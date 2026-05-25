Doblete de Roca Rey en unos sanfermines para el relevo del escalafón

La escalera de San Fermín se acerca a su penúltimo escalón y la Casa de la Misericordia de Pamplona ha presentado oficialmente los carteles de la Feria del Toro 2026. Diez festejos que se celebrarán, como es habitual, en los días que rodean a San Fermín y que pondrán en ebullición la ya de por sí festiva Monumental pamplonica. Los sanfermines son un punto clave en la temporada taurina y uno de los últimos ídolos del público, Andrés Roca Rey, lidiará dos tardes en la feria de este año.

El peruano está anunciado en la corrida de Victoriano del Río, que acaba de lidiar a un gran toro en Las Ventas este San Isidro, junto a Alejandro Talavante y el triunfador de la Feria de Abril de Sevilla, con permiso de Morante, David de Miranda. Roca Rey también estará en la corrida de Jandilla que por primera vez cierra la Feria del Toro de Pamplona relegando a Miura a la penúltima tarde. En este festejo está anunciado junto a Juan Ortega y Tomás Rufo.

Morante de la Puebla, después de salir por primera vez en hombros de Pamplona en 2025, vuelve a la Feria del Toro en la corrida de Álvaro Núñez. La simbiosis entre el ganadero gaditano y el cigarrero es total, en su encierro del año pasado Morante triunfó al igual que hizo en Jerez de la Frontera en 2025 y este año. También con un toro de Álvaro Núñez el genio de La Puebla del Río hizo una antológica faena en la pasada Feria de Abril. En Pamplona se anuncia junto a Borja Jiménez y Pablo Aguado.

No sólo las figuras, y no todas, van a Pamplona esta Feria del Toro. En la terna de novilleros están Emiliano Osornio, Álvaro Serrano y Mario Vilau, tres de los más destacados del escalafón novilleril, y en la de toreros a caballo el triunfador de Sevilla, Andy Cartagena. Es cierto que en Pamplona se echa de menos a Diego Ventura. Matadores como Víctor Hernández, Aarón Palacio, Manuel Diosleguarde, David de Miranda, Isaac Fonseca, Fortes, Fernando Adrián o Samuel Navalón hacen de estos sanfermines una feria muy atractiva que a día de hoy se desconoce si se televisará por One Toro.

Todos los carteles de San Fermín 2026