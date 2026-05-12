Amorós da las claves de la primera novillada de San Isidro 2026: "Hay ilusión de que salgan nuevos valores"

"Todos los días de esta semana hay ya corridas de toros y todos los días estaremos aquí con Al Alimón", han dicho Andrés Amorós e Isabel González, que han dado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio las claves de la primera novillada de la Feria de San Isidro 2026. "Hay que defender las novilladas", ha dicho el cronista.

En este sentido, ha apuntado que "hay muchos toreros consagrados que yo ya sé lo que van a hacer más o menos, ya los conozco. En cambio, los chicos jóvenes es un poco una incógnita". "La ilusión de que surjan nuevos valores", ha apuntado Amorós, es lo que lleva a la gente a Las Ventas a ver las novilladas. Una actividad que demuestra que es "síntoma de ser buen aficionado".

Este martes los novilleros Tomás Bastos, Martín Morilla y Álvaro Serrano lidian un encierro de Montealto. "Yo he visto al primero, a los otros dos no", ha dicho Amorós que tiene "ilusión de verlos esta tarde". Tomás Bastos "es el torero portugués que lleva Cristina Sánchez" que "está muy ilusionada y, además, yo creo que le está llevando muy bien la carrera, un poco al estilo antiguo, seriamente, y este es un portugués de un sitio que es casi la cuna del toreo en Portugal, Vilafranca de Xira, que es donde están las ganaderías portuguesas".

Según Amorós, Bastos "es un torero un poco a la antigua con oficio serio, clásico, valiente y oye, pues tenemos ilusión en él" ya que va a "tomar la alternativa en Santander el 24 de julio en la Feria de Santander de la mano de Roca Rey". La de Madrid es "un examen previo", ha apuntado el cronista.

El segundo de los toreros es Martín Morilla, un chico sevillano de Morón de la Frontera "hijo del escultor que ha hecho, entre otras cosas, el monumento a Joselito el Gallo en Sevilla" enfrente de la Macarena. Hay "buenas referencias" de este novillero que acaba de triunfar toreando seis novillos en su tierra. El tercero es Álvaro Serrano, un novillero madrileño de Navas del Rey. Debutó en Las Ventas el pasado 1 de mayo y "causó una impresión fantástica, pero falló con la espada".

Andrés Amorós ha recordado también que se van colocar varios azulejos en Las Ventas a figuras históricas por parte del Centro de Asuntos Taurinos. "El primero a Curro Vázquez, el maestro, el segundo a los fotógrafos taurinos, y el tercero, una persona que tú conoces y estimas como yo, que lo queremos mucho: Ortega Cano", ha dicho el cronista a Isabel González.

La mejor crónica taurina de la Feria de San Isidro está en Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio de la mano de Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías y Restaurante Casa Robles Sevilla.