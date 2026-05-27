Jarocho: "Lo tengo todo por conseguir y Morante es una fuente de inspiración para descubrir mi toreo"

En la pasada Feria de Otoño el torero Roberto Martín Jarocho (Huerta el Rey, Burgos, 2004) confirmó la alternativa en Madrid de manos de Alejandro Talavante en una descafeinada corrida de Domingo Hernández en la que la terna no tuvo ninguna posibilidad de lucimiento. El matador de toros burgalés se quedó "con la espina" de poder demostrar de lo que es capaz y ahora vuelve a Las Ventas en la Feria de San Isidro 2026 para hacerlo.
Jarocho habla con Libertad Digital unos días antes de su regreso a la Feria de San Isidro dos años después de salir a hombros en la novillada de Fuente Ymbro y ser declarado novillero triunfador del ciclo. Dos años en los que tomó la alternativa en Palencia y ha ido creciendo como matador de toros. Ahora vuelve a Madrid en la corrida de Pedraza de Yeltes que lidiará junto a Isaac Fonseca y José Fernando Molina este miércoles. El novillero burgalés reflexiona sobre el compromiso de Las Ventas y habla sobre uno de sus grandes referentes, Morante de la Puebla, después de entrenar en el campo charro y emprender un viaje a Madrid del que puede volver con un triunfo bajo el brazo.
Libertad Digital: ¿Qué tal estas últimas horas de concentración antes de volver a la Feria de San Isidro?
Jarocho: Bueno… las peores, yo creo.
LD: ¿Cómo se vive teniendo un compromiso tan importante en Las Ventas?
J: No es fácil, ¿no? Porque ya la cabeza está pensando en la tarde. Intentas evadirte, pero siempre la cabeza está pensando en la tarde de Madrid. Estoy toreando de salón e intentando hacer la rutina con normalidad e intentando llevar la responsabilidad de la mejor manera.
LD: ¿Has visto la corrida? ¿Has visto los toros de Pedraza de Yeltes?
J: No. He visto alguna foto que me han enseñado, pero no la he visto.
LD: ¿Conoces la ganadería? ¿Has ido allí a entrenar?
J: Gracias a Jorge Sánchez, que es quien dirige la ganadería, y también es el director de la Escuela Taurina de Salamanca, he podido conocerla. He podido hablar con él de diferentes matices y demás. Y, luego, he ido al campo bastante, tanto este año como el año pasado y los años en los que estaba en la escuela también tuve la suerte de torear novillos. Es una ganadería que me gusta, que le tengo puesta mucha ilusión en la corrida. Esperemos que den un buen juego y poder estar a la altura.
LD: Este miércoles estáis anunciados tres toreros que tenéis un impulso para triunfar en Madrid, ¿no?
J: Pues sí, la verdad que sí. Estamos en una situación parecida. Toreros jóvenes que necesitamos dar este toque de atención para poder entrar en las ferias. No me gusta cargarme de responsabilidad, pero la verdad es esa. Hace falta un triunfo importante para poder seguir toreando. Y esa es la ilusión con la que voy. De que se pueda ver reflejado todo el trabajo del invierno.
LD: ¿Cómo te has ido preparando este invierno sabiendo que volverías a Madrid después de lo que pasó en la Feria de Otoño?
J: Ha sido un invierno muy intenso. Sabía que mi toreo debía evolucionar en diferentes matices. Creo que tenía que ganar en profundidad y en intensidad en las faenas y es de lo que me he preocupado. Adquiriendo cosas para mi toreo e ir ahondando en lo que me llena. Gracias a Dios he podido hacer mucho campo, he podido torear muchos animales y me ha servido para ir cogiendo ritmo de cara a la tarde de Madrid. Desde que salieron los carteles mis ilusiones han estado puestas siempre en Madrid. No por lo que conlleva torear en Madrid, lo que conlleva torear en San Isidro, sino porque en Madrid creo que he vivido sensaciones muy bonitas y he entrenado con la ilusión de poder volver a vivirlas.
LD: Vuelves a la Feria de San Isidro después de haber salido por la Puerta Grande de Las Ventas en 2024 cuando eras novillero con picadores
J: Sí. La única vez que estaba en San Isidro fue esta tarde como novillero que pude salir en hombros. Y ahora supone mi presentación como matador en San Isidro. Son muchas las ilusiones puestas, mucha la responsabilidad y quiero afrontar la tarde con compromiso.
LD: Para un torero joven que está ahora mismo empezando, la piedra de toque de San Isidro es complicada, ¿no? ¿Te quedaste en la Feria de Otoño con la espina de que Madrid te viera?
J: Sí, la verdad es que fue una tarde en la que salí bastante desilusionado porque apenas tuve opción de poder expresarme y ni siquiera de poder demostrar esas ganas. Fue una tarde en la que prácticamente pasé desapercibido y bueno, sí, tengo la espinita clavada de poder otra vez entregarme a Madrid y romperme con un toro.
