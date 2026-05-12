Borja Jiménez presenta la encerrona 'In Memoriam' de Ignacio Sánchez Mejías: "Ya pienso en la cuarta Puerta Grande"

San Isidro 2026 ya está a pleno rendimiento y la plaza de toros de Las Ventas se ha convertido en el epicentro de la tauromaquia mundial. No sólo por lo que sucede en el ruedo sino por toda la actividad cultural que hay a su alrededor. Este lunes, aprovechando que por las tardes no hay festejos el primer día de la semana para descanso de la afición, se ha presentado en la Monumental de la calle de Alcalá la Corrida In Memoriam de Ignacio Sánchez Mejías por su protagonista, el matador de toros Borja Jiménez.

Cartel de la Corrida In Memoriam.

Jiménez tiene dos tardes firmadas esta feria de San Isidro, ambas casi al final del serial. Una estrategia que explicó en Libertad Digital y que parece que ha sido exitosa. El torero de Espartinas tiene en su haber tres Puertas Grandes de Las Ventas en tres temporadas consecutivas: la primera fue en la Feria de Otoño de 2023 donde cortó tres orejas en la corrida de Victorino Martín; la segunda, en San Isidro 2024 donde fue considerado como triunfador de la misma y la tercera, en la corrida In Memoriam del año pasado cuando cortó dos orejas al toro Milhijas de Victorino, uno de los grandes toros de la campaña pasada.

Llega a Madrid siendo uno de los toreros más destacados en la que llevamos de temporada habiéndose quedado cerca de abrir dos Puertas del Príncipe en la última Feria de Abril de Sevilla. El fallo con los aceros, su talón de Aquiles, lo impidió. Borja Jiménez se estrenará en la Feria de San Isidro 2026 el jueves 4 de junio en la corrida de Jandilla con Emilio de Justo y Víctor Hernández, uno de los carteles más rematados del ciclo. Tres días después volverá a trenzar el paseíllo en Las Ventas, pero esta vez en solitario por primera vez en la Monumental madrileña.

A por la cuarta Puerta Grande

Este lunes Borja Jiménez ha llenado la Sala Alcalá de la Plaza de Toros de Las Ventas para presentar el cartel de la Corrida In Memoriam de Ignacio Sánchez Mejías. El torero de Espartinas ha estado acompañado por el periodista Jesús Bayort, el empresario Rafael García Garrido, el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Miguel Martín y los ganaderos que lidian ese 7 de junio: Concha Hernández y Ricardo del Río.

Jiménez dijo que "una encerrona marca siempre la carrera de un torero, y más con la dificultad que tiene en Madrid, pero estoy feliz de verme anunciado con seis toros en Las Ventas". Aseguró el torero sevillano que "no es fácil una Puerta Grande por año. Estoy muy agradecido a la vida, que me haya puesto en mi camino toros para poder hacerlo. Ya pienso en la cuarta". El matador de toros habló del homenajeado Sánchez Mejías, ignorado por el ministro Ernest Urtasun en los actos del centenario de la Generación del 27 de la que fue impulsor. Dijo que "es muy acertado este homenaje, no solo por lo que hizo en el mundo del toro, sino también fuera de él, al acercar la tauromaquia a otros sitios".