Fonseca, Molina y Jarocho se miden al poder de Pedraza de Yeltes en Las Ventas: Dónde ver y horario

La plaza de toros de Las Ventas acoge este miércoles una corrida de Pedraza de Yeltes con un cartel que forman Isaac Fonseca, Molina y Jarocho. El festejo reúne a una de las ganaderías con más presencia en los encastes de fuerza y duración de los últimos años y a tres toreros que llegan a Madrid en distintos momentos de sus trayectorias, pero con el objetivo común de consolidarse en el coso venteño.

La corrida llevará el hierro de Pedraza de Yeltes, ganadería de procedencia Aldeanueva dirigida por los hermanos Uranga y el matador de toros José Ignacio Sánchez. Sus toros han ganado presencia en ferias y plazas por un comportamiento asociado a la potencia, la movilidad y la exigencia en los primeros tercios.

Hoy, la Feria de San Isidro 2026 supone además una nueva comparecencia en Madrid para el mexicano Isaac Fonseca, que afronta su séptimo paseíllo en Las Ventas. Fonseca mantiene una trayectoria relevante frente a los toros de esta divisa. El torero de Morelia ha conseguido cortar trofeos en temporadas consecutivas ante ejemplares de Pedraza de Yeltes en Madrid.

[👥𝗖𝗨𝗔𝗗𝗥𝗜𝗟𝗟𝗔𝗦] Descubre los hombres que acompañarán a Isaac Fonseca, José Fdo. Molina y Jarocho. 🔥A las 19h. harán el paseíllo en #LasVentas.#SanIsidro2026 pic.twitter.com/EqVbAJmCOD — Plaza de Las Ventas (@LasVentas) May 27, 2026

Máxima exigencia

Triunfador de la Copa Chenel en 2023, Fonseca llega a la cita madrileña tras consolidar una imagen de entrega y exposición en plazas de primera categoría. El cartel incluye también al albaceteño Molina, que vuelve a Las Ventas tras recuperarse de los percances sufridos en las últimas fechas. El torero ya conoce el triunfo en Madrid, donde consiguió abrir la Puerta Grande durante su etapa como novillero.

Ahora regresa como matador de toros en una corrida marcada por la exigencia ganadera y por el peso que suele tener cada comparecencia en la plaza madrileña.

Cierra la terna el burgalés Jarocho, que afronta su segundo paseíllo en Las Ventas como matador de toros. El diestro de Huerta de Rey fue una de las revelaciones de la temporada 2024 después de abrir la Puerta Grande de Madrid durante la Feria de San Isidro como novillero. Aquella actuación le situó entre los nombres destacados de la campaña y aceleró su proyección dentro del escalafón taurino.

La presencia de Pedraza de Yeltes vuelve a situar en Las Ventas una corrida asociada a la seriedad y a la intensidad en el comportamiento de los toros. La ganadería salmantina se ha consolidado en los últimos años como una de las habituales en citas de responsabilidad dentro del calendario taurino. La combinación entre el encaste, la presencia de los animales y el momento de los tres toreros convierte el festejo en una de las citas destacadas del ciclo madrileño.

El festejo arrancará a las 19:00 horas y se emitirá en directo y en abierto por Telemadrid.