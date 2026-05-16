Alfonso Mañas: "Los romanos toreaban bastante"

La tesis que sostiene el experto en espectáculos anfiteatrales y gladiadores, Alfonso Mañas (Baza, 1976), en el estupendo Tauromaquia romana y su continuación en la tauromaquia española (Almuzara, 2026) es que la gran mayoría de las suertes que se realizan en un festejo taurino o una corrida de toros tienen un origen romano. En su defecto, el origen puede ser griego, pero se trata, sobre todo, de una fiesta originada en el entorno del Mediterráneo que arraiga en España hasta el punto de convertirse en el gran regalo español en materia cultural a la humanidad.

En Tauromaquia romana y su continuación en la tauromaquia española, Alfonso Mañas hace un análisis exhaustivo de las suertes que se han mantenido a lo largo de los siglos hasta llegar a la actualidad. Descubrimos en este texto que, pese al vacío de fuentes que existe durante la Edad Media, estas suertes reaparecen usándose de la misma manera que hacían en los anfiteatros. La misma "emoción", explica Mañas a Libertad Digital, podría sentir un espectador del Coliseo al ver una venatio con el más famoso de los taurarii del siglo I que la que tiene un aficionado viendo a Morante de la Puebla.

LD: ¿Cómo de toreros eran los romanos?

Portada de 'Tauromaquia romana y su continuación en la tauromaquia española'.

Alfonso Mañas: Esa es una pregunta que me hacen mucho los lectores de mi libro. Siempre aparecen toros en los mosaicos y en los frescos y me dicen: "¿toreaban los romanos?". Entonces yo les digo: sí, toreaban y toreaban bastante. En el Liber Spectaculorum, el libro de los espectáculos de Marcial, en el que recoge toda la crónica de la inauguración del Coliseo en el verano del año 80, de todos los combates con animales que cita, el toro es el animal más citado hasta en 12 ocasiones. El segundo más citado es el león con 6, o sea la mitad. Entendemos que, evidentemente, el toro era el espectáculo con animales más frecuente. También porque el toro era casi el animal más frecuente en la fauna europea y el norte de África también. Era muy fácil encontrarlo y además daba mucho juego. El toro es un animal bravo, embiste, ataca, no es como otros animales. Por ejemplo, los felinos como el león o el leopardo; muchas veces dicen las crónicas romanas que el ruido de la grada del público les daba miedo, entonces no salían de la jaula y no atacaban. El toro no hace eso, el toro siempre ataca y eso era una cosa que daba espectáculo para los que estaban allí y luego, además, ellos mismos tenían el concepto de torero porque tenían dos términos, taurarii y tauroquentae, que está recogido en una inscripción de Pompeya. Es un hapax, una palabra que solo está documentada una vez y no tenemos otras inscripciones o no aparece en un texto escrito.

A los felinos el ruido de la grada del público les daba miedo, entonces no salían de la jaula. El toro sí.

Entonces dependemos absolutamente de ese fragmento en el que aparece. No describe qué es lo que hacen, pero dice que habrá un espectáculo en Pompeya con gladiadores, etcétera, taurarii et tauroquentae. Entonces no sabemos qué es lo que harían, solo tenemos la etimología de la palabra. Evidentemente las dos tienen taurus y entonces, ¿en qué se diferenciaría el taurarius y el tauroquenta? Empezamos por taurokenta, porque taurus significa toro y kenteo es una palabra griega del verbo pinchar. Entonces podemos pensar que el tauroquenta sí utilizaría algún arma punzante como lanzas o espada, como ya está documentado en las imágenes que meto en el libro, mientras que el taurarius quizá no utilizaría ningún arma punzante, no le pincharía al toro, sino que sería saltar recortes, como actualmente, con el trapo rojo que ya lo utilizaban los romanos. Ya Séneca dice: Taurum color rubicundus excitat (al toro, el color rojo lo excita). O sea, que esa idea de que el toro es daltónico, que no ve los colores, pero esa creencia de que el rojo pone nervioso al toro, ya estaba entonces.

