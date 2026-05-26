El PP de Zaragoza: "No vamos a permitir que el PSOE acabe con los toros; no aceptamos el guion de Urtasun"

El presidente provincial del Partido Popular de Zaragoza, Ramón Celma, ha denunciado la negativa del PSOE en la Diputación Provincial de Zaragoza a la propuesta del Grupo Popular para conceder la Medalla de Santa Isabel de Portugal ex aequo a las escuelas taurinas zaragozanas de Torrero-El Carmen y Mar de Nubes. Celma ha criticado que la administración socialista "quiera impedir el reconocimiento institucional a dos escuelas que llevan décadas formando a cientos de jóvenes en valores como el respeto, la disciplina, el esfuerzo y la educación".

En este sentido, Ramón Celma ha destacado que "el PSOE vuelve a demostrar su desprecio hacia la tauromaquia y hacia todo lo que representa cultural, social e históricamente en nuestra tierra". El presidente provincial del PP ha recordado que la Escuela Taurina de Torrero-El Carmen representa "el legado histórico de dos escuelas fundamentales para la tauromaquia aragonesa" de las que surgieron toreros aragoneses como Raúl Gracia, alias el Tato, o Jesús Millán, mientras que Mar de Nubes "ha conseguido consolidarse como un referente en la formación de nuevos valores y jóvenes promesas del toreo aragonés como Aarón Palacio". "Estas escuelas no solo forman toreros. Forman personas. Enseñan respeto a los mayores, compromiso, disciplina, tolerancia, sacrificio y amor por nuestras tradiciones", ha añadido Celma.

El dirigente popular ha asegurado que la negativa a conceder esta Medalla forma parte de una operación política e ideológica mucho más amplia contra la fiesta de los toros. Cree que "hay una operación para acabar con la fiesta de los toros que está secundando la Diputación de Zaragoza". El político popular ha denunciado que esto está impulsado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el resto del Gobierno de Pedro Sánchez como creadores de "una estrategia para arrinconar y hacer desaparecer la tauromaquia de la vida pública".

"La Diputación Provincial de Zaragoza está siguiendo un guion para acabar con los toros en nuestra provincia", ha denunciado Celma, porque "tras suprimir la Feria de San Jorge, impedir a las escuelas taurinas entrar en la plaza de la Misericordia y poner en riesgo la Feria del Pilar, ahora el PSOE veta la Medalla de Santa Isabel para esas escuelas taurinas". El presidente provincial del PP ha criticado especialmente la gestión realizada en torno a la plaza de toros de Zaragoza y ha advertido de que "las decisiones que se están adoptando están llevando a los aficionados taurinos de nuestra tierra a quedarse sin la posibilidad de disfrutar de una programación taurina digna en una plaza histórica y centenaria". "La Feria de San Jorge no se celebró por la incapacidad de la Diputación para sacar adelante los pliegos de gestión a tiempo pese a que sabían desde hace meses que tenían que hacerlo", ha afirmado.

Asimismo, Celma ha señalado que los nuevos pliegos para la gestión de la plaza "no valoran ni la calidad de los espectáculos, ni el número de festejos, ni las ganaderías aragonesas, ni las preferencias de los aficionados de Zaragoza". "Han convertido la gestión de la plaza en una simple subasta económica, abandonando completamente cualquier ambición cultural y taurina para Zaragoza", ha lamentado el presidente del PP en la provincia. Celma ha defendido que "la tauromaquia es cultura, es tradición, es patrimonio y también es libertad", recordando que se trata de "una manifestación cultural protegida por las leyes de patrimonio cultural".

"Las administraciones públicas tienen la obligación de proteger y promocionar aquello que forma parte de nuestra cultura y que cuenta con el respaldo y la participación de miles de ciudadanos", ha asegurado. Ramón Celma ha querido destacar también la importancia económica, social y territorial que tiene la tauromaquia para Zaragoza y Aragón. "La tauromaquia genera empleo, actividad económica y mantiene vivas muchas tradiciones populares de nuestros pueblos. Negar esa realidad es vivir completamente alejado de la sociedad y de nuestras raíces", ha insistido. Finalmente, Ramón Celma ha realizado "un llamamiento a todos los taurinos de España y a todos los amantes de nuestras tradiciones" para "defender la libertad cultural y evitar que algunos quieran imponer una visión sectaria que pretende hacer desaparecer parte de nuestra identidad". "No vamos a permitir que el PSOE acabe con la fiesta de los toros y con nuestras tradiciones; aquí no aceptamos el guion del ministro Urtasun", ha concluido.