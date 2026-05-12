'Eso no estaba en mi libro de historia de la tauromaquia', una obra "para aficionados y no aficionados" a los toros

Con la Feria de San Isidro 2026 a pleno rendimiento y el mundo del toro con los ojos fijos en la Monumental de Las Ventas siguen llegando a las librerías distintas obras sobre el mundo de los toros. Hace unos días en la sección Los Libros del programa Es la Mañana de Federico de esRadio Andrés Amorós recomendó Morante, del calvario a la gloria, publicado por un servidor y Diego Sánchez de la Cruz en Jarana y este martes ha hablado de la obra Eso no estaba en mi libro de historia de la tauromaquia publicado por Francisco Gordón Suárez en Almuzara.

Se trata de un libro lleno de "divertidas" e "increíbles" anécdotas sobre el mundo del toro cuyo autor es Francisco Gordón Suárez, "un abogado de Córdoba que es muy aficionado a los toros y que ha hecho toda una serie de actividades taurinas como ser representante de la Fundación Toro de Lidia". "Cuando leemos que esto no estaba en mi libro de historia de la tauromaquia, ¿nos va a soltar la historia de la tauromaquia? No, de lo que habla el libro en realidad es de anécdotas taurinas", ha apuntado Amorós.

Eso no estaba en mi libro de historia de la tauromaquia se presentará en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba el próximo lunes 18 de mayo a las 20:00 horas con el autor del mismo, Francisco Gordón Suárez, el ganadero y presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín; el historiador taurino Domingo Delgado de la Cámara, Manuel Vázquez Silva, hijo de Pepe Luis Vázquez y presidente de la tertulia El Castoreño y Antonio Cuesta.

El catedrático de Literatura y experto en tauromaquia ha recordado que "no es el primero" de este estilo como los de "Luis Nieto, que hizo varios, y Lucas Pérez, que ha sacado dos que han tenido mucho éxito". "Es que en realidad son muy divertidas estas anécdotas. Yo me pregunto por qué las anécdotas taurinas son tan divertidas. Hombre, es que es un mundo muy peculiar para el que no lo conozca y para bien o para mal tiene mucho color local. Es un mundo enormemente pintoresco porque es un mundo donde había sobre todo hombres", ha explicado.

Andrés Amorós ha dicho que "ahora queda todavía menos, pero había muchísima vida bohemia, donde había gente verdaderamente que hacía cosas increíbles, muy tradicional, muy pretecnológica". Ha insistido en que es "un mundo muy bohemio" y lo ha calificado "medio en broma" de "precapitalista y pretecnológico, donde se cierran las cosas con un abrazo, con apretón de manos".

El del toro, para el cronista de Al Alimón y El Debate, "tiene el atractivo de un mundo muy elemental, nada intelectual. Pero eso no quiere decir que sean tontos en absoluto, es gente muchas veces con escasa educación académica, pero listísimos muchos". "No hay nada ridículo, porque es sencillamente un ser humano que se está enfrentando a un animal peligrosísimo, que se está jugando la vida para crear belleza", ha remarcado.

Portada del libro.

Ha contado algunas anécdotas y pasajes del libro Eso no estaba en mi libro de historia de la tauromaquia como al comienzo donde "cita una frase de Juncal, de Jaime de Armiñán, que tiene una gracia tremenda". En la serie Paco Rabal dice: "El mundo entero está rendido a los pies de la tauromaquia. Todo gira alrededor de los toros. Los músicos existen para, bueno, para inventarse pasodobles, toreros, los poetas para cantar a los toreros, los médicos para curar a los toreros, los arquitectos para construir plazas de toros, los pintores para pintar toreros, y las mujeres para querer a los toreros".

"¿Dónde pasa algo así? En el mundo del jazz, del flamenco… en definitiva, en el mundo de cualquier arte. Un artista que se vuelca y el arte es su mundo entero y es su vida y es su pasión y es su locura para bien y para mal. Un arte vivido así. Y entonces, pues todo aquí tiene una dimensión muy importante, muy trágica", ha explicado Andrés Amorós que ha asegurado que cree que "para los oyentes aficionados a los toros o no aquí hay un sector que es divertidísimo en el libro, que son los brindis".

En este sentido, el catedrático de Literatura ha dicho que en los toros existe "esta tradición" que no sabe realmente "ni cuándo empezó". Ha contado la anécdota del brindis de Jaime Ostos en Las Ventas al cronista Lozano Sevilla al que acusó de "sobrecogedor" en directo. O los de Rafael Guerra Guerrita y Luis Mazzantini en 1898 a propósito de las corridas patrióticas durante la guerra de Cuba. Y muchos más de Luis Miguel Dominguín, del genial Rafael El Gallo o de Lorenzo Garza a un general que estaba con una exnovia suya. El brindis que más ha destacado es el del mexicano Rodolfo Rodríguez El Pana el día de su despedida: "Quiero brindar este toro, el último toro de mi vida de torero en esta plaza a todas las daifas, mesalinas, meretrices, prostitutas, suripantas, buñis y putas. A todas aquellas que saciaron mi hambre y mitigaron mi sed cuando El Pana no era nadie y me dieron protección y abrigo en sus pechos y en sus muslos, base de mis soledades. Que Dios las bendiga por haber amado tanto. ¡Va por ustedes!".

En Eso no estaba en mi libro de historia de la tauromaquia Francisco Gordón Suárez "hace un recorrido muy curioso" sobre los lugares donde se han celebrado corridas del mundo. Andrés Amorós ha destacado que "ha habido corridas de toros en el mundo entero. En Nueva York torearon los hermanos Bienvenida, en París, en China, en Venecia, en Belgrado, que llevó la corrida Luis Miguel y la presidió mi padre".

Se trata de "un libro muy documentado" y "sencillo. A mí me molesta que algunos, hablando de toros, se ponen filosóficos y trascendentales. No, esta es la historia, la que no sale a lo mejor en los libros, pero esta es la realidad, bien documentada". Es "muy divertido para aficionados y no aficionados, y sobre todo, que es un mundo mucho más amplio, más rico y más variado de lo que la gente cree", ha finalizado.