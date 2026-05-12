Bastos, Morilla y Serrano abren las novilladas de San Isidro: dónde ver en televisión y horario

Las Ventas celebra este martes la primera de las tres novilladas programadas en la Feria de San Isidro de 2026. La ganadería de Montealto será la encargada de abrir el ciclo con una novillada compuesta por utreros de presencia destacada para un cartel formado por el portugués Tomás Bastos, el sevillano Martín Morilla y el madrileño Álvaro Serrano.

La divisa madrileña de Agustín Montes regresa al coso de la calle Alcalá después de las actuaciones protagonizadas por sus novillos en temporadas anteriores. El hierro de Montealto mantiene una línea ganadera marcada por la influencia de Juan Pedro Domecq vía Algarra y El Ventorrillo, con animales reconocidos por movilidad, longitud de pitones y comportamiento exigente.

[👥𝗖𝗨𝗔𝗗𝗥𝗜𝗟𝗟𝗔𝗦] Descubre los hombres que acompañarán a Tomás Bastos, Martín Morilla y Álvaro Serrano. 🔥A las 19h. harán el paseíllo en #LasVentas.#SanIsidro2026 pic.twitter.com/8RF22sikLz — Plaza de Las Ventas (@LasVentas) May 12, 2026

Una novillada con presencia en los corrales

Los seis novillos para esta tarde presentan pesos comprendidos entre los 491 y los 529 kilos. Abrirá plaza Camagueto, número 27, castaño listón bocidorado, con 493 kilos, para Tomás Bastos. El segundo será Enrejado, número 18, negro meano, de 506 kilos, correspondiente al turno de presentación de Martín Morilla en Madrid. En tercer lugar saldrá Cartero, número 70, castaño, de 522 kilos, para Álvaro Serrano. El cuarto de la tarde será Flamenco, número 33, negro listón, de 528 kilos, segundo del lote del torero portugués.

El quinto utrero llevará por nombre Académico, número 34, colorado chorreado en verdugo, con 491 kilos, para Martín Morilla. Cerrará el festejo Molinero, número 21, colorado ojo de perdiz, de 529 kilos, correspondiente a Álvaro Serrano.

Como sobreros permanecen en los corrales Silvano, de la ganadería de José González, y Romano, con el hierro de Chamaco.

El portugués Tomás Bastos llega a esta cita después de una temporada marcada por triunfos en certámenes como el Alfarero de Oro y el Circuito de Extremadura. El festejo de esta tarde supondrá además su última comparecencia en Las Ventas como novillero antes de tomar la alternativa.

Bastos ya ha sido anunciado para doctorarse en la próxima Feria de Santiago de Santander, un paso que llega tras varias actuaciones destacadas en plazas españolas y portuguesas.

El novillero luso dejó una impresión positiva en sus anteriores actuaciones en Madrid, una plaza donde ha mostrado un concepto basado en el temple y la ligazón.

Debut con picadores en Las Ventas

La tarde también supondrá la presentación en Madrid del sevillano Martín Morilla, uno de los nombres que más presencia ha tenido en los circuitos de novilladas de las últimas temporadas.

Morilla fue finalista del Circuito de Andalucía y llega a Las Ventas después de cortar una oreja recientemente en la plaza de la Real Maestranza de Sevilla durante el festejo del Corpus. El novillero sevillano afronta esta cita como una de las actuaciones de mayor relevancia de su temporada hasta el momento.

Dónde ver la corrida

Completa la terna el madrileño Álvaro Serrano, vencedor del Circuito de Madrid, que regresa a Las Ventas tras su actuación del pasado 1 de mayo.

En aquella tarde dejó una actuación marcada por la firmeza y la disposición, factores que le situaron entre los nombres destacados del escalafón novilleril madrileño en este inicio de temporada.

El festejo podrá seguirse en directo a través de la retransmisión de Telemadrid a las 19:00 horas, cadena que emite íntegramente la Feria de San Isidro 2026 desde Las Ventas.