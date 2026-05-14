La "desastrosa" corrida de Partido de Resina en Madrid y el cuestionado regreso de El Vellosino

Los 'toros guapos' se estrellaron estrepitosamente en Las Ventas el pasado miércoles. La corrida de Partido de Resina, la antigua de Pablo Romero, no funcionó como se esperaba y Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós lo han analizado en Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio.

Calita con un toro de Partido de Resina

Amorós ha destacado que la corrida de los antiguos pablorromeros "fue un desastre" porque el encierro no tuvo "ni casta, ni fuerza ni nada" y "la tarde fue desastrosa", de la que solo salva a Antonio Ferrera. El cronista ha destacado que el veterano matador de toros extremeño tiene "muchísima profesionalidad" y "oficio", pero pese a sus esfuerzos "la gente estaba aburrida y pasaba de todo".

Sobre el resto de actuantes, el mexicano Calita y el venezolano Jesús Enrique Colombo, no ha querido "extremar las cosas con todo respeto". El cronista también ha censurado la manera de poner banderillas de Colombo en Madrid.

'Tragedia' con el cambio de ganadería

En la corrida de este jueves, previa del día del patrón, ha sucedido una "tragedia" con el cambio de ganadería, ha contado Andrés Amorós. El cronista ha explicado que se han cambiado los toros de El Parralejo, la ganadería triunfadora de la Feria de Abril, por El Vellosino, una que ha sido muy cuestionada en Las Ventas. El cartel de esta tarde lo encabeza Sebastián Castella junto a Daniel Luque y David de Miranda.

Amorós ha explicado que "en el reconocimiento solo han aprobado dos y el ganadero pues se ha llevado la corrida entera". "Eso te demuestra claramente una cosa, que no tenía una corrida para Madrid y que el nivel de exigencia de los toros es distinto en Sevilla que en Madrid". Sobre la ganadería sustituta ha dicho que "la última vez que lidiaron los toros de El Vellosino hace unos tres años fue un desastre total" porque "son en general toros muy buenos, muy bondadosos y muy flojos".

Sobre los tres matadores que trenzarán el paseíllo esta tarde ha dicho que Sebastián Castella "desde que reapareció está toreando mejor" porque "tiene mucha técnica y mucho oficio", pero "de cara al público no es una novedad, lo han visto muchas veces, alarga las faenas y también mata mal". Una de las ventajas que tiene este matador de toros francés es que "tiene fama de que le tocan los mejores toros, tiene suerte".

"Daniel Luque, ¿qué pinta con un toro flojo? Si no son flojos, pues veremos, porque ya es hora de que demuestre en Madrid lo buen lidiador poderoso que es, pero para demostrar poder hace falta un toro que lo exija, con un toro blando no tiene sentido", ha explicado Andrés Amorós. En cuanto a David de Miranda, triunfador, con permiso de Morante, de la Feria de Abril al salir por la Puerta del Príncipe, ha dicho que "va a triunfar este año" porque "está en racha y el chico se la juega".

Morante y Roca Rey vuelven en Jerez

Para finalizar la sección, Andrés Amorós ha comentado que el próximo viernes 15 de mayo vuelven Morante de la Puebla y Andrés Roca Rey a los ruedos tras los graves percances que sufrieron ambos en la Feria de Abril de Sevilla. El cronista ha señalado que la plaza donde lo harán será la de Jerez de la Frontera por la Feria del Caballo de la ciudad gaditana. Canal Sur televisará la segunda tarde de Morante en Jerez del sábado 16 junto a Manzanares y Juan Ortega ante toros de Álvaro Núñez.

También ha contado que en la plaza de toros de Barcelona "va a haber un acto cultural" y ha recordado que "en Barcelona, que la gente se equivoca y se engaña" los toros no están prohibidos. "Se prohibieron y el Tribunal Constitucional echó abajo la prohibición. Se podría hacer una corrida mañana. ¿Y por qué no se hace esa corrida? Por el miedo del empresario por cómo está el ambiente", ha explicado Amorós.

El festejo de este jueves se analizará en la próxima edición de Al Alimón, la mejor crónica taurina de la Feria de San Isidro, de la mano de Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías y Restaurante Casa Robles Sevilla.