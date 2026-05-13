Doblete de Morante en Alicante y nuevas fechas en Toledo, Salamanca y León

Morante de la Puebla, convertido en protagonista de los principales lanzamientos editoriales de temática taurina, apura los plazos para intentar estar este viernes haciendo el paseíllo en la plaza de toros de Jerez de la Frontera por su Feria del Caballo. Previamente, inaugurará la estatua a Rafael de Paula realizada por el escultor Martín Lagares que se erigirá en su ciudad natal. Este monumento ha sido impulsado por el cigarrero como hizo recientemente con Antoñete en Las Ventas en la previa del histórico 12 de octubre donde se quitó la coleta.

El cigarrero, que sufrió en la Feria de Abril una terrible cornada que le perforó el recto días después de su triunfal regreso a los ruedos en la Maestranza, se prueba en el campo estos días para hacer el paseíllo en Jerez este fin de semana. A Morante le fue imposible reaparecer en Valladolid el pasado 10 de mayo como él quería. Mientras tanto, se siguen anunciando ferias que van cuajando el mes de junio con festejos protagonizados por el torero de La Puebla del Río. Es el caso de Toledo, que ha cambiado de fecha la tradicional Corrida del Corpus para que la toree Morante, Salamanca, León o la Feria de las Hogueras de Alicante donde el cigarrero hará un doblete.

En Jerez de la Frontera tiene anunciadas las tardes del 15, con toros de Jandilla y Castella y el también herido Roca Rey y el 16 de mayo, con toros de Álvaro Núñez con Manzanares y Juan Ortega. En la localidad francesa de Nimes torea el 23 de mayo con Talavante y Marco Pérez ante toros de El Freixo. En Aranjuez el día 31 de ese mes ante toros de Núñez del Cuvillo con Roca Rey y Pablo Aguado.

En junio comenzará el mes en la recuperada Corrida del Corpus de Sevilla el jueves 4 de junio ante toros de Garcigrande y con Juan Ortega y Pablo Aguado. De ahí irá a Granada el día 6 con toros de Álvaro Núñez y con El Fandi y Pablo Aguado y en Toledo el 7 donde lidiará toros de Zalduendo junto a Manzanares y Álvaro Lorenzo. Unos días después, el 12 de junio, regresa a Salamanca tras sus grandes faenas de 2025 con una corrida concurso de ganaderías del campo charro por la festividad de San Juan de Sahagún. En este festejo se lidiarán reses de Garcigrande, La Ventana del Puerto, Domingo Hernández, Hnos. García Jiménez, Pilar y Olga García Jiménez y Carmen Lorenzo por el cigarrero, Daniel Luque y Marco Pérez.

De Salamanca irá a Marbella el 13 de junio donde lidiará el primero de sus dos festejos de este verano tras cortar dos orejas y un rabo en el coso de la Costa del Sol en 2025. Allí están anunciados toros de El Freixo para Morante, Talavante y David de Miranda, triunfador de la Feria de Abril de Sevilla. Finaliza el mes en León el 27 de junio donde lidia un encierro de García Jiménez junto a Manzanares y Talavante. Antes de ir a esta ciudad Morante hará dos paseíllos en Alicante.

Doblete en Alicante por la Feria de Hogueras

Esta semana se han conocido los carteles de la Feria de Hogueras 2026 de Alicante en homenaje a Luis Francisco Esplá por la empresa Eventos Marenostrum que dirige Nacho Lloret. Se trata de un ciclo en el que Morante de la Puebla y José María Manzanares harán doblete. El primero en las corridas de Álvaro Núñez y Santiago Domecq. El segundo, compartirá cartel con el cigarrero con la de Álvaro Núñez junto a Roca Rey y, además, lidiará la corrida de Victorino Martín con El Cid y Manuel Escribano el día de San Juan.

Otras figuras como Roca Rey, Talavante o Juan Ortega también están presentes al igual que algunos de los toreros revelación de la temporada como Samuel Navalón, triunfador de la Feria de Fallas; David de Miranda, triunfador de la Feria de Abril; Borja Jiménez o Marco Pérez. La Feria de Hogueras 2026 de la ciudad levantina comenzará el viernes 19 de junio y concluirá el sábado 27. Está compuesta de una clase práctica, una novillada sin picadores, otra con picadores, cinco corridas de toros y una de rejones.

Todos los carteles de la Feria de Hogueras 2026