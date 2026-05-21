Una corrida de Saltillo que no funcionó y la previa de la tarde de las figuras en Las Ventas

La Feria de San Isidro se acerca a su tercer fin de semana y en Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de Federico de esRadio, Andrés Amorós e Isabel González han analizado la corrida de Saltillo que se celebró el pasado miércoles y han hecho la previa de la de El Puerto de San Lorenzo que lidiarán este jueves José María Manzanares, en su única comparecencia en Las Ventas este año, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Amorós ha contado que "ayer pues no respondió la corrida de Saltillo a lo que se esperaba o se temía. Esta ganadería tiene fama lidiando en Las Ventas, con toros de vuelta al ruedo, pero también un toro de banderillas negras que no olvidamos porque ha sido de lo más tremendo de los últimos años". Ha insistido en que "no fue ni una cosa ni la otra" y que "lo bueno es que no hubo percances, gracias a Dios, pero tampoco hubo suerte de varas maravillosa, que es lo que esperábamos".

En este festejo "algún toro fue relativamente noble, pero en general eran muy bonitos, cárdenos, pero complicados y deslucidos" y "los tres toreros, mira que torean poco, José Carlos Venegas, Juan Leal y Juan de Castilla pues estuvieron digamos voluntariosos y bien, pero no lograron brillar".

Una corrida "totalmente" diferente

Este jueves 21 de mayo "nos vamos a una corrida totalmente distinta con toros suaves para tres toreros artistas". Se trata de "los del Puerto de San Lorenzo, que son de Salamanca, y son preferidos por las figuras que los eligen en muchos sitios. Son toros en principio nobles, pero hay un problema que es que en Madrid, como se pide un toro muy grande, este tipo de toro a veces flaquea y si flaquea no hay nada que hacer porque la gente se pone en contra".

Lidian esta corrida "tres toreros de la línea absolutamente artística y estética: Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado", ha explicado Andrés Amorós. El cronista ha dicho que "a Manzanares le tengo muchísimo respeto, admiración y cariño. También como persona porque es una persona estupenda. Tengo que decir que es un torero de categoría, pero lleva una etapa en la que no está en su mejor momento. ¿Y por qué? Pues yo no lo sé, la verdad es que ha tenido problemas de salud, pero parece que los había sobrellevado, los había arreglado y sigue a medio gas y se nota pues en muchas cosas. Se nota cuando un torero no está plenamente a gusto, los toques son más bruscos, da voces más fuertes al toro y por ejemplo él, que era un matador casi infalible, ahora es muy irregular".

"Y luego pues junto a Manzanares están los dos toreros sevillanos, que son los representantes actuales del toreo de arte sevillano, Juan Ortega y Pablo Aguado, que quieren ser los herederos de Curro Romero o de Morante", ha dicho Andrés Amorós. El cronista ha añadido que a ambos "los adoran en Sevilla y también en Madrid". Sobre esto ha asegurado que "Madrid siempre en los toros, y en otras cosas también, ha estado enamorada de la estética sevillana. Curro Romero salió más veces por la puerta grande de Las Ventas que de la Maestranza, si no me equivoco".

Amorós ha señalado que "los dos torean muy bonito, es decir, quedan lances y muletazos muy estéticos, pero tienen dos problemas. Un primer problema: necesitan un toro que no presente dificultades, si presenta dificultades pues les cuesta resolverlas; segundo problema: que suelen dar lances con el capote, y muletazos muy bonitos, pero les cuesta cuajar una faena completa y redonda". "En Sevilla se distingue mucho Sevilla de Triana, pues Ortega es más el torero de Triana, o sea, muy belmontino, muy apasionado. Y eso se nota, por ejemplo, en que con frecuencia yo creo que abusa de los molinetes dándose una vuelta con la muleta para salir del toro. Y Aguado es más de Sevilla, digamos, más tranquilo y Aguado tiene una ventaja, una gran virtud que es la naturalidad, cosa muy difícil delante de un toro", ha reflexionado Amorós.

Este festejo será analizado en la próxima edición de Al Alimón, la mejor crónica taurina de la Feria de San Isidro, de la mano de Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías y Restaurante Casa Robles Sevilla.