Morante estará en Aranjuez y sigue sumando fechas para el verano por toda España

En el ecuador de la Feria de San Isidro 2026, el mundo del toro volverá sus ojos hacia Aranjuez. Este domingo, 31 de mayo, Morante de la Puebla trenzará el paseíllo en el vetusto coso ribereño junto a Roca Rey y Pablo Aguado. Los tres matadores de toros lidiarán un encierro de Núñez del Cuvillo por la festividad de San Fernando, patrón de la localidad madrileña. La presencia de Morante en este festejo ha sido duda hasta el pasado martes, cuando fue confirmada por el diario El Mundo.
Mientras los aficionados que agotaron el papel en Aranjuez hace semanas respiran tranquilos por la presencia de Morante de la Puebla en la corrida del próximo domingo, el cigarrero sigue sumando fechas a su temporada. Muchas de ellas, dobletes. Morante de la Puebla, que el jueves 4 de junio encabezará la recuperada Corrida del Corpus de Sevilla que será televisada por OneToro, también estará en todas las plazas de la empresa BMF: Bilbao, San Sebastián, Salamanca y Logroño. En el coso salmantino de La Glorieta lo hará en junio y en septiembre.
La temporada 2026 de Morante de la Puebla lleva camino de llegar a casi todas las plazas y ferias del verano. Una de ellas, la de El Puerto de Santa María, presenta sus carteles el 5 de junio. El empresario Carlos Zúñiga lo adelantó en el programa especial de Con Ánimo de Lucro de esRadio a propósito de la publicación del libro sobre el cigarrero Morante, del calvario a la gloria (Jarana, 2026). En la Plaza Real de El Puerto de Santa María, Morante hará cuatro paseíllos. Una decisión que, según el empresario, ha desbordado todas las expectativas.
Además, Morante de la Puebla hará doblete en Salamanca en junio y septiembre, en Alicante en junio, en Marbella en junio y agosto, y en Santander en julio. En junio estará también en Granada, Toledo, León y Burgos, y en julio, en Pamplona. En muchos