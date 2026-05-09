Javier Romero Jordano (Córdoba, 1987) y Diego Sánchez de la Cruz (Santiago de Compostela, 1988) se hicieron amigos en la redacción de Libertad Digital, cuando el segundo, tal y como nos cuenta, veía en su iPad faenas de José Antonio Morante mientras escribía sobre primas de riesgo y derivados. Estos periodistas firman al alimón Morante, del calvario a la gloria (Jarana Editores, 2026), un ensayo muy bien escrito y profusamente ilustrado en el que abordan la temporada sufriente y gloriosa de "uno de los toreros más importantes de la historia", de un hombre que "ha lidiado con la gravidez de la incertidumbre" y que, en la arena, ante un bicho que le puede mandar al patio de los callaítos, "dialoga con el Dios creador y se convierte en su servidor". Conversamos en casa, con San Isidro al caer y el alma apuntando a Las Ventas.

P: Diego, usted se abonó a Las Ventas "como un acto de afirmación liberal".

DSC: Siendo estudiante universitario, en el tercer año de carrera, me dan una beca para estudiar en California. Le ocurre lo mismo a la que hoy es mi esposa, que venía de Ecuador. Estando los dos ahí, lejos de nuestra casa, encontramos que se prohíben los toros en Quito y en Barcelona. Ninguno de los dos éramos aficionados, pero coincidimos a la hora de interpretar aquello como una decisión que desbordaba la autonomía personal, la capacidad de que uno decida si quiere o no disfrutar o conocer una cultura. Entonces, cuando volví a Madrid me dije: "Voy a ir a Las Ventas". Fui, compré una entrada para el tendido siete, que me sonaba. Toreaban toreros mediáticos, de la prensa del corazón. La verdad, yo no entendí nada: los gritos desde el tendido, la total desconexión entre los protagonistas del espectáculo y el público… Me pareció un manicomio aquello. Pero algo me invitó a volver, y me acabé obsesionando, perdí la cabeza. Es una pasión. Es una cultura que se puede vivir, no sólo contemplar.

Diego Sánchez de la Cruz en un momento de la entrevista | C.Jordá

P: Y usted, Javier, desciende de Guerrita.

JRJ: Lo mío viene en la sangre. He vivido esto desde pequeñito. No sé si es lo de la magdalena de Proust, pero hay un olor y un sabor que me llevan a la plaza de toros de Córdoba: el zumo de naranja Don Simón, que tiene un sabor concreto, y el olor a puro. Fui a ver, no sé si con mi madre o con mi tía, el Homenaje a la Mujer Cordobesa, cuyo origen viene del Club Guerrita. Era una especie de festival para toreros de la zona sólo para mujeres y niños. A veces iba algún hombre disfrazado de mujer. Los hombres se ponían en el callejón y siempre soltaban una vaquilla, tenían que saltar al ruedo… Era la forma de acercar la tauromaquia a los niños en ese momento. Se sigue haciendo, aunque no tiene nada que ver con el Club Guerrita. Yo he vivido esto como una cosa tan normal…, cuando lo ha querido prohibir alguien, he pensado: "¡Si esto es lo más lógico del mundo!".

Javier Romero Jordano en un momento de la entrevista.| C.Jordá

DSC: Nuestra amistad viene de que, cuando estaba en redacción, escribiendo sobre tarifas de IRPF, competitividad o exportaciones, me ponía las corridas de Morante en un iPad. Ahí empezamos a hablar y somos amigos por muchas otras razones.

JRJ: Sí, nuestra amistad ha sido forjada alrededor del toro.

P: San Isidro asoma. ¿Cómo lidian con sus esposas?

JRJ: (Risas) Bien. A ver…, estoy en una situación…, acabo de ser padre y hay que ceder mucho, pero bueno, a algo voy a poder ir.

DSC: Yo lidio sobre todo con la niñera. La logística de que puedan cuidar a nuestro hijo todos los días, y que no me salgan más caro los cuidados del chaval que los del abono, es todo un arte.

JRJ: Ahora hay una cosa que llaman FOMO.

DSC: Fear of Missing Out.

JRJ: Se está celebrando algo, tú no estás y estás pensando todo el rato que deberías haber estado. Pasa un poco: sabiendo que se está celebrando San Isidro y que tienes que estar haciendo otra cosa…

DSC: También vas atesorando recuerdos. Como aficionado, eres capaz de haber vivido tardes que te han llenado tanto que empiezas a perder ese sentido de la urgencia de tener que estar en todas. Este libro gira en torno a una temporada tan pletórica…

Javier Romero Jordano y Diego Sánchez de la Cruz sentados en el estribo de Las Ventas | C.Jordá

P: ¿Como la temporada del 2025, ninguna?

JRJ: No ha habido una temporada igual en la historia del toreo, de un matador concreto.

