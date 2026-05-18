Al Alimón: de la cuarta Puerta Grande de Fernando Adrián al toreo de Urdiales y Fortes pasando por Morante en Jerez

Este fin de semana ha sido el Día de la Tauromaquia y el regreso a los ruedos en Jerez de la Frontera de Morante de la Puebla y Roca Rey después de sus graves cornadas recibidas en Sevilla hace unas semanas. Además, en Las Ventas se ha celebrado el segundo fin de semana de la Feria de San Isidro 2026 con dos protagonistas: Fernando Adrián, que consiguió el pasado viernes su cuarta Puerta Grande y Fortes, que hizo una gran faena con permiso de Diego Urdiales.

En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado lo que ha sucedido en el mundo del toro estos días. Jiménez Losantos ha celebrado el "éxito de Canal Sur" con la retransmisión de la corrida de Álvaro Núñez del sábado 16 con Morante, Manzanares y Juan Ortega en Jerez. Un festejo que consiguió reunir frente a la televisión a una media de 300.000 espectadores mientras que en Las Ventas se ha colgado seis tardes el cartel de no hay billetes en nueve festejos.

Andrés Amorós ha comenzado contando lo que pasó en Las Ventas el pasado viernes con la corrida de Santiago Domecq para Urdiales, Fortes y Fernando Adrián. "Una gran corrida de toros", ha añadido el cronista, que ha dicho que "los tres toreros estuvieron bien". "Urdiales estuvo muy bien, lo mismo en Sevilla, con muchas dificultades y no se ha enterado ni el público de Sevilla ni el público de Madrid, porque torea clásico sin hacer ningún aspaviento", ha apuntado Amorós, que ha destacado la gran estocada que dio el torero de La Rioja. También ha hablado de lo bien que estuvo Fortes, quien recibió una gran paliza y toreó "elegantísimo" con "verticalidad" y "clasicismo".

En ese festejo "el toro extraordinario le tocó a Fernando Adrián, que se entregó absolutamente" aunque tenía en contra a un sector de la plaza de Las Ventas. "Hay cosas que hace que a mí me gustan y otras que me gustan menos. Ha de refinar el estilo y mejorar el repertorio", ha indicado Amorós, que ha explicado que "un señor que con un toro de verdad se la juega absolutamente e intenta torear bien es lógico que corte orejas y salga a hombros. Estuvo mucho mejor Fortes sin comparación, pero bueno, pues se lo mereció y ya está".

El domingo se celebró en Madrid una corrida de Fuente Ymbro con Perera, Paco Ureña y una vez más Fernando Adrián. Unos toros "encastrados, serios, complicados, uno más bravo y otro más manso y ya está, pero toros", ha dicho Amorós. En este festejo "Perera hizo poca cosa" como en el resto de la feria y "Ureña estuvo valiente, muy arrebatado y muy pasional". Fernando Adrián le brindó un toro a Alberto Contador y "se la jugó y quedó incluso mejor que el día anterior".

Morante triunfa en Jerez

Sobre la tarde de Jerez de la Frontera en la que triunfó Morante de la Puebla, Amorós ha dicho que al cigarrero le salió un toro "claramente manso" pero "se metió con él y entonces hizo una faena verdaderamente extraordinaria, porque era un toro por el que nadie daba un duro". El cronista ha explicado que "lo habitual en los buenos lidiadores es que con un toro manso hay que pelearse con él y esto es poderle con suavidad. No quiero exagerar, pero eso es lo que hacía Domingo Ortega".

"Con suavidad, si tú le consientes y lo llevas y con temple y te quedas allí, hay que saber, hay que tener valor. Porque estuvo en unos terrenos en los que en cualquier momento te puede coger y si no te coge, pues está allí y acabó dándole unos naturales", ha dicho. "¿Qué es lo más importante de Morante? Que está improvisando", ha añadido. También ha destacado lo de Roca Rey, que el viernes cortó cuatro orejas. "Los dos están estupendos porque no estarán al cien por cien" porque es "físicamente imposible" después de lo que pasó en Sevilla.

Esta semana comienza la tercera de San Isidro 2026 en Las Ventas y lo contarán en Al Alimón, la mejor crónica taurina de la Feria de San Isidro, de la mano de Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías y Restaurante Casa Robles Sevilla.