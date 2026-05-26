Las Ventas acoge la última novillada de San Isidro con reses del Conde de Mayalde: Dónde ver y horario

La plaza de Las Ventas acoge este martes la última novillada de la Feria de San Isidro. En los chiqueros espera una seria novillada del hierro del Conde de Mayalde para una terna formada por jóvenes nombres que persiguen marcar el relevo generacional del escalafón.

El cartel reúne al mexicano Emiliano Osornio en su tercera comparecencia en Madrid y al extremeño Julio Méndez, que afronta su presentación oficial en Las Ventas antes de tomar la alternativa este domingo en Cáceres. La cita completa de esta tarde de la Feria de San Isidro 2026 ofrece una combinación marcada por la presencia de novilleros que llegan respaldados por triunfos recientes y una importante proyección.

La novillada del Conde de Mayalde ha despertado interés entre la afición por el trapío de los animales y por el momento que atraviesan los integrantes del cartel dentro de la temporada.

Uno de los focos de atención estará puesto sobre Emiliano Osornio. El novillero mexicano comparece por tercera vez en Las Ventas después de proclamarse triunfador del prestigioso Zapato de Oro de Arnedo, uno de los certámenes de novilladas con mayor reconocimiento del calendario taurino. Osornio llega a Madrid tras consolidar su nombre en distintas plazas y con el respaldo de un triunfo que le ha situado entre los novilleros más seguidos de la temporada. La plaza venteña vuelve a convertirse en una prueba clave para medir su evolución y su capacidad ante una novillada exigente.

[👥𝗖𝗨𝗔𝗗𝗥𝗜𝗟𝗟𝗔𝗦] Descubre los hombres que acompañarán a Emiliano Osornio, Pedro Montaldo y Julio Méndez. 🔥A las 19h. harán el paseíllo en #LasVentas.#SanIsidro2026 pic.twitter.com/qOTKgc8am2 — Plaza de Las Ventas (@LasVentas) May 26, 2026

Primera tarde en Las Ventas

La otra gran atención del cartel recae sobre Julio Méndez. El novillero extremeño debuta oficialmente en Las Ventas apenas unos días antes de tomar la alternativa en Cáceres, prevista para este domingo.

Méndez llega a Madrid después de una temporada anterior marcada por los resultados. El torero cerró el curso con 57 orejas y logró salir como triunfador en plazas como Málaga y San Agustín del Guadalix.

Dónde ver y horario

Las Ventas vuelve a ejercer como escenario decisivo para los novilleros que buscan consolidarse dentro del circuito taurino. La combinación entre una novillada seria del Conde de Mayalde y una terna de jóvenes aspirantes ha convertido el festejo en una de las fechas destacadas del tramo final del ciclo isidril.

El festejo comenzará a las 19:00 horas y será emitido en directo por Telemadrid.