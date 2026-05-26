Osornio, Montaldo y Méndez, tres jóvenes toreros en Las Ventas en "una novillada interesantísima"

Este martes comienza la tercera semana de la Feria de San Isidro 2026, que está siendo un éxito de público con diez tardes de no hay billetes y otras tantas con muy buenas entradas. Arranca con la novillada de Conde de Mayalde para los novilleros Emiliano Osornio, Pedro Montaldo y Julio Méndez.

En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han dado los details de este festejo con el que se inicia una semana en la que se celebra la Corrida de la Prensa que presidirá Felipe VI. Amorós ha contado que el Rey asistirá a Las Ventas acompañado por el célebre ganadero de bravo y presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín. El cronista ha recordado que en las dos novilladas previas que se han celebrado esta Feria de San Isidro ha habido dos Puertas Grandes, la de Álvaro Serrano en la primera y la de Julio Norte en la segunda.

"Y hay gente que se enfada", ha apuntado Jiménez Losantos. "Toda la vida un torero cuando hace méritos y corta orejas sale por la puerta grande y, luego, ya se verá. Oye, que a lo mejor no llega a más. Hay una diferencia muy grande, una cosa es la legítima exigencia y otra el puritanismo y eso no se debe tener, yo creo", ha explicado Amorós.

Novilleros punteros en Las Ventas

En esta novillada llegan a Las Ventas tres jóvenes toreros que lidiarán un encierro de Conde de Mayalde, "una ganadería de la que yo siempre espero bastante", que son "unos Domecq, pero de Toledo, no de Salamanca ni de Andalucía", ha apuntado Amorós. El cronista ha contado que "en general son unos novillos y unos toros bastante encastrados con sus problemillas, su casta y su interés".

Sobre los actuantes ha explicado que por el primero "hay interés grande por verlo" y es "un mexicano de Toluca que se llama Emiliano Osornio y tiene 22 años. Ya debutó en Madrid, repitió en la Feria de Otoño y acaba de debutar en Nimes". Además, "lo apodera Curro Vázquez", ha añadido Amorós. Jiménez Losantos ha señalado que por esa razón "algo tiene que tener". Amorós ha explicado que "no es de los que cortan muchas orejas, pero yo he hablado con varios profesionales y todos me dicen que intenta torear con pureza, torear bien, torear clásico. Veremos a ver". Federico ha apostillado que "si torea bastante al final va madurando".

"El segundo novillero sorprendió en verano en Madrid en una novillada nocturna y se llama Pedro Montaldo". Es de Orea, un pueblo de Guadalajara, y estudió "en la escuela de Castellón". Por el tercer actuante también "hay un interés notable" porque "se presenta" en Las Ventas. Ha señalado Amorós que "se llama Julio Méndez, es de Arenas de San Pedro, pero estudió en la Escuela Taurina de Badajoz y, con 19 años que tiene, es el novillero que la temporada pasada cortó más trofeos". Aunque "son tres novilleros no muy conocidos", la de este martes sí que es "una novillada interesantísima". Hoy "habrá muchísima gente porque la gente tiene ganas de ver nuevos novilleros interesantes y con una buena ganadería".

Todo lo que suceda en este festejo será analizado en la próxima edición de Al Alimón, la mejor crónica taurina de la Feria de San Isidro, de la mano de Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías y Restaurante Casa Robles Sevilla.