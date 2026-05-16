Morante cuaja una gran tarde de toros en Jerez: entrega, maestría y puerta grande

Este fin de semana la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera ponía su broche con dos corridas de toros protagonizadas por Morante de la Puebla, que regresaba a los ruedos después de la cornada en Sevilla que le perforó el recto. Como si no se hubiera ido nunca, el cigarrero volvió a mostrar su maestría en el coso jerezano, donde hace un año cortó un rabo a un toro de Álvaro Núñez.

Aunque el primer asalto se lo llevó el viernes Roca Rey, quien también reaparecía después de una gravísima cornada en el muslo sufrida en la Feria de Abril, tras cortar cuatro orejas. Por su parte, el cigarrero ha acaparado toda la atención en este fin de semana de toros en Jerez. El viernes por la mañana inauguró la estatua que ha impulsado al que fue su maestro, Rafael de Paula, en la puerta de la plaza de toros de Jerez y por la tarde no tuvo suerte en la corrida de Jandilla.

Este sábado, Día de la Tauromaquia, el cigarrero pudo resarcirse ante el encierro de Álvaro Núñez junto a José María Manzanares y Juan Ortega en un festejo que se ha televisado en abierto por Canal Sur. Morante cuajó con el capote a Trampillo, el toro que salió en primer lugar de los chiqueros de la plaza de Jerez de la Frontera que andaba justo de fuerza. El cigarrero dejó detalles de gran maestría a la verónica y un galleo con sabor añejo para poner al toro en el caballo. Con la muleta el cigarrero volvió a demostrar que la barrera entre los toreros de arte y de valor para él no existe, como se sostiene en el libro Morante, del calvario a la gloria, exponiendo de más. El fallo con la espada le hizo recoger una sentida ovación del respetable jerezano.

Morante en Jerez.

Fue en el cuarto cuando Morante tiró por el camino de lo inverosímil inventándose la faena al manso encastado que fue consintiendo desde que cogió la pañosa. El cigarrero dictó una nueva lección de maestría torera para lidiar al de Álvaro Núñez, al que tras un pinchazo en todo lo alto le dio una gran estocada que puso al público en pie. Fue premiado con las dos orejas en el repleto coso jerezano.

Morante de la Puebla ha sido llevado en volandas hacia su hotel, cercano a la plaza, aunque de camino lo han metido en su furgoneta. Ha sido después de una multitudinaria salida a hombros rodeado por centenares de jóvenes que le han puesto frente a frente con su maestro Rafael de Paula que para la eternidad está en la puerta de su plaza gracias, en parte, a Morante.

Manzanares le acompaña por la puerta grande

La del Día de la Tauromaquia en Jerez de la Frontera ha sido una gran tarde de toros. El veterano José María Manzanares y Juan Ortega han cuajado a sus toros. El primero ha cortado una oreja de cada uno de sus oponentes, al segundo de la tarde después de una gran estocada marca de la casa, lo que le ha permitido acompañar a Morante por la puerta grande.

Por su parte, Juan Ortega ha dejado una gran tarde con el capote, especialmente en el sexto, al que ha toreado de manera clásica con unas verónicas muy ceñidas que han puesto en pie a la plaza. Al primer toro lo pinchó y saludó una ovación después de una faena llena de detalles y en el sexto realizó una gran faena que también pinchó antes de dar una estocada que le valió una oreja.