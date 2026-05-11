Talavante conquista su séptima Puerta Grande en el estreno de San Isidro 2026 con éxito de público

Una vez concluido el primer fin de semana de la Feria de San Isidro toca hacer balance de lo sucedido en el ruedo de Las Ventas durante estos días azotados por lluvia y frío, como viene siendo habitual. Los primeros tres días de toros en Las Ventas pese a las inclemencias del tiempo hubo una gran afluencia de público con dos tardes de no hay billetes y una superando los 20.000 espectadores.

En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Andrés Amorós e Isabel González han comentado lo sucedido en las corridas de Núñez del Cuvillo, La Quinta y Conde de Mayalde. "El viernes era una cosa muy buena, empezar fuerte, empezar con dos carteles fuertes, viernes y sábado. El viernes fueron los toros de Núñez del Cuvillo, que son pues predilectos de las figuras. ¿Y cómo salieron? Pues como predilectos de las figuras, es decir, suaves, flojitos, blandos y uno extraordinario, que es lo que todos esperan, que fue el de Talavante", ha explicado Amorós.

El cronista ha dicho que entonces Talavante estuvo "feliz", porque es que era "un toro obedientísimo, bondadosísimo, y Talavante hacía tiempo que yo no le veía torear tan a gusto y cortó las orejas y abrió la Puerta Grande". En ese festejo del pasado viernes Juan Ortega "estuvo regular, no acaba de estar bien y confirmó un chico, Tristán Barroso, que bien, pero darse a conocer es complicado".

El sábado "pasamos al extremo opuesto de los toros de las figuras" con los toros de La Quinta que "a veces salen buenos y a veces salen malos, muy complicados y esta vez pues no funcionaron y yo lo siento muchísimo" porque "es una ganadería que le tengo gran respeto". Para Amorós son unos toros que "tienen un problema" porque "no siendo muy peligrosos, aparentemente tienen un peligro que es que muchos salen con la cara como si estuviera mirando al tendido y eso pasó el otro día".

"Un toro con la cara alta, distraído, es que cómo le bajas la cabeza. No es que sea peligrosísimo, pero es muy deslucido para el torero. Entonces, fueron deslucidos todos. Perera, nada especial y Luque, se la jugó y hubo un único toro bueno, que fue el último de Tomás Rufo y estuvo bien al borde de la oreja, pero no acabó de rematar y no lo mató bien", ha contado Andrés Amorós.

De Madrid a Valladolid

Román entrando a matar.

Andrés Amorós ha contado que en Las Ventas "Román cortó una oreja en la corrida de Conde de Mayalde, me han dicho, encastrados, pero también sin haber estado allí, algo que yo tengo que decir: ¿Sabes cuánto duró la corrida? Tres horas, de 19:00 a 22:00. Es demasiado y no puede ser".

El cronista, que estuvo en Valladolid donde "estaba anunciada una gran corrida" con Morante, Juan Ortega y Roca Rey, pero de esos tres toreros sólo Ortega hizo el paseíllo junto a Talavante y Borja Jiménez. Morante y Roca Rey no se han recuperado de sus cornadas en Sevilla. Amorós contó que le gustaron los toros "de Jandilla" y que hubo un gran ambiente, "no es imprescindible que toreen Morante y Roca Rey para que la gente vaya" a los toros, ha apuntado.

Para seguir el desarrollo de la Feria de San Isidro nada mejor que escuchar Al Alimón, la mejor crónica taurina de la Feria de San Isidro, de la mano de Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, con la colaboración de Muebles Adama, Lalo carnicerías y charcuterías y restaurante Casa Robles Sevilla.