Datos contra relato: el sector del toro celebra el Día de la Tauromaquia corroborando la vitalidad de la Fiesta

El 16 de mayo de 1920 el toro Bailaor acababa con la vida de José Gómez Ortega, Joselito el Gallo, conocido también como el Rey de los toreros, una personalidad que encarna la excelencia y los valores de la cultura taurina, una fecha que es desde entonces recordada todos los años con devoción por los aficionados taurinos en todo el mundo. Por ello, el 16 de mayo se celebra el Día Internacional de la Tauromaquia.

Victorino Martín, presidente de la Fundación del Toro de Lidia, resalta que "conmemorar la muerte de Joselito el Gallo celebrando precisamente en esa fecha el Día Internacional de la Tauromaquia, es un homenaje que se hace a toda una cultura, a una manera de entender la vida".

El cartel del Día de la Tauromaquia con la imagen de Joselito el Gallo.

Son muchas las actividades que se han programado para conmemorar este día. En Cataluña, la Federación de Entidades Taurinas celebrará un acto reivindicativo y cultural en la Monumental de Barcelona; en Granada, la Huerta de San Vicente acogerá un coloquio con los matadores Luis Bolívar y Juan Leal junto a un recital poético; mientras que en Córdoba se han programado proyecciones cinematográficas, conferencias, actuaciones musicales, visitas guiadas y actividades culturales dentro del ciclo Los Patios del Taurino. También habrá celebraciones populares como la verbena taurina de Chiva, actividades infantiles y un pasacalles musical en Bargas, la presentación del libro Ases de Espadas, una misa y una exhibición de toreo de salón en Albacete, además de iniciativas de difusión y acercamiento a los jóvenes como las impulsadas por Santander Taurina.

La tauromaquia es un patrimonio cultural universal que comparte España con Francia, Portugal, México, Ecuador, Venezuela, Colombia y Perú, un legado cultural de cuya preservación somos todos responsables.

Datos sobre el momento que vive la tauromaquia en 2026

En el periodo 2019 (última temporada completa antes de la pandemia) a 2025, y según los datos del Ministerio de Cultura, el número de corridas de toros se ha incrementado un 11% .

. En el mismo periodo el número de novilladas con picadores ha crecido un 18% y las novilladas sin picadores por encima del 20% , los mejores datos de la década, lo que demuestra que la cantera de toreros está más fuerte que nunca.

, los mejores datos de la década, lo que demuestra que la cantera de toreros está más fuerte que nunca. En los últimos años se han reabierto plazas emblemáticas como las plazas de Móstoles (Comunidad de Madrid), Ondara (Alicante), Villena (Alicante), Valdemoro (Comunidad de Madrid), Tarifa (Cádiz), Marbella (Málaga), Atarfe (Granada) o Alcántara (Cáceres), muchas de las cuales se habían cerrado por motivos meramente ideológicos .

. También en los últimos años se han inaugurado plazas como Laujar de Andarax (Almería), Lorca (Murcia), Castrogonzalo (Zamora) o Alaejos (Valladolid).

La plaza de toros de Las Ventas en Madrid, la más importante del mundo, registró en 2025 el número más alto de abonados de la última década , récord superado de nuevo en 2026.

, récord superado de nuevo en 2026. La plaza de toros de la Maestranza de Sevilla ha incrementado en 2026 un 35% el número de abonados, el dato más alto de la última década, y se ha colgado el cartel de no hay billetes en nueve de los catorce festejos de la feria.

El número de escuelas taurinas repartidas por toda España crece todos los años, teniendo las escuelas más relevantes como las de Badajoz o Madrid lista de espera de alumnos para poder acceder.

El número de festejos televisados en abierto por diferentes cadenas de televisión es en los dos últimos años el más alto de la última década , con datos de audiencia récord y siempre por encima de la media de la cadena correspondiente en cualquiera de sus emisiones.

, con datos de audiencia récord y siempre por encima de la media de la cadena correspondiente en cualquiera de sus emisiones. Ante los i ntentos de prohibición de entrada de menores en festejos taurinos se ha producido una verdadera explosión de jóvenes que están asistiendo a las plazas de toros, un fenómeno que se puede observar en cualquier plaza de toros de España.

de entrada de menores en festejos taurinos se ha producido una verdadera explosión de jóvenes que están asistiendo a las plazas de toros, un fenómeno que se puede observar en cualquier plaza de toros de España. Tras la censura ideológica por parte del ministro de Cultura Ernest Urtasun suprimiendo el Premio Nacional de Tauromaquia, este premio ha logrado su mayor relevancia con la recuperación del galardón por parte de la Fundación del Toro de Lidia, el Senado, la Junta de Andalucía, Cantabria, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla y León y Melilla.

suprimiendo el Premio Nacional de Tauromaquia, este premio ha logrado su mayor relevancia con la recuperación del galardón por parte de la Fundación del Toro de Lidia, el Senado, la Junta de Andalucía, Cantabria, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla y León y Melilla. La feria de novilladas de Arganda del Rey (Comunidad de Madrid) colgó en 2025 el cartel de no hay billetes en todos los festejos por primera vez en su historia, también este año Toledo lo hizo por primera vez en 16 años, San Clemente (Castilla-La Mancha) en 25 años, Valladolid tras 9 años, Marbella 42 años después, Muro (Islas Baleares) tras 8 años, Chinchón (Comunidad de Madrid) por primera vez en 16 años, Almendralejo (Extremadura) 19, Murcia 12, Torrejón de Ardoz 16, Cáceres 55 o Valdemoro (Comunidad de Madrid) 14 años.

Datos económicos

Según los datos presentados por la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET) en el Congreso sobre Tauromaquia organizado por el Ministerio de Cultura en 2018, la tauromaquia tiene alguna de las siguientes magnitudes:

Impacto económico: 4.150 millones de euros.

Empleos directos: 54.000

IVA: 120 millones de euros

Si bien el sector taurino ha crecido considerablemente desde la presentación de estos números.

Ganadería brava

La ganadería de lidia ocupa a un total de más de 1.000 ganaderías activas en España, Portugal y Francia, con unas 100.000 reproductoras en estos tres países, un censo total de 250.000 animales y una superficie de pastos dedicados a esta actividad de casi 400.000 hectáreas. La ganadería brava genera 13.300 empleos directos, empleos extremadamente importantes puesto que se generan en pequeños municipios de la llamada España vaciada, donde el reto demográfico es máximo.

La densidad ganadera expresada en UGM/ha - Unidades de Ganado Mayor por hectárea - para el caso de la vaca nodriza de bravo es de media en Europa 0,25 UGM/ha, mientras que en la ganadería brava es de 0,6 UGM/ha. Por tanto, una vaca nodriza de bravo dispone de una media de cuatro hectáreas de terreno para vivir y pastar, algo insólito en la producción animal actual donde la estabulación es el sistema más utilizado. Además, la ganadería brava ha contribuido a generar y mantener un hábitat de incalculable valor ambiental y paisajístico, como es la dehesa.