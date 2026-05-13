Roca Rey reaparecerá en Jerez de la Frontera el próximo 15 de mayo

El pasado 23 de abril, el mundo del toro contuvo la respiración ante lo sucedido en La Maestranza de Sevilla. El diestro Andrés Roca Rey sufrió una grave cogida al entrar a matar a su segundo astado de la tarde, un percance que hizo temer lo peor a los aficionados y a sus allegados presentes en los tendidos. El parte médico confirmó una cornada de 35 centímetros con dos trayectorias que provocó importantes destrozos musculares. Ante la magnitud de la herida, el equipo médico decidió operarle de urgencia en la propia enfermería de la plaza, para posteriormente trasladarle a un centro hospitalario de la capital andaluza.

Allí permaneció ingresado, pasando sus primeros días en la UCI debido a la severidad de las lesiones. Sin embargo, demostrando la particular pasta de la que están hechos los profesionales taurinos, el diestro recibió el alta médica apenas seis días después del percance. Desde ese momento, se instaló en su finca sevillana conocida como 'La Consentida', un refugio personal donde se ha volcado en cuerpo y alma para acortar los plazos establecidos por los galenos. A base de intensas sesiones de rehabilitación y fisioterapia diaria, el matador ha buscado recuperar el tono muscular y la movilidad necesaria para enfrentarse de nuevo a un toro.

Aunque en un principio se habló de que reaparecería en Talavera de la Reina, Roca Rey ha confirmado que su regreso se producirá este viernes 15 de mayo en la plaza de toros de Jerez de la Frontera tras experimentar una evolución favorable en los últimos días, tal y como recoge su último comunicado.

Se trata de un plazo de recuperación sorprendente, pues apenas han transcurrido tres semanas desde aquella dramática tarde en el coso del Baratillo. La expectación en la localidad toledana es máxima para ver de nuevo en acción a una de las principales figuras del escalafón actual.

En este arduo camino hacia la recuperación, ha sido fundamental la figura de Cayetana Rivera. La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera se ha convertido en el apoyo incondicional del diestro. La joven no se ha separado de su lado durante estas complicadas semanas, demostrando que su relación sentimental atraviesa una etapa de profunda consolidación. Su presencia constante ha sido un bálsamo para que la fuerza de voluntad del peruano haya pesado más que la propia gravedad física de la cornada.

De hecho, la pareja protagonizó su primera aparición pública tras el incidente el pasado fin de semana en Madrid. Ambos acudieron a la primera comunión de Tomy, el hijo de sus íntimos amigos Tomás Páramo y María García de Jaime. Esta estampa de normalidad y felicidad precede a la inminente vuelta a los ruedos del protagonista. Todo hace prever que la propia Cayetana estará presente en los tendidos de la plaza toledana para arroparle en una tarde que estará cargada de emociones y de respeto por la vocación taurina.