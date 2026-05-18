Morante sigue arrasando en TV: más de 300.000 espectadores de media en su tarde de maestría en Jerez

Fin de semana de toros con el Día de la Tauromaquia como eje central. Ese día se instauró en recuerdo y homenaje a Joselito el Gallo, Rey de los Toreros, fallecido en Talavera de la Reina el 16 de mayo de 1920. En el 106.º aniversario de la muerte del genio de Gelves Morante de la Puebla salió a hombros de la plaza de toros de Jerez de la Frontera tras una gran faena de maestría en la corrida de Álvaro Núñez.

El cigarrero había vuelto a los ruedos un día antes junto a Roca Rey en este mismo escenario pocas semanas después de los graves percances que sufrieron con pocos días de diferencia en la Feria de Abril de Sevilla. Este primer asalto se lo llevó el peruano que cortó cuatro orejas en una tarde sin suerte de Morante de la Puebla.

Tampoco tuvo gran fortuna Morante de la Puebla en el sorteo de la corrida de Álvaro Núñez. Una falta de suerte que supo suplir con su maestría y conocimiento de la ganadería de este ganadero que puede marcar el futuro de la tauromaquia. Consiguió sacar del pozo del cuarto de la tarde tandas para el recuerdo de una plaza de toros talismán para el cigarrero. Hace un año cortó dos orejas y un rabo a un toro de este mismo hierro que esta temporada va a lidiar en numerosas ocasiones y al que a un toro suyo en Sevilla le hizo una faena antológica la pasada Feria de Abril.

Morante no sólo hizo una faena para el recuerdo de los aficionados que abarrotaron el coso de Jerez de la Frontera en memoria de Rafael de Paula sino que gracias a Canal Sur centenares de miles de espectadores la pudieron vivir en directo. La retransmisión de la corrida de Álvaro Núñez con José María Manzanares y Juan Ortega desde la ciudad gaditana tuvo 306.000 televidentes de media consiguiendo un 20,3% de share con picos del 25%. Unos datos que demuestran el interés por la Fiesta que se unen a los buenos datos de audiencia en Telemadrid y CMMedia con la Feria de San Isidro.

El cigarrero, ya recuperado, seguirá su temporada que sigue sumando tardes. La próxima es en la ciudad francesa de Nimes el 23 de mayo con toros de El Freixo y con Talavante y Marco Pérez en el cartel. Por su parte, Canal Sur televisa este viernes 22 una corrida desde la plaza de toros de Los Califas de Córdoba dentro de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. El cartel de ese festejo con toros de Núñez de Tarifa reúne en la ciudad andaluza a Borja Jiménez, Víctor Hernández y Marco Pérez.