DSC: A Hemingway le hubiese gustado que su relación con Antonio Ordóñez le hubiese permitido ser testigo de sucesos tan importantes como los que hemos vivido este año con Morante de la Puebla. A Hemingway le hubiese gustado contar a Morante, cómo alguien decidió batirse el cobre contra sí mismo, romper los esquemas y pagar los tributos de sangre que tuvo que tragar.

JRJ: En un verano, además, sangriento: Morante va de percance en percance hasta la cornada que parte en dos su temporada.

P: Defínanme "morantismo".

JRJ: Hay dos variantes, creo. Hay una variante del morantismo enfocada a la estética. La gente dice: "Eso es morantista", porque lleva una camisa de flores, patillas o se fuma un puro. El morantismo trasciende a la propia moda. De repente, hay una urgencia de hacer una serie de camisetas o calcetines para nutrir a ese público…

DSC: Es identitario. Ubicas una forma de ser y de estar que resulta atractiva a mucha gente, y se genera un movimiento. A mí, el morantismo, tal y como lo conozco, me interesa mucho menos que la morantemanía, que es el fenómeno que hemos vivido en estos años de cómo él desata su toreo y cómo el pueblo desata su pasión por él. Es muy interesante: ni su toreo había alcanzado estas cotas, y el más morantista tiene que reconocerlo, porque fueron muchas las tardes de bronca, de almohadillas en el ruedo, de silbidos… No porque no tuviese una capacidad inmensa, como la tiene y la tuvo siempre, sino porque faltaba algo más: suerte, exposición en la lidia, que el propio público quisiese ser testigo de lo que finalmente ha sido. Por eso, más que el morantismo, me interesa la morantemanía, que ha sido la conjunción de todo lo que se creía que podía llegar a ser y más. Ha sido el embrujo, el misterio de este 2025, que se ha hecho carne.

P: Para ustedes, Morante es, entre otras cosas, un rebelde y un hombre que "ha lidiado con la gravidez de la incertidumbre".

DSC: Él ha dicho: "Lo que había hecho hasta ahora, lo voy a superar". En el mundo del toro, básicamente, hay dos palos: el valor y el arte. Aquí se nos ha enseñado, punto uno, que unos y otros tienen que torear desde la quietud, que es algo que se ha dado por hecho desde hace medio siglo, y que ha encorsetado a los artistas. Y Morante ha dicho: "No". Hay quietud y movimiento en el toreo. Lo que pida el animal. De hecho, sobra quietud impostada y falta movimiento inspirado. Punto dos: esa frontera entre valor y arte, ¿quién dice que no se puede tumbar?

Las autores de 'Morante, del calvario a la Gloria', en Las Ventas | C.Jordá

P: ¿Los del siete?

DSC: Los del siete son los primeros que lo han reconocido. Morante ha rendido a todos los aficionados, a todas las corrientes, a toda la crítica y a todo el periodismo no sólo especializado: al periodista de la cultura le ha generado interés. No se puede decir lo mismo de otros toreros.

P: En el último capítulo, contraponen la tauromaquia a la "corriente de modernidad acelerada". Al mismo tiempo, los toros están más de moda que en décadas.

JRJ: Puede ser por la morantemanía, pero lo llevo un poquito más atrás: hay un punto de rebeldía. Cuando a una persona le dicen: "No puede ver esto, hay que quitarlo", uno dice: "¿Por qué?". Los medios de comunicación y las empresas publicitarias se habían apartado. Lo habían dado por muerto. Sin embargo, pum. Ahí estamos.

DSC: Raúl Vilas y yo somos gallegos. Creo que los dos nos hemos acercado a las plazas de toros, entre otras cosas, por tocar los cojones a los que pretendían decirnos si eso entraba o no en la definición de gallego. (Piensa) Es difícil adentrarse en la tauromaquia. Te exige un esfuerzo y una concentración. Someternos a la disciplina de la pausa no es fácil, pero aquellos que han dado el paso han encontrado que hay algo especial en todo lo que sucede dentro de la plaza. En primer lugar, hay un valor contemplativo; en segundo, uno simbólico: la relación del hombre con la naturaleza, que va más allá del buenismo, de la ejecución de una res; en tercero, el hecho social: más allá de que te fumes un puro o conozcas a una chica guapa, es que puedes compartir el tendido con un abuelo, un hijo y un nieto. Hay un acervo, una cultura compartida que te da un anclaje a la propia historia de tu país, de tu sociedad o de tu comunidad que no te la da el mejor concierto de música indie de la última banda sueca…

P: Pero sí uno de Hombres G o de Sabina.

DSC: Sí. Creo que ahí hay un componente nostálgico que atrae al público porque compartes. Hay un hilo generacional.

