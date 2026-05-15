Cifras históricas de abonados y un impacto económico millonario: así impulsa Morante a la tauromaquia

La tauromaquia vive un momento de especial bonanza en la que, en cada feria, se suceden las tardes donde se cuelga el cartel de "no hay billetes". Esta buena salud de la fiesta nacional se debe, en parte, al interés que despierta entre el público más joven. Ahora bien, no podemos obviar que lo que ha dado un nuevo impulso a este espectáculo es la figura de Morante de la Puebla, que se ha convertido en un auténtico fenómeno y un objeto prácticamente de culto para muchos aficionados.

En este contexto, el maestro de La Puebla del Río rubricó el año pasado una de las temporadas más brillantes de las últimas décadas, marcada por la épica del genio que ha logrado sobreponerse a todos los obstáculos. Precisamente, los periodistas de Libertad Digital, Javier Romero Jordano y Diego Sánchez de la Cruz, motivados por su amor a la tauromaquia y, en especial a la figura de Morante, han querido inmortalizar todo esto en Morante, del calvario a la gloria.

De este modo, en Con Ánimo de Lucro hemos querido contar con los autores del libro para profundizar en los fundamentos de la tauromaquia y la auténtica fiebre que ha despertado entre los aficionados Morante de la Puebla. Así, detallan en qué radica concretamente el éxito del matador de toros y por qué consideran una referencia su tauromaquia. Así las cosas, subrayan que Morante ha logrado derribar la tradicional distinción entre los toreros de arte y los de valor, unificando ambas facetas en un ejercicio de honestidad profesional y personal que ha conmovido a la afición.

No obstante, durante la entrevista también se analiza el aspecto económico de la tauromaquia. Al respecto, los autores destacan que este sector es clave para nuestra economía, puesto que sólo la Feria de San Isidro genera un impacto cercano a los 180 millones de euros en Madrid. De hecho, el sector da sustento directo e indirecto a cerca de 200.000 personas.