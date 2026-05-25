Esperanza Aguirre: "Nadie llega a la gloria sin haber pasado antes por el calvario, y Morante lo demuestra"

Conocía a mi amigo Diego Sánchez de la Cruz por su labor como jefe de estudios del Instituto Juan de Mariana —uno de los principales referentes del liberalismo español—, por su trabajo como investigador del Instituto de Estudios Económicos y por libros como ¿Por qué soy liberal? o Liberalismo a la madrileña, donde analiza con generosidad las reformas liberalizadoras impulsadas en la Comunidad de Madrid. Lo que desconocía hasta hace poco era la dimensión de su talento como crítico taurino.

La lectura de Morante, del Calvario a la Gloria, escrito junto a Javier Romero Jordano, plantea una duda razonable: si Diego Sánchez de la Cruz debe ser considerado ante todo un brillante intelectual liberal o un cronista taurino de la talla de los más grandes. El libro me ha impresionado y conmovido profundamente, y la admiración que me ha suscitado alcanza igualmente a su coautor.

Mi afición a los toros tiene profundas raíces familiares. Mi bisabuelo, el boticario Félix Borrell, además de un notable pintor de paisajes, fue un aficionado de enorme categoría que dedicó buena parte de su vida a escribir sobre cuanto veía en los ruedos. Fruto de esa pasión fue su libro de 1914 Antes y después del Guerra. Medio siglo de toreo. ¡Curiosamente, el coautor de este libro, Romero Jordano, es tataranieto del Califa del toreo cordobés!

El caso es que hablar de toros evoca en mi preciosos recuerdos. Mi padre y sus hermanos fueron grandes amigos de figuras legendarias, como Marcial Lalanda, Domingo Ortega, Antonio Bienvenida, Julio Aparicio padre, Antonio Ordóñez o Paco Camino. Recuerdo especialmente las historias sobre la preparación de Camino para la histórica Corrida de la Beneficencia de 1970. El de Camas se vino a nuestra finca familiar en Segovia, donde se concentró durante días para aquella gesta.

Sin duda, las conversaciones taurinas llenaban muchas de nuestras reuniones familiares, pero, más allá de esas vivencias personales, no cabe duda de que el verdadero protagonista de la tauromaquia actual, es José Antonio Morante de la Puebla, sobre todo tras la extraordinaria temporada de 2025 que recoge esta obra de coleccionista.

El pasado 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, tuve la fortuna de asistir en Las Ventas a una de las tardes más emocionantes que recuerdo. Morante sumaba ya entonces casi tres décadas como matador de toros. Siempre había sido reconocido como un maestro por su arte y por una personalidad arrebatadora. Sin embargo, en los últimos años, y especialmente durante aquella temporada histórica, había alcanzado una dimensión superior: la de figura legendaria del toreo.

No habla solamente de la gracia y la belleza que encierra su forma de interpretar la lidia. No me refiero tampoco de forma limitante a su valor, que ya nadie cuestiona. También hablo de ese saber estar incomparable frente a cualquier toro, de esa búsqueda de la variedad artística y la riqueza de matices. Y, claro está, de su compromiso absoluto, cualidad que quedó plenamente acreditada aquella tarde cuando, tras sufrir una grave voltereta, se revolvió casi inconsciente dispuesto a seguir toreando.

Morante ha llegado a ser, además, un modelo a la hora de vestir, de moverse y de existir en el ruedo. Los jóvenes lo idolatran porque perciben su autenticidad. Orson Welles, que no era español pero tampoco un aficionado de segunda fila, afirmó que el toreo es el único espectáculo donde todo lo que ocurre en el ruedo es verdad. Aquella tarde en Las Ventas fue una demostración perfecta de esa afirmación.

Esa verdad estuvo presente en las emocionantes verónicas a su primer toro, difícil y complicado. Estuvo presente cuando, después de sufrir la devastadora voltereta antes mencionada, se negó a marcharse a la enfermería y completó una faena entregadísima, rematada con una estocada perfecta. Pero la tarde aún guardaba una última emoción. Tras una triunfante vuelta al ruedo, Morante se dirigió al centro de la plaza y, ante la sorpresa general, se quitó solemnemente la coleta con lágrimas en los ojos. Anunciaba que no volvería a torear más. Una multitud de jóvenes se lanzó entonces al ruedo para sacarlo en hombros por la Puerta Grande.