LD: Ahora que cita a Séneca, al final se trata de un autor hispano, como Marcial, que conocen bien esta tradición. Ha rastreado las distintas tauromaquias que hay, las distintas suertes, que muchas vienen de Grecia y de otras zonas del Mediterráneo. Al final ha sido España donde se ha quedado. ¿En la Hispania prerromana había tauromaquia?

AM: En la Hispania prerromana había ritos con el toro. Ahí, sobre todo, Cossío es el que más lo ha documentado. Yo ahí no he querido entrar, primero porque no soy experto en ese ámbito histórico. Mi ámbito de estudio es la antigua Roma. Incluyo algunas fuentes sacadas de Hispania, pero de la Hispania romana. Entonces, claro, pues toros embolados, toros ensogados, esas cosas, pero como tampoco están incluidas, no aparecen en las fuentes romanas del anfiteatro, pues ahí no las he querido estudiar. Pero evidentemente, claro, esa es la cuestión: hombres y toros había en España desde antes de que llegaran los romanos. La tauromaquia nacería la primera vez que un hombre se cruza con un toro y el toro le embestiría y el otro intentaría recortarle, burlarlo de alguna manera. Pues ese sería el inicio de la tauromaquia. Eso puede ser en Creta, en España, en todos los sitios a la vez.

LD: Sostiene en el libro que el origen de las distintas suertes es romano en su mayoría.

AM: Bueno, alguna tiene origen prerromano, por ejemplo, los saltos del toro en Creta.

LD: En España, el sur de Francia, Portugal, se sigue manteniendo dentro de Europa la tauromaquia. Pero nosotros al final somos los que nos llevamos la palma, por así decirlo. ¿Somos los españoles los últimos romanos en ese sentido?

AM: La gente me dice que mi idea es un poco romántica, pero no realmente; como digo en el libro, el munus, que era el espectáculo que se daba en el anfiteatro, a partir de Augusto se establece con tres partes distintas y tienen que darse las tres partes, que era la forma correcta de darla. Y a eso lo llama Augusto el munus legítimo. Pues de esas tres partes del munus, que eran los combates con animales, venationes —que era cacería literalmente—, las ejecuciones y los combates de gladiadores, evidentemente las ejecuciones y los combates de gladiadores se han perdido. Bueno, los combates de gladiadores, en un modo de recreación, todavía están ahora; con los festivales romanos puedes ver combates de gladiadores, no se matan. Pero el combate es exactamente igual.

LD: Bueno, existen las artes marciales mixtas, el MMA, un deporte con un componente violento tremendo.

Alfonso Mañas durante la entrevista.

AM: Bueno, pero eso sería más el pancracio, aquel deporte antiguo en el que se permitía todo salvo morder y sacar los ojos. Eran las únicas dos reglas que tenía, por lo que no varía mucho de lo que hoy son las artes marciales mixtas. Evidentemente, tenemos los gladiadores en modo recreación; las ejecuciones no, pero realmente lo que sí se da con la misma realidad en la que hay muerte —la muerte sigue presente como parte del espectáculo— es lo que yo creo que es definitorio y distintivo de la tauromaquia española y de todo lo que era la esencia de los espectáculos del anfiteatro. La clave en los espectáculos del anfiteatro era enfrentarse a la muerte y mostrar valentía ante la muerte. Es decir, yo no temo a la muerte y me enfrento a ella, ya sea con un animal o en el caso del ejecutado; pues tenían que representar un mito, evidentemente no tenían más obligación, estaban obligados a morir, pero la gente quería ver cómo se comportaban ante la muerte. Y luego ya en el caso del gladiador, que era el condenado a muerte, ese era realmente el que tenía que ofrecer más valentía porque el que había ganado había vencido a un hombre, pero el que iba a morir tenía que enfrentarse a la muerte y morir heroicamente: no temblar, no dejarse caer, no huir, sino intentar morir de pie, etcétera.