JRJ: Exige un esfuerzo para querer entenderlo. Nosotros somos aficionados a llevar a gente nueva y explicar. Y esa persona debe escucharte, no puede estar pendiente del de atrás, de la cerveza o del móvil.

DSC: No es un espectáculo sencillo, no me obliga a estar de acuerdo con todo…

JRJ: De lo que no hay duda es que, ahora mismo, los toros están de moda. Ahora mismo, hay miles de personas que van a las plazas. Sevilla ha terminado con nueve tardes de "No hay billetes". Eso no se veía en décadas. Y todavía queda temporada en Sevilla.

P: Entonces, lo de la persecución, ¿es para tanto?

JRJ: No sé si estaba firmada la sentencia de muerte…

P: Pero sí estaba sobre la mesa.

DSC: Perdimos el cincuenta por ciento de la actividad que llegó a tener el sector taurino. Se llegó a cerrar una plaza de primera, como la de Barcelona. Cerró la de Quito. En Colombia, el toreo tiene fecha de caducidad: en dos temporadas, si nadie lo remedia. Se documentó, y yo, de hecho, pagué cierto precio personal, la financiación de los lobbies animalistas extranjeros que pagaban todas estas campañas… Si el sector taurino no llega a organizarse para explicarse, abrirse a la sociedad y reivindicar la permanencia y la vigencia de su cultura, estaríamos viendo lo que vimos: una reducción a plomo de la actividad.

Las autores de 'Morante, del calvario a la Gloria', junto a la barrera | C.Jordá

P: A ver, una cosa: no he visto mayores puyazos que entre los propios taurinos…

JRJ: Eso es así. Uno va a los toros, da su opinión, y el de al lado te dice: "Cállate, que no tienes ni idea". Eso pasa en todos los ámbitos del sector: entre toreros, aficionados, críticos… Volviendo a lo que preguntabas antes, sobre si era para tanto: en España se frenó, en parte, gracias a la Fundación Toro de Lidia, que sacó un argumentario. Lo que le faltaba al aficionado era una explicación para ese que te aborda, de una manera muy violenta, normalmente, y no le puedes rebatir bien porque no tienes las palabras exactas. De hecho, muchos toreros iban a los programas de televisión y eran terroríficos, fábricas de antitaurinos: algunos son estupendos oradores, pero muchos eran nefastos, es gente que se expresa en la plaza.

P: Va la última. Escriben al final: "En esa lucha continua por estar a la altura de la leyenda que está forjando a base de esfuerzo y compromiso, el Dios del Toreo dialoga con el Dios creador y se convierte en su servidor, dispuesto a sentir su aprobación cada vez que mira el cielo desde el centro de una plaza". ¿Cómo empalma el toreo, en este caso, el de Morante, con la trascendencia, con la divinidad?

DSC: Cada vez que le preguntan a Morante cuál ha sido el alimento del que se ha nutrido para seguir adelante y superar más de veinte años de calvario psiquiátrico, habiéndose sometido a terapias de electroshock, tratamientos farmacológicos durísimos y tantos obstáculos personales, ha ofrecido una respuesta mística: siempre se ha dicho torero por obra y gracia de Dios y se ha presentado como un oficiante, como una especie de sacerdote con la obligación moral de estar ahí. Aunque, genuinamente, se apartó, y en el libro se relata cómo vivió su cuadrilla y su entorno el desplome moral y físico que siente en el momento en que se quita la coleta, detrás de todo eso, siempre ha prevalecido, en última instancia, una llama que no se ha apagado nunca. Él siempre lo ha vinculado a lo divino y nos ha obligado a preguntarnos por qué este hombre lo eleva a lo trascendente, a lo religioso, y la conclusión a la que llegamos es que sí es cierto que cuando el hombre ha querido honrar al dios en el que cree, ha tendido a cuidar todo eso con un esmero y un esfuerzo de superación creativa increíbles.

JRJ: Él siempre ha dicho, y lo ha repetido en un montón de ocasiones, que él es torero. Él no puede ser otra cosa. Él, de pequeño, sintió la llamada de la afición sin que en su entorno hubiese nada. Se hizo torero toreando en las calles de su pueblo con su primo. Su tauromaquia es la trascendencia que va a dejar como legado.

DSC: Este hombre es millonario. Va camino de los cincuenta años. Arrastra todo ese calvario al que aludíamos: psiquiátrico, psicológico y físico.

JRJ: Ahora, después de lo del otro día…

DSC: Le puede llamar Dios, alguno lo llamará "energía"…, pero está claro que siente una obligación y una inspiración superior. En su caso, de corte religioso. Pero sin ese más allá, él se nos habría venido abajo. En la tauromaquia ha encontrado un vehículo para crear y sentirse libre. Y, últimamente, para ser feliz. Estamos felices de que Morante no se haya terminado de ir no sólo por disfrutar de él, que por supuesto, sino porque significa que José Antonio está bien.