Para entender qué es lo que conmueve de Morante es necesario comprender algo aún más importante: qué son los Toros. Los Toros —así, con mayúscula— no pueden entenderse sin los toros con minúscula, esos animales extraordinarios que salen a las plazas a luchar con un coraje emocionante.

El toro bravo constituye una de las paradojas más admirables que ha producido la relación entre el hombre y el mundo animal. Como recuerdan los autores de este libro, "desde los albores de la humanidad, el ser humano ha mantenido una relación compleja con la naturaleza, a caballo entre la fascinación y el combate. Pocas criaturas encarnan ese pulso primigenio con tanta fuerza simbólica como el toro bravo". Mientras que a lo largo de la historia el hombre ha buscado domesticar a los animales para que le sirvan dócilmente, con el toro ocurre exactamente lo contrario. Los ganaderos llevan siglos dedicándose a preservar su fiereza, a conservar como un tesoro su bravura salvaje. Gracias a ellos existe todavía este prodigioso animal. Sin los ganaderos, sin los toreros y sin los aficionados, el toro bravo no existiría.

José Ortega y Gasset, que no era sospechoso de frivolidad intelectual, escribió que «la historia del toreo está ligada a la de España tanto que, sin conocer la primera, resultará imposible comprender la segunda». Y tenía razón. Los toros llevan siglos siendo fuente de inspiración para algunos de los mayores creadores de nuestra historia cultural. Desde Goya hasta Picasso, pasando por Manet, Zuloaga, Solana, Botero o Antonio Saura. Desde Lorca hasta Hemingway y Vargas Llosa, pasando por Valle-Inclán, Alberti, Bergamín, Cocteau o Henri de Montherlant.

Si el toreo ha fascinado a algunas de las mentes más lúcidas que ha conocido el hombre es precisamente porque constituye una forma de arte en su expresión más radical. Un arte que se ejecuta poniendo en juego la vida y la muerte. Morante lo sabe bien. Por eso, cuando miles de aficionados pedíamos los trofeos aquella tarde histórica del 12 de octubre, pañuelo en mano, no solo queríamos premiar lo que acabábamos de contemplar. Queríamos reconocer algo que va más allá de una tarde de toros: la expresión viva de una cultura, de una forma de entender la belleza, el valor y la dignidad. Morante de la Puebla es, además de una figura histórica del toreo, el matador que mejor expresa con sus actitudes y con sus palabras la íntima relación que existe entre la Fiesta, la Cultura y la Historia de España.

El libro Morante, del Calvario a la Gloria recoge desde su propio título toda una trayectoria humana. Porque, como señalan sus autores, "nadie llega a la gloria sin haber pasado antes por el calvario". Y Morante conoce bien ambos territorios. Ha vivido tardes en las que todo salió mal, ha sufrido cornadas y dudas, ha atravesado lo que los autores describen acertadamente como los inviernos del alma. Pero también ha conocido tardes como la del 12 de octubre, en las que el arte alcanza esa dimensión de eternidad reservada a unos pocos privilegiados.

Esa tensión entre el sufrimiento y la gloria es también la que late en el corazón de cada corrida de toros. Por eso Morante es el protagonista perfecto para esta historia. Porque en él, como en la propia Fiesta, el arte nace del riesgo, la belleza surge de la verdad y la emoción resulta inseparable de la entrega absoluta. Las páginas de esta obra permiten acercarse no solo a la figura de Morante, sino también a la esencia más profunda de nuestra Fiesta Nacional. Lo hacen a través de textos magníficamente escritos y de una edición cuidada hasta el último detalle. El lector encontrará además más de setenta imágenes a todo color que recogen los momentos decisivos de la impactante trayectoria seguida por Morante durante aquella temporada histórica de 2025.

Aunque algunos no quieran enterarse o, peor aún, quieran acabar con ella, nuestra Fiesta forma parte inseparable de la cultura española. Conviene celebrarla, comprenderla y conservarla. Este libro constituye, sin duda, una magnífica aportación a ese propósito.

Palabras pronunciadas el 23 de mayo en la presentación de Morante, del calvario a la gloria, en Las Ventas.