La muerte sigue presente como parte del espectáculo y es definitorio y distintivo de la tauromaquia española

Eso era lo que iban a ver: cómo el hombre se enfrentaba a la muerte sin temerle y por eso dice Séneca que ver los combates de gladiadores es relajante porque a él le angustiaba mucho la idea de la muerte, la temía, y sentir miedo para un romano era algo humillante. Entonces iban al anfiteatro a tomar ejemplo de los gladiadores, que siendo personas del estrato social más bajo no mostraban miedo a la muerte, mostraban valentía. (…) Entonces eso que es lo crucial, enfrentarse a la muerte, es lo que se mantiene en la tauromaquia española. Por eso realmente digo, ciertamente, es lo último que queda de los espectáculos del anfiteatro, del munus, es la tauromaquia en España. No ya solo porque sea el espectáculo literalmente del toro con el hombre y cómo se hace ahí, sino esa idea de enfrentarse a la muerte.

LD: Hay también otro componente que también está enlazado con Roma y con la tauromaquia. La muerte del toro o el sacrificio del toro, que es la religión mitraica…

AM: Ahí tampoco he querido entrar. Es que hay un problema con el anfiteatro. Igual que las carreras de carros eran religiosas, los juegos del anfiteatro nunca fueron religiosos, nunca fueron ludi, fueron munus. Entonces tampoco he querido meterlo con lo de la Hispania prerromana, porque en la Hispania prerromana ya se ha metido un poco lo de la religión y ahí no quiero discutir.

LD: ¿El toro es un componente religioso?

AM: Evidentemente sí, claro, porque es el símbolo de la virilidad, de la fuerza, de la bravura, etcétera, pero no quiero entrar en ello porque ya mezclas con la religión y se va a complicar.

LD: Tenemos dos vertientes, la lúdica y la religiosa, que en algún momento llegan a solaparse.

AM: En el anfiteatro no, el anfiteatro nunca es religioso. Por eso digo, ya es complicarte, ya sería otro libro sobre el aspecto religioso en la antigua Roma, Mitra…

LD: Ahí tienes otro libro…

AM: No (risas). Es que el tema de la religión hay gente que lo estudia. Yo me centro exclusivamente en el aspecto técnico, pero ya te digo, es que los espectáculos del anfiteatro nunca fueron religiosos, no eran ludi.

LD: Como experto en anfiteatro, en la lucha en la arena, ¿qué supone para una persona que tiene este conocimiento ver que hoy en día todavía se siguen celebrando corridas de toros en anfiteatros tan grandes y tan importantes como Nimes o Arlés?

La plaza de toros de Nimes

AM: Bueno, y en España tenemos el de Écija. La plaza de toros de Écija está literalmente en la barrera en piedra del anfiteatro romano. En Écija no son las mismas piedras como en Nimes o en Arlés, pero es que es el mismo sitio. Teníamos dos casos en España y tenían dos casos en Francia donde han conservado el propio anfiteatro. Sentarte sobre las mismas piedras de un edificio que fue concebido para esa función y 2.000 años después, para ese mismo espectáculo con esa función, se sigue practicando. Solo lo puedes encontrar en el Vaticano, que se hizo para eso y sigue estando en la misma zona, para el mismo uso. Y bueno, el Vaticano se hizo después, no se hizo justo cuando murió Cristo. Es un espectáculo tan antiguo. Está Olimpia, pero en Olimpia no se hacen los Juegos Olímpicos y desaparecieron durante 1.800 años.

LD: Una cosa que me ha sorprendido en el libro es que la mayoría de las suertes, cuando empiezas a citar fuentes, hay un salto.

AM: El problema de la Edad Media. En la Edad Media es que no hay casi nada documentado, pero ya no solo en tauromaquia, sino en casi todas las facetas. La Edad Media muchas veces la llaman la época oscura. Entonces, desde que cae Roma en el 476 —sobre todo en el 404, que abandonan España— hasta la primera fuente en el 900 y pico, creo que es la primera que podemos encontrar ya en papiro, cosas del norte de España... Ese es un problema que afecta a todo lo que se estudia sobre esa época. Conocemos muy poco de la España visigoda a todos los niveles. Pero los toros y los hombres no dejaron de estar en el territorio de la península ibérica, así que no puedes pensar que todo eso que tenemos documentado hasta el año 400 y que volvemos a encontrar en el año 900, pues en esos 500 años que tenemos ahí desapareció, ¿no? Estaba el arado romano en la época de los romanos y tampoco tenemos documentado que se usara en esos 500 años, pero luego vuelvo a encontrar el arado romano ya en la Edad Media; evidentemente, no dejó de usarse.

