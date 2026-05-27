La "extraordinaria" novillada en la que ha triunfado Julio Méndez, el tercero por la Puerta Grande este San Isidro

Las novilladas están de moda en Madrid. La Monumental de Las Ventas está llenándose cada tarde, pero es en las novilladas donde está sorprendiendo la cantidad de público que acude. Además, este San Isidro tres novilleros han salido por la Puerta Grande, cada uno en una de las novilladas: Álvaro Serrano, Julio Norte y, este pasado martes, Julio Méndez, que tomará la alternativa este fin de semana en Cáceres.

En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado la "novillada extraordinaria" de Conde de Mayalde. El cronista ha dicho que con estos tres novilleros triunfadores "cuando haya que dar premios" no sabe "a quién van a dar porque los tres han estado estupendos".

Andrés Amorós ha dicho que Pedro Montaldo "solo mostró oficio y no especial ambición" y el mexicano Emiliano Osornio en el primer novillo tuvo complicaciones y en el cuarto, "un novillo buenísimo", "hizo una faena muy artística, con unos lances muy bonitos y unos muletazos muy bonitos también". "Y luego pinchó y no pasó nada. Si tú vienes a Madrid, eres novillero y te sale un novillo magnífico, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que montar la gorda, has de armar el lío, como quieras llamarlo, en fin, hay muchas formas de decirlo", apuntó.

Sobre el triunfador, Julio Méndez, ha contado que "salió a por todas" y que tuvo "entrega, capacidad y hace de todo y bastante bien". "En el sexto novillo, después de ir a porta gayola, empezó a hacer cosas modernas, que no gustan en Madrid. Es un chico estupendo, pero ha de elegir un poco si quiere torear bien o quiere triunfar rápido y fácil", ha destacado Amorós.

La corrida de Pedraza de Yeltes para "tres valientes"

Este miércoles se lidian en Las Ventas los toros de Pedraza de Yeltes por Isaac Fonseca, José Fernando Molina y Jarocho. Andrés Amorós ha indicado que los de Pedraza son "toros tremendos" que los lidiarán "toreros muy valientes". Estos toros, "muy grandes y muy altos", han tenido grandes éxitos "en el norte y en Francia y aún no en Madrid".

"Un toro tan grandote, con tanto peso, con tanto esqueleto, necesita mucho motor para moverlo y tener alegría, tanto peso, tantos kilos, que no es imposible que lo tenga, no, pero tiene sus problemitas", ha explicado Andrés Amorós. Sobre los toreros ha dicho que "el primero, Isaac Fonseca, es un mexicano que ha hecho una carrera a sangre y fuego con unos cuantos percances, pero fuertes y serios". "El segundo, que es el que la gente conoce menos, y yo les quiero llamar la atención. Se llama José Fernando Molina, es de Albacete y sabe torear bien; además de ser valiente, puede sorprender".

Sobre el tercero, Jarocho, ha contado que es hijo de Jarocho, que ha sido matador y banderillero, y este es un chico muy jovencito: tiene 22 años, es de Burgos y es una de las grandes, grandes esperanzas; torea muy bien con la izquierda y, además, es un chico vivaracho, ágil e inteligente".

Todo lo que suceda en este festejo será analizado en la próxima edición de Al Alimón, la mejor crónica taurina de la Feria de San Isidro, de la mano de Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías y Restaurante Casa Robles Sevilla.