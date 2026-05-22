Del "desastre" de Aguado a la expectación por Víctor Hernández: fin de semana clave en Las Ventas

Las figuras aterrizaron en Las Ventas y fue un fracaso total por su mal desempeño y por el desastroso encierro de Puerto de San Lorenzo. Este festejo sirvió como previa del tercer fin de semana de la Feria de San Isidro 2026 en el que hay algunas de las corridas que más interés han despertado del ciclo para los aficionados.

En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado la "corrida tremenda" que se celebró el pasado jueves en Las Ventas y adelantado lo que puede suceder durante los próximos días en la Monumental madrileña. Sobre la corrida de Puerto de San Lorenzo que lidiaron José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado, el cronista recordó que "ya habíamos hablado de que los toros de Puerto de San Lorenzo, a lo mejor en otra plaza, pues los aceptan, pero en Madrid toros sin fuerza y sin casta, pues la gente no lo acepta y se arma la gorda y además con fundamento".

Pablo Aguado al escuchar los tres avisos.

En este sentido, Andrés Amorós ha destacado que los aficionados "del 7 tenían toda la razón". Cabe recordar que ese tendido de Las Ventas es el que suele ser el más combativo de toda la plaza de toros de Madrid. El cronista ha continuado contando que los matadores que lidiaron este encierro son "toreros artistas que no tienen el mando suficiente ni tampoco tienen la ambición" y ha explicado que "Pablo Aguado dio 19 descabellos y recibió los tres avisos". "Recuerdo cómo eran los toros antes, si a un matador de toros en Madrid le echaban un toro al corral, a una figura, no te digo lo que decía, en fin, la depresión, el desastre, la tragedia… Bueno, pues ºbsabes lo que dijo este torero?: 'Son cosas de la lidia y ya está'".

No solo Pablo Aguado anduvo desdibujado en la tarde de Las Ventas sino que Juan Ortega estuvo "igual". Fue "un desastre lo que pasó toda la tarde", ha dicho Amorós, que ha comentado lo que dijo el matador de toros sevillano: "Le preguntan y dice: han pasado muy poquitas cosas. Hombre, ¿muy poquitas cosas? Pues la obligación de usted es que pasen más cosas, así que no puede ser así".

Sobre los descabellos ha dicho Amorós que "deberían limitar no solo el tiempo de una faena, sino también el número de veces que un matador entra a matar o a descabellar, porque eso es un espectáculo muy feo y muy desagradable. Llevas a una gente que no sabe lo que son los toros y ve 19 descabellos y dice: 'iQué horror!'. En fin, un desastre".

Un fin de semana prometedor en Las Ventas

Tras el desastre de Puerto de San Lorenzo este viernes se lidia "una corrida con toros de Victoriano del Río que son Domecq, pero que son, en principio, muy encastados y un cartel bueno: Sebastián Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo. Sobre los dos primeros ha dicho Amorós que "Castella garantiza el oficio" y De Justo, "una entrega grande y clasicismo". En cuanto a Rufo, ha apuntado que es "un torero toledano que domina el temple, pero que tiene un problemita, y es que últimamente no se ha entendido bien con la afición de Madrid. Es decir, es un problema de entenderse, no de tener más o menos valor. Yo creo que debe reflexionar bien porque en Madrid hay ciertas cosas que gustan y otras que no, a ver si es capaz de entenderlo".

Sobre la corrida de rejones del sábado 23, la primera de la Feria de San Isidro 2026, ha dicho que "va a ser el éxito máximo con Diego Ventura, sin duda el número uno actualmente del rejoneo, y que lo de Diego Ventura vale la pena verlo". Es "muy buen cartel porque Andy Cartagena, que lo acompaña, este año abrió la Puerta del Príncipe en Sevilla, y Guillermo Hermoso de Mendoza, el hijo de Pablo, es el único que un poquito le planta cara a Ventura".

El domingo hay anunciado en Madrid uno de los carteles que más interés despertó entre la afición. Se lidian toros de Alcurrucén por Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández. Tres de los toreros revelación de las últimas temporadas. Amorós ha contado que "los toros de Alcurrucén, que son de encaste Núñez, tienen su interés. A veces salen mansos, pero tienen su interés, y tres toreros que para Madrid son muy interesantes".

El cronista ha recordado que "el malagueño Fortes, el otro día, dio unos pases fantásticos". Jiménez Losantos ha añadido que le "encantó el otro día; además, con esa cara llena de golpes y de sangre y tal, estaba elegantísimo el hombre". "Ha cambiado, pero para mejor", ha apuntado Amorós, que ha dicho que luego está David de Miranda, que "es valentísimo, se queda quieto y, si le sale un toro que funciona un poquito, desde luego puede triunfar".

Víctor Hernández en Las Ventas

Andrés Amorós ha llamado "la atención" sobre Víctor Hernández, del que ha dicho que "puede ser la sensación este año". Este torero "es de Madrid y es bastante del estilo José Tomás, es decir, estoicismo y quedarse quieto, pero de verdad. El problema es que con eso la gente se emociona mucho, pero es muy arriesgado; es decir, puede tener una cornada cualquier tarde. No quiero ser agorero, pero si logra que no le cojan los toros demasiado, Víctor Hernández va a ser sin duda una de las sensaciones de esta temporada. O sea que ya ves que, aunque ayer lo pasamos mal, pero en fin, la Feria de San Isidro sigue y, en fin, con un interés grande y volver a ver de nuevo el no hay billetes y todas esas cosas".

Este fin de semana de toros en Las Ventas será analizado en la próxima edición de Al Alimón, la mejor crónica taurina de la Feria de San Isidro, de la mano de Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías y Restaurante Casa Robles Sevilla.