Encumbrado y Tabacalero. La ganadería ha demostrado sobradamente la bravura de sus bichos.

El 22 de junio de 2025, durante la feria de San Juan de Alicante, Talavante logró los máximos trofeos simbólicos tras el indulto de Gavilán, del mismo hierro que se lidiará esta tarde en el ruedo venteño.