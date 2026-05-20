Rotunda Puerta Grande para el novillero Julio Norte

Este martes se celebró en Las Ventas una novillada de Fuente Ymbro que dejó dos grandes triunfadores. Los debutantes Mario Vilau, el joven torero catalán, y Julio Norte, cuajaron sendos triunfos que ilusionan al mundo del toro. El primero cortó una oreja y sufrió una cornada, mientras que el segundo salió en hombros tras arrollar en Madrid.

En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico en esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado lo ocurrido. Amorós ha comenzado destacando la "entrada de público magnífica" que tuvo el festejo y ha subrayado la importancia de que "haya un torero nuevo catalán", afirmando que "es buenísimo para la tauromaquia y para España".

Julio Norte: "Este será figura del toreo"

El gran protagonista de la tarde fue Julio Norte. Andrés Amorós ha sido contundente al analizar su actuación: "Lo ves ayer y dices, este será figura del toreo". El crítico ha destacado que lo principal en el joven salmantino es que tiene "cabeza clara". "Mira, arrolló en un momento el toro y se cayó. Y desde el suelo, pues, se hizo el quite. Es decir, que él clarísimamente ve lo que hay que hacer en cada momento", ha sentenciado Amorós.

Aviso para la tarde de hoy: toros de Saltillo

La tertulia ha cambiado el foco a la corrida de esta tarde. "Va a ser una corrida, en fin, de aupa, decían los clásicos. Corrida no apta para cardíacos", ha advertido Amorós. Los toros son de Saltillo, "como si dices Miura, Pablo Romero, pues son las castas más ilustres. No son muy grandes, no tienen muchos pitones, pero normalmente son tremendos".

Sobre los tres espadas, Amorós ha dicho de Juan Leal que "no es que sea valiente, es que a veces es temerario" y que "mata dando un salto". De Juan de Castilla ha recordado que viene de una "fractura de tibia y peroné en Manizales", una lesión que los toreros le temen "casi más que a una cornada". Y de José Carlos Venegas se ha preguntado si estará preparado para estos toros tan duros tras cuatro años sin torear en Madrid.

Amorós ha concluido: "Hoy será tarde de emociones fuertes. Y que Dios reparta suerte para que no haya cornadas".