Esperanza Aguirre, madrina de honor de 'Morante, del calvario a la gloria' este sábado en Las Ventas

Morante, del calvario a la gloria, el libro superventas de Diego Sánchez de la Cruz y Javier Romero Jordano publicado por Jarana Editores, se presentará este sábado 23 de mayo, a las 12:30 horas, en la Sala Alcalá de la Plaza de Toros de Las Ventas, en plena Feria de San Isidro. Para asistir al acto es preciso reservar plaza enviando un correo electrónico a la dirección eventos@jaranaeditores.es.

El acto será conducido por el poeta, escritor y periodista Jesús Fernández Úbeda, y contará asimismo con la presencia de Esperanza Aguirre, exministra de Cultura, expresidenta de la Comunidad de Madrid, expresidenta del Senado y primera mujer en pronunciar el Pregón Taurino de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Gran aficionada al mundo del toro y la ganadería y figura política de primer orden, Aguirre acompañará a los autores y a Fernández Úbeda en un acto ameno dedicado a la obra y a la genial figura del torero de La Puebla del Río.

Morante, del calvario a la gloria (Jarana, 2026), escrito al alimón por los periodistas Diego Sánchez de la Cruz y Javier Romero Jordano, indaga en los entresijos de una trayectoria irrepetible, como la del maestro andaluz. El volumen, editado en papel de alto gramaje y con un cuidado diseño gráfico, aúna ensayo, crónica y análisis en seis distintas piezas que abordan la tauromaquia del genio, considerando su evolución artística, reivindicando las adversidades personales y profesionales que ha superado y reflexionando acerca de su trascendencia, ya no solamente como artista taurino, sino como símbolo de libertad creativa y de contrarrevolución cultural.

Cartel de la presentación

El texto se acompaña de más de 70 fotografías a todo color de algunos de los mejores fotoperiodistas del mundo del toro en la actualidad, entre quienes encontramos nombres como los de Arjona, Alfredo Arévalo, Aritz Arambarri, Alexandre Carvalho, Emilio Méndez, Juan Romero Prieto y Víctor Luengo. Asimismo, la obra recoge testimonios de ganaderos, empresarios, toreros y expertos que ofrecen detalles imprescindibles para entender mejor el periplo del cigarrero en los ruedos.

La acogida crítica de la obra ha sido excelente y la obra ha venido copando las primeras posiciones de ventas en las categorías de Periodismo, Biografías o Tauromaquia, habiendo agotado ya su primera edición y acumulando una valoración de cinco estrellas en la plataforma de ventas Amazon. Figuras como Federico Jiménez Losantos, Andrés Amorós o Carlos Rodríguez Braun han reconocido la valía de una publicación llamada a convertirse en referencia de la producción literaria taurina contemporánea.

Morante de la Puebla se ha convertido por méritos propios en un personaje fundamental de la cultura española y en uno de los matadores de toros más importantes de la historia del toreo – y Morante, del calvario a la gloria se ha confirmado como la obra clave para reflexionar sobre su trascendencia e importancia.