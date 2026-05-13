La Copa Chenel 2026 define su segunda fase: las corridas donde actuarán los 9 últimos clasificados

La Monumental de Las Ventas, por primera vez este año sede de la final de la Copa Chenel, ha acogido este miércoles la elección de los tres próximos carteles que dan comienzo a la segunda fase de este certamen de corridas de toros en la Comunidad de Madrid para matadores con pocos contratos. Los nueve toreros que quedan de los 18 que comenzaron la Copa Chenel 2026 han elegido las tardes en las que participarán los días 13, 20 y 27 de junio en las localidades de Daganzo de Arriba, Moralzarzal y San Martín de Valdeiglesias. Han participado de manera presencial seis de los actuantes, ganaderos y alcaldes de las localidades donde se celebran los festejos.

Los toreros que siguen en el certamen madrileño son: Mario Navas, Alejandro Marcos, Manuel Diosleguarde, Javier Cortés, Alejandro Chicharro, Héctor Gutiérrez, Álvaro Burdiel, Tomás Angulo y Fernando Plaza. La segunda fase de la Copa Chenel 2026 también se televisará por Telemadrid, al igual que la Feria de San Isidro que está cosechando grandes datos de audiencia.

La sexta edición de la Copa Chenel forma parte de la Fiesta del Toro de la Comunidad de Madrid, un proyecto de la Administración regional y la Fundación Toro de Lidia cuyo objetivo es "promover la tauromaquia como expresión cultural". En este sentido, cabe recordar que en estos años se han "celebrado ya un total de 145 festejos en los que han participado 91 matadores de toros, 37 novilleros con picadores, 36 novilleros sin picadores y 78 ganaderías, siendo la mayoría de ellas madrileñas".

La fase final de la Copa Chenel

Los certámenes que componen este proyecto son Kilómetro Cero, para novilleros sin picadores; el Circuito de Madrid, para novilleros con picadores; y la Copa Chenel, para matadores de toros. Además, incluye un proyecto de promoción a las ganaderías madrileñas: Toros de la Comunidad de Madrid.

Los carteles han quedado de la siguiente forma: