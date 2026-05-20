Venegas, Leal y Juan de Castilla ante el desafío de Saltillo en Las Ventas: dónde ver y horario

Las Ventas afronta este miércoles una de las citas más esperadas y exigentes de la Feria de San Isidro 2026 con el regreso de la legendaria divisa de Saltillo. Los toros de esta ganadería protagonizan una tarde de máximo compromiso para una terna que componen José Carlos Venegas, Juan Leal y el colombiano Juan de Castilla, en un cartel marcado por el peso del encaste y la dureza del desafío ganadero.

La corrida contará finalmente con cinco toros del hierro de Saltillo y un ejemplar de la ganadería portuguesa de Palha como remiendo, en una combinación que mantiene intacto el carácter de una tarde de alto voltaje para la afición venteña.

[👥𝗖𝗨𝗔𝗗𝗥𝗜𝗟𝗟𝗔𝗦] Descubre los hombres que acompañarán a José Carlos Venegas, Juan Leal y Juan de Castilla. 🔥A las 19h. harán el paseíllo en #LasVentas.#SanIsidro2026 pic.twitter.com/Scfr6Ycbjp — Plaza de Las Ventas (@LasVentas) May 20, 2026

Saltillo, una de las más emblemáticas de la cabaña brava española, conserva una de las ramas más puras del encaste Saltillo-Santa Coloma. Sus toros mantienen las hechuras clásicas del encaste, con predominio de capas cárdenas, seriedad en las caras, un comportamiento móvil y sentido en la lidia.

Los toros ya reseñados en los corrales de Las Ventas presentan el trapío característico de la casa. La inclusión de un toro de Palha completa un encierro de marcado carácter torista para una de las tardes más esperadas del ciclo de la Feria de San Isidro de 2026.

El cartel reúne además a tres toreros especialmente vinculados a este tipo de corridas. José Carlos Venegas hará este miércoles su décimo paseíllo en Las Ventas, plaza donde ha firmado algunas de las actuaciones más importantes de su carrera. El diestro jiennense está considerado como uno de los especialistas en las corridas más duras del circuito y mantiene una relación especialmente sólida con la afición madrileña. Precisamente ante un toro de Saltillo logró pasear un trofeo de ley en esta plaza.

Dónde ver

El francés Juan Leal vuelve a anunciarse en una corrida de máxima exigencia. El espada galo afronta una nueva comparecencia en Las Ventas después de varias actuaciones de exposición y entrega en plazas de primera categoría.

Cierra la terna el colombiano Juan de Castilla, protagonista de una de las historias más impactantes de la temporada tras su grave cogida en la Feria de Manizales el pasado mes de enero. El torero de Medellín sufrió entonces una fractura abierta de tibia y peroné de la que ha logrado recuperarse en tiempo récord para reaparecer en Madrid. Su nombre se ha consolidado en Las Ventas gracias a actuaciones de enorme peso ante hierros como Dolores Aguirre, Miura o Rehuelga.

El festejo comenzará a las 19:00 horas en la plaza de toros de Las Ventas y podrá seguirse en directo a través de la retransmisión de Telemadrid, cadena encargada de emitir íntegramente la Feria de San Isidro 2026.