Morante inaugura en Jerez el monumento a Rafael de Paula: "Para mí ha sido un padre espiritual"

Todo el mundo del toro tiene puestos los ojos en Jerez de la Frontera, con permiso de la Monumental de Las Ventas donde se sigue desarrollando tras dos tardes de tedio la Feria de San Isidro 2026. En la gran ciudad gaditana se celebra durante estos días la Feria del Caballo y es en su plaza de toros donde este viernes reaparecerán Morante de la Puebla y Roca Rey semanas después de las graves cornadas sufridas en la Feria de Abril de Sevilla.

Antes del acontecimiento vespertino en el que ambos matadores de toros junto a Sebastián Castella lidiarán un encierro de Jandilla se ha inaugurado frente a la plaza de toros de Jerez de la Frontera el monumento al genial Rafael de Paula, fallecido a los 85 años el pasado 2 de noviembre de 2025. El Paula, como se llama cariñosamente en su ciudad natal, fue un torero genial e irrepetible y Morante uno de sus pupilos.

Morante, durante la inauguración de la estatua a Paula.

Como homenaje al torero del barrio de Santiago de la ciudad del vino y el caballo, Morante de la Puebla impulsó la creación de un monumento de tres metros de altura que preside la puerta grande de la plaza de toros de Jerez desde este viernes 15 de mayo. La alcaldesa de la ciudad, María José García Pelayo, ha participado en la inauguración de la estatua a Rafael de Paula junto a Morante, el artista Martín Lagares, autor del monumento, y familiares del torero. Entre los asistentes había una gran representación de personalidades del mundo del toro y de Jerez de la Frontera.

García Pelayo ha asegurado que: "Jerez salda una deuda importante con Rafael de Paula. Una deuda —estoy segura— que yo creo que él sabe que estamos saldando. En 2022 él supo que había ganas de este proyecto liderado por José Antonio Morante que hoy es una realidad. Estoy segura que desde el cielo nos está acompañando". La alcaldesa de Jerez ha terminado diciendo que "dicen —y es así— que el Paula paraba el tiempo con su capote; hoy lo que queremos, al colocar esta escultura al maestro Paula, es que la gente también pare delante del monumento para que también le rinda homenaje. Dentro de la nómina de grandes artistas de Jerez, evidentemente está el Paula".

El escultor Martín Lagares, autor del monumento a Antonio Chenel Antoñete en la explanada de la Monumental de Las Ventas que también Morante impulsó en la pasada temporada, ha dicho que: "Representar una figura como Paula en Jerez va más allá del reto que implica. Es representar a un genio que trasciende a su toreo, su profesión, su persona y su ser". Ha contado la anécdota de que Rafael de Paula "eligió en cierto modo el boceto con la pose con la que quería ser representado" y ha agradecido a Morante y a su apoderado, Pedro Jorge Marques, por ser "auténticos mecenas no solo del toreo sino de la cultura y el arte en general".

El acto lo ha concluido Morante de la Puebla, al que se le ha visto feliz pocas horas antes de volver a los ruedos. "Yo no quería ser hoy el protagonista", ha dicho entre risas, y ha destacado que Rafael de Paula era una persona "especial". "Yo he bebido mucho de esa fuente; para mí ha sido un padre espiritual, lo he disfrutado mucho, también sufrido, pero es de justicia decir que todo esto no se podría haber conseguido a no ser por todos los benefactores que con toda ilusión han aportado su donativo. Gracias por el cariño que ponéis en mí. Yo estoy entregado por esta ciudad y ¡viva Jerez de la Frontera!". El público, entre risas, ha respondido "donde se comen las papas enteras".

Las dos tardes del regreso de Morante en Jerez

El regreso de Morante y de Roca Rey a los ruedos no pudo ser el pasado domingo en Valladolid, pero sí será este viernes en Jerez de la Frontera, cuya Feria del Caballo homenajeaba este año a los fallecidos Rafael de Paula y Álvaro Domecq. En esta feria Morante había firmado dos tardes: la del viernes 15 y la del sábado 16. Un doblete como el que hará en Alicante, en Marbella o en Santander antes de las cuatro tardes que tiene firmadas en El Puerto de Santa María y que se presentarán el próximo 5 de junio. Antes de la cornada en Sevilla, las tardes que había firmado en la Monumental habían sido de gran éxito con una faena antológica a un toro de Álvaro Núñez.

El viernes 15 torea junto a Sebastián Castella y Andrés Roca Rey un encierro de Jandilla y el sábado las cámaras de Canal Sur estarán presentes en el festejo que cierra la Feria del Caballo 2026. Morante de la Puebla, José María Manzanares y Juan Ortega lidiarán una corrida de Álvaro Núñez.