LD: Tal y como dices que estás preparando la tarde si sale algún toro que embiste es posible que veamos cosas.
J: Sí. Creo que ahora me pilla en un momento con las ideas claras y creo que puede ser el momento de sacar esta mejor versión que todavía mucha gente desconoce porque en muchos sitios no he sido capaz de mostrarla. Creo que es el momento para mostrarla y para demostrar a mucha gente de lo que soy capaz y que tengo condiciones para ser figura del toreo.
LD: Tienes anunciada en tu tierra, Burgos, una corrida de Juan Pedro Domecq con Morante de la Puebla
J: Sí, el 30 de junio tengo la suerte de torear con uno de mis mayores referentes. Morante es de los toreros de los que más intento beber de esa fuente de toreo más pura. Es un privilegio. La verdad que es una fecha que me hace mucha ilusión, me hace muy feliz y espero que sea también una tarde bonita, aunque todavía queda mucho. La verdad que ahora mismo no es algo en lo que esté pensando.
LD: Hablando de Morante. He publicado recientemente junto a Diego Sánchez de la Cruz el libro Morante, del calvario a la gloria (Jarana, 2026) en el que sostenemos la tesis de que aunque el cigarrero es considerado como un toreo de arte ha pasado a ser un torero de valor. Siempre se ha dicho que los toreros de arte y valor tienen caminos distintos. ¿Cómo lo definirías?
J: Hombre, yo creo que Morante siempre ha tenido mucho valor. Para torear como torea Morante tanto con el capote como con la muleta, tan reunido, reduciendo los toros, con las palmas de las manos y los vuelos, hace falta tener mucho valor. Lo que sí es verdad es que de unos años para acá ha mantenido una regularidad que no es lo normal en toreros de este corte. De unos años para acá nos hemos acostumbrado a que todos los días cuaja todos los toros con el capote, todos los días o casi todos cuaja todo tipo de toros con la muleta, con diferentes tipos de embestidas. Morante ha sido capaz de engrandecer el toreo y llevarlo a lo más alto. Creo que en esta época en la que tantos jóvenes están acudiendo a las plazas tiene mucho que ver el maestro Morante de la Puebla por la categoría de su toreo que ha hecho que llame la atención a todo el mundo, no solo al aficionado, sino a todo el mundo.
LD: Nos estamos saliendo un poquito, pero como torero a lo mejor me lo puedes explicar. Sí que se ha visto en los últimos años, sobre todo en los tres últimos años, que quizá ha pisado una línea, como dice el ganadero Álvaro Núñez, en la que "los pies hierven". Ahí los toreros se meten en un terreno en el que estás al filo de la navaja, al filo de la cornada. Como torero cuando estás delante del toro y sabes que tienes que apostar en un momento dado te mete en ese terreno, ¿no?
J: Sí. Yo creo que las grandes páginas y los mejores momentos delante de un toro vienen al cruzar esa raya, ¿no? Cuando eres capaz de olvidarte de todo, del cuerpo, de la técnica, del toro… Si eres capaz de pasar esa raya empieza todo a salir de una manera natural desde dentro. Yo creo que ahí es donde empieza el toreo de verdad y donde existe esta verdadera emoción. Porque estás exponiendo al máximo y creo que ahí es donde surgen los momentos mágicos. Eso es lo que ha pasado con Morante en estos últimos años. Ha pisado unos terrenos muy comprometidos y si a eso le sumas todas las condiciones que reúne Morante, ha habido días que se han vivido cosas mágicas en las plazas de toros.
LD: Señalas que es un referente para ti y ves que en esos terrenos es donde se emociona a la gente. Verle triunfar es lo que te impulsa para seguir adelante, entiendo.
J: Sí, completamente. También te motiva en el día a día a buscar cosas que gracias a él descubres. También te ayuda a salir a la plaza más motivado todavía. Si tu referente, como en este caso es Morante para mí, alcanza esos niveles en una plaza de toros con casi 30 años de alternativa, habiendo conseguido todo en el toreo, te motiva a salir a una plaza mucho más arrebatado, con mucha más ilusión y mucho más todo. Realmente yo lo tengo todo por conseguir en el toreo, ¿no? Y Morante es una fuente de inspiración muy grande que me está ayudando mucho a descubrir mi toreo y, sobre todo, a encauzar un camino que es el que creo que merece la pena.
LD: Ya para terminar, ¿qué esperas de la tarde de este miércoles?
J: Pues…. (Lo piensa) esperar, no espero nada, porque creo que es un privilegio el poder estar en San Isidro. Creo que lo que estaba en mi mano lo he hecho: me he entregado en cada entrenamiento, me he sacrificado y le he puesto ilusión a la tarde. Sé que luego va a ser lo que tenga que ser, ¿no? Y lo único que sí espero es que se pueda ver reflejado todo el trabajo que hay detrás de la tarde del miércoles.