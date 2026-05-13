Álvaro Serrano conquista Las Ventas por "arrimarse como un león"

La segunda semana de la Feria de San Isidro 2026 comenzó el pasado martes con la primera novillada del serial: un encierro de Montealto para los novilleros Tomás Bastos, Martín Morilla y Álvaro Serrano. En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado el triunfo de Álvaro Serrano, que salió por la Puerta Grande de Las Ventas tras cortar una oreja a cada uno de sus novillos.

"A los buenos aficionados les interesan las novilladas y, además, las tres novilladas de este San Isidro están bien programadas, sobre todo para empezar porque han elegido una ganadería buena, de prestigio. No se trata de darle a los chicos el saldo de lo que queda por ahí porque es más barato", ha comentado Andrés Amorós. La del pasado martes fue "una tarde típica de Madrid con viento, luego borrasca, luego lluvia y un éxito tremendo de un chico joven y al final un drama terrible". En este sentido, ha contado que "este chico que se llama Álvaro Serrano en el primer novillo había estado estupendo, había cortado una oreja que casi era la segunda y en el último salió y lo hizo todavía mejor y lo mató bien y el toro no caía y el puntillero lo levanta".

A Álvaro Serrano le dieron los dos avisos y "estuvo a punto, muy cerquita, de que le echaran al corral" al novillo. Al final "acertó a descabellar, yo no sé cómo porque es que verdaderamente fue algo terrible el momento y ya cortó otra oreja y salió a hombros y todos felices".

Se lidió "una novillada de Montealto pero de aúpa, de las de Madrid con toros serios, todos de 490, 500, 510 kilos, pero astifinos, con una movilidad tremenda y, sobre todo, con una casta, unos más bravos que otros". Sobre los novilleros Amorós ha dicho que Tomás Bastos, el que "lleva Cristina Sánchez", es "este chico portugués que tiene ya mucho oficio y va a tomar la alternativa en Santander, se la va a dar Roca Rey en la Feria de Julio. Él es profesional, no actuó sin brillo, pero con buen oficio". El segundo, que se presentaba en Madrid, fue Martín Morilla, "un novillero sevillano que ha toreado menos y lo que ha toreado no es lo de Madrid" y se le vio "un poquito desbordado".

¿Qué clase de torero es Álvaro Serrano?

"La gran novedad para la gente es este chico, Álvaro Serrano, que es de un pueblo cercano a Madrid y que ya el 1 de mayo causó una impresión estupenda, pero no mató y esta vez estupendamente sí mató", ha contado Andrés Amorós. El cronista ha explicado que el novillero de Navas del Rey que triunfó en Las Ventas "no va de exquisito ni de teorías filosóficas, este va de arrimarse como un león desde el comienzo hasta el final". Amorós ha dicho que es "lo que se decía, un novillero como los de antes, que se la juega de verdad y además con el toreo clásico".

Álvaro Serrano en Las Ventas

"Entonces la gente estuvo entregada absolutamente" con Álvaro Serrano y "cortó una oreja y otra oreja, que hubieran sido dos o a lo mejor tres, no lo sé". Amorós ha contado "ese momento final de los chicos tirándose al ruedo", para sacarlo a hombros por la Puerta Grande.

En este sentido, Andrés Amorós ha apuntado que los jóvenes "no sólo se echan al ruedo en este momento para sacar a hombros a Morante que está muy bien o a Roca Rey también a un joven que se lo gana como este Álvaro Serrano". Ha señalado el cronista que "la Fiesta no se acaba gracias a Urtasun, entre otras cosas, mientras haya toros o novillos encastados, hoy hay chicos que salen a jugársela".

Vuelven los toros de Pablo Romero

Andrés Amorós ha apuntado que la tarde del martes "acabó felicísimamente y hoy se lidian los toros de Partido de Resina, los antiguos Pablo Romero". Sobre esta legendaria ganadería ha dicho que son "los toros más guapos, más bonitos que había, que son una preciosidad de capa, de todo y además que tenían siempre esa cosa tan rara: carita de buenos, con una mirada que es que da gusto verlos".

Toros de Partido de Resina

Sin embargo, "llegó un momento en que empezaron a flaquear, había un problema, se vendió la ganadería y ha pasado a más de un propietario. ¿Y cómo estarán ahora los Pablo Romero? Pues mira, no lo sabemos, es una incógnita. Siempre existe la ilusión que renazcan otra vez con la bravura que tenían, pero hay ciertas dudas".

La de este miércoles es "una corrida internacional", ha dicho Amorós. El matador que encabeza el cartel es Antonio Ferrera que torea "en América casi más que en España, Calita, que es mexicano, y Colombo, que es venezolano". "Está bien porque muestra lo que es la Fiesta actualmente, que es universal" y también "porque eso le da gusto a los muchísimos turistas hispanoamericanos en Madrid que vienen con motivo de San Isidro". "La Fiesta de los toros tiene también, además de un valor cultural y de un valor ecológico, un valor económico porque atrae un turismo de calidad", ha explicado Amorós.

"Ferrera es un torero extremeño porque sobre todo ahora en su madurez él va por libre, él hace lo que quiere y ya está. Primero era un torero muy espectacular, muy populista, luego evolucionó hacia la lidia total, que está muy bien y luego hace pues cosas singulares, a veces aparece como un gran lidiador clásico y Madrid se le rinde porque es estupendo y a veces hace cosas pues un poquito extravagantes, claro, que en Madrid se ven con cierto reparo", ha dicho el cronista.

Andrés Amorós ha hablado también de Calita, que "tiene ya experiencia en México, pero los toros que se lidian en México son muy distintos a los que se lidian en España y sobre todo en Madrid, y eso pues suele ser complicada la adaptación, así que para mí la verdad es una incógnita". "Más claro tengo lo que es Jesús Enrique Colombo, que también es hijo de un matador de toros, es venezolano y este es estilo Carlos Arruza o uno de los Girón. Es un torero atlético, poderoso, que pone unas banderillas espectaculares y que hace toda clase de cosas", ha añadido Amorós.

El análisis de este festejo será mañana jueves en Al Alimón, la mejor crónica taurina de la Feria de San Isidro, de la mano de Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías y Restaurante Casa Robles Sevilla.