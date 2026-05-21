Cartel de lujo en Las Ventas: Manzanares, Ortega y Aguado ante el Puerto de San Lorenzo: Horario y dónde ver

Madrid acoge este jueves una de las citas ganaderas más reconocibles del campo bravo salmantino con la presencia de los hierros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto en la Feria de San Isidro. El cartel reúne a José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado, que harán el paseíllo en la plaza de toros de Las Ventas ante un encierro combinado de la familia Fraile Martín.

Los tres primeros toros lucirán la divisa de Puerto de San Lorenzo, mientras que el resto pertenecerá a La Ventana del Puerto. Ambas ganaderías regresan así a Madrid con una corrida marcada por el denominado trapío charro, una de las señas de identidad más características de la cabaña brava salmantina y habitual protagonista en el coso madrileño.

Manzanares vuelve al ciclo madrileño

El cartel supone la primera comparecencia en la presente edición de San Isidro para José María Manzanares, uno de los toreros con mayor trayectoria en el escalafón actual. El diestro alicantino cuenta con dos Puertas Grandes en Las Ventas, una plaza en la que mantiene una presencia habitual dentro de las principales ferias de la temporada.

La corrida de este jueves representa además una nueva oportunidad para medir su momento frente a una ganadería con personalidad definida y la exigencia en el ruedo madrileño. La presencia de las reses salmantinas añade un componente de interés para una tarde de expectación.

Junto a Manzanares actuará Juan Ortega, uno de los nombres destacados del toreo actual por su concepto clásico y pausado. El sevillano vuelve a Las Ventas después de sus recientes compromisos en plazas de primera categoría y afronta una nueva cita dentro del abono madrileño.

La corrida de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto se ajusta a uno de los perfiles ganaderos habituales en la Feria de San Isidro, donde la presentación de los toros ocupa un papel central. El comportamiento del encierro será uno de los aspectos observados durante la tarde por la afición venteña.

Dónde ver y horario

La terna la completa Pablo Aguado, que comienza este jueves su serie de tres actuaciones en la Feria de San Isidro. El torero sevillano afronta una de las etapas más relevantes de la temporada madrileña después de una campaña anterior en la que participó en 31 festejos.

Aguado sabe además lo que supone triunfar en plazas de máxima categoría. En su trayectoria figuran la apertura de la Puerta del Príncipe de Sevilla y salidas a hombros en cosos como Nimes y Granada durante la pasada temporada.

La cita de este jueves en Las Ventas arrancará a las 19:00 y podrá seguirse en TeleMadrid.