LD: Pero claro, en España tenemos un condicionante que es diferente al que hay en otros territorios europeos, Al-Andalus. Hay un momento, sobre todo en el Romanticismo, en el que se ve el excepcionalismo hispánico y se dice: "¿por qué se celebra aquí?". ¿Cuál es nuestra diferencia con respecto a los demás? La diferencia es que tuvimos aquí a los musulmanes durante cientos de años.

AM: De todas maneras, el norte de España, que es donde yo creo que se preservaría, y quizá eso fuera el origen de por qué hay tanta tradición como en Pamplona... Todo eso se mantendría en esa zona y conforme se va reconquistando, pues se seguirían manteniendo, por tanto, esas suertes romanas que hubieran sobrevivido de alguna manera. De todas maneras, en la España árabe, en la plaza de Bib-Rambla de Granada están documentadas en la Edad Media el alancear al toro, etcétera, aunque el Corán prohíbe hacer daño a los animales, pero se ve que ya aquí sabemos que se relajaron y en Córdoba, pues eran más relajadas las costumbres que como eran allí en el califato Omeya, en Bagdad.

Entonces, pues yo creo que ahí ya algo de las costumbres y de los usos se mantuvieron. En la zona árabe, en Al-Andalus seguían estando los que eran cristianos, los mozárabes. Entonces esa gente, yo creo que pagaban un impuesto y podían seguir practicando el cristianismo y, aunque ya no practicaban la religión, sus costumbres, esas de la época romana, se mantendrían ahí, así que no dependerían solo de lo que sobreviviera en la parte del norte de España, a donde no llegaron los árabes, sino que también en la propia parte árabe. Pero ya te digo, es que eso es otro libro y eso es una investigación en sí misma, pero vamos, que yo no he podido encontrar nada y es que no hay nada de esa época.

LD: Hablando de investigación, consigues demostrar que la media luna, la desjarretadera, es romana.

AM: Esa es otra pista de la supervivencia del elemento. Evidentemente, no puede desaparecer en el siglo V cuando cae Roma y aparecer de nuevo en la Edad Media. Esas son las pistas que nos dan la idea de que, igual que sobrevivió la media luna, pues tuvo que sobrevivir el toreo con el trapo rojo, la idea de que el trapo rojo estimula al toro, y todas las demás cosas. Las banderillas ya cada vez más cortas, las lancillas. Es una de las pruebas más grandes que hay. Eso era un misterio, estaban todos los expertos en antigua Roma de otros países diciendo esto para qué sirve, decían que podía ser un símbolo de los venatores, muchas teorías de esas. Yo había visto en el Cossío y en museos taurinos la media luna y en un contexto de combate en el anfiteatro es el mismo que la corrida de toros. Tenemos tanta documentación de la tauromaquia española, que es la Edad Media, que te explica perfectamente para qué sirve la desjarretadera. Si es el mismo objeto y se utilizaba con los mismos animales, pues tendría la misma función; una tesis plausible.

LD: Se supone que Italia o Grecia son los símbolos de lo mediterráneo, de esa cultura un poco del ocio y de lo dionisiaco. ¿Cómo la tauromaquia no termina de calar allí, pero, sin embargo, se convierte en símbolo español?

AM: Ya en época reciente; en época antigua la mayoría de las fuentes que tenemos de tauromaquia romana es de la parte griega del Imperio, porque vendría de Creta, donde era muy popular el toro.

LD: Pero allí no arraiga y, sin embargo, en España sí.

AM: Han pasado 2.000 años con un montón de historias diferentes. De todas maneras, en Italia, por ejemplo, hay corridas de toros documentadas y en el Coliseo, incluso durante la Edad Media. Y luego ya distintas prohibiciones papales. En todos los países católicos se prohibieron y aquí en España no había manera de meterlo en vereda. En esa época también cayó en Italia por las prohibiciones papales, esa es una explicación. En Grecia no está documentado tan tardíamente como en el siglo XV y XVI; en Italia desaparecerían antes. Pero ahí fueron las prohibiciones papales las que se la cargaron en Italia, y en Francia igual, lo que pasa que en la zona de Nimes y Arlés empieza ya después por copia de la de España a partir del siglo XIX. Las prohibiciones papales son una gran explicación, a las que aquí pues no les hicimos caso, si no habría acabado también. Y de aquí a América, claro.

LD: En EE. UU., donde la sociedad protectora de animales consiguió que no se celebrasen corridas de toros, sin embargo, allí hay una tradición que se ha preservado como es el rodeo.

AM: Se ha preservado la suerte tesalia. Curiosamente se hacía aquí en España y se ha perdido, pero ya no se hace lo de saltar desde el caballo al toro, que se hacía en época romana literalmente igual. Y desde antes. Tenemos relieves griegos que lo muestran y sin embargo en el rodeo americano, para Estados Unidos, es un espectáculo con cronómetro, un deporte moderno competitivo.

LD: Y un referente de su propia cultura. Los americanos están muy orgullosos de su rodeo.

Alfonso Mañas durante la entrevista.

AM: Las sociedades protectoras americanas también están en contra de eso, pero como lo ven como una cosa típica sobrevive. Los de PETA dicen que el toro sufre cuando le tuercen el cuello contra el suelo. Si nos ponemos así, el toro sufre con todo. Es un ejemplo bueno de la hipocresía que se aplica a las cosas. Si los toros en vez de ser españoles hubieran surgido en Estados Unidos, habría una resistencia quizás similar a la que hay a que quiten el rodeo. Y se tolerarían. Igual que ahora a nosotros nos critican eso, por defenderlo, pues ellos estarían haciendo lo mismo, defendiéndolo porque sería como algo patrio y suyo, de identidad nacional.

LD: Este libro demuestra el origen de una tradición…

AM: De las suertes (aclara). La corrida española es un invento netamente español cuando se abandona el toreo a caballo y lo cogen los toreros de pie porque la gente humilde no tenía caballo. Ahí nace el toreo a pie y es donde se conforma la corrida española como la concebimos. Pero los elementos, las suertes que conforman esa corrida, sí podemos documentarlos hasta época romana o hasta época cretense antes con el salto del toro, que siguen siendo las corridas de recortadores.

LD: Tenemos en el siglo XXI un espectáculo que a día de hoy se sigue celebrando con normalidad en algunas zonas del mundo; sin embargo, hay una grandísima oposición a que la tauromaquia sea considerada como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO.

AM: En la UNESCO y todas esas instituciones influye la sensibilidad anglosajona y ahí somos minoría. Mi libro aboga a favor de todo eso; yo lo digo, es patrimonio. ¿Qué espectáculo hay que lleve 2.000 años celebrándose y que tenga sus raíces ahí? Ni siquiera el atletismo o los Juegos Olímpicos, pues hay un hiato muy grande. Pero es que esto podemos decir que siempre se ha seguido celebrando. El mundo anglosajón, Reino Unido, siempre se ha caracterizado por su defensa de los animales, las mascotas… Reino Unido siempre lo ha tenido muy fuerte. En Estados Unidos pasó cuando llegaron allí, por eso mantienen esa filosofía y la ONU y la UNESCO lo mantienen.

LD: Para terminar, como experto en juegos gladiatorios, ¿qué te gusta de las suertes romanas que se siguen practicando y que dirías que se siguen haciendo igual?

AM: Hombre, exactamente igual no, porque ha cambiado. Realmente tú coges un torero de ahora y vemos la evolución ahí, los que estaban con el trapo delante del toro. Ha cambiado un poco la vestimenta, pero después de 2.000 años, son los venatores de entonces. Más que una suerte en concreto; es ese momento en que tú estás viendo el lance con el toro y te da un subidón de adrenalina. Yo, por ejemplo, estaba viendo una corrida hace unos días. Está el torero y esto que pasa cuando ya viene el toro por detrás de la muleta... Eso es el mismo subidón de adrenalina que sentiría el que estaba sentado en la grada del Coliseo. Y eso es lo que te engancha. Esas suertes eran distintas oportunidades de demostrar tu valentía ante la muerte.