La tercera semana de San Isidro 2026 arranca este martes en Las Ventas con un festejo menor sobre el papel pero de gran interés taurino. Se trata de una novillada de Fuente Ymbro, ganadería que ya dejó buena impresión el pasado domingo, para tres novilleros, dos de ellos con la vitola de grandes esperanzas: Mario Vilau, procedente de la Escuela Taurina de Cataluña, y Julio Norte, hijo del matador salmantino y reciente ganador del premio de Córdoba. Completa el cartel Pedro Luis, torero peruano afincado en Oropesa que ya ha actuado en Madrid.

En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico en esRadio, Jiménez Losantos y Andrés Amorós han desgranado lo más destacado de esta tarde. "Una novillada en Madrid, ya quisieran que fueran corridas en otro sitio".

Mario Vilau, el novillero catalán que escribe sobre tauromaquia

El crítico ha puesto especial énfasis en la figura de Mario Vilau. Amorós ha destacado que Vilau no es un torero al uso: "Yo no lo conozco personalmente, pero he leído que hizo un trabajo sobre la tauromaquia, un trabajo estupendo. Es decir, que escribe, que habla, que es una persona inteligente". Además, ha recordado que ha tenido "éxitos en muchos sitios, en Francia, en Sevilla", y que también ha sufrido alguna cornada. "He visto algún vídeo un poquito en la escuela de Roca Rey, de salir a por todas y espaldinas", ha añadido.

Julio Norte, la máxima esperanza

El otro gran protagonista de la tarde será Julio Norte. "Es de Salamanca, y yo diría que en este momento es casi la máxima esperanza del novillerato", ha sentenciado Amorós. "Le acaban de dar el premio de Córdoba. Lo comparan algunos con El Juli al comienzo, porque no es alto, pero verdaderamente tiene mucha habilidad".

El cronista ha recordado que Norte también ha sufrido "una cornada grande, pero ha remontado". "De momento hay una gran ilusión por verlo", ha subrayado. "Este, porque es muy jovencito, está triunfando en todas partes", ha insistido.

Pedro Luis, el peruano de Oropesa

Sobre Pedro Luis, el tercer espada, Amorós ha explicado que es un caso curioso: "Es peruano, pero se vino aquí y trabaja directamente en Oropesa, en la finca de Morenito de Aranda. Se gana la vida trabajando y a la vez está queriendo darse a conocer".

El crítico ha pedido no olvidarse de él, aunque ha reconocido que la atención estará puesta en los dos novilleros que se presentan: "Perdón también a Pedro Luis, pero estos dos nuevos, uno porque el acontecimiento de Cataluña, tendrá una ovación inmensa, y el otro, Julio Norte, pues porque está triunfando en todas partes".