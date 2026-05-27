Enrique Cerezo apadrina 'Morante, del calvario a la gloria' en un evento de CEOE sobre tauromaquia, cultura y empresa

Enrique Cerezo apadrina Morante, del calvario a la gloria (Jarana, 2026) en un evento de CEOE sobre tauromaquia, cultura y empresa. El encuentro, programado por los más altos representantes de la organización patronal del empresariado español, contará con la participación de Rafael García Garrido, Antonio Bañuelos, Diego Sánchez de la Cruz e Inmaculada Benito. Durante la jornada, se analizará el impacto económico, cultural y empresarial del mundo del toro y se presentará la obra superventas dedicada al genio de La Puebla del Río.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) celebrará el próximo 2 de junio a las 13:00 horas el encuentro La empresa en el mundo del toro, una jornada que reunirá a algunos de los principales representantes de la empresa, la cultura y la tauromaquia española para analizar la aportación económica, social y medioambiental del sector.

La sesión será inaugurada por Enrique Cerezo, presidente de la Comisión de Cultura y Deporte de CEOE, presidente del Atlético de Madrid y una de las figuras empresariales más relevantes del ámbito cultural en España. Bajo su presidencia, la jornada abordará el papel de la tauromaquia como industria cultural, actividad económica y motor de desarrollo territorial.

El primer diálogo reunirá a Rafael García Garrido, presidente de Plaza 1 y máximo responsable de la gestión de Las Ventas, y a Diego Sánchez de la Cruz, investigador y analista económico especializado en el impacto económico del sector taurino. Ambos analizarán la función empresarial de la tauromaquia y los retos de futuro de la industria.

Posteriormente intervendrán Antonio Bañuelos, presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (RUCTL), e Inmaculada Benito, directora de Turismo, Cultura y Deporte de CEOE, para abordar la contribución del toro bravo al desarrollo rural, la conservación de la dehesa y la actividad económica vinculada al campo.

La sesión concluirá con la presentación del libro Morante, del calvario a la gloria, obra de Diego Sánchez de la Cruz y Javier Romero Jordano, dedicada a analizar la histórica temporada 2025 de Morante de la Puebla y el fenómeno social y cultural generado en torno al maestro sevillano. Por motivos de seguridad, la asistencia al evento exige completar el siguiente formulario de inscripción, disponible en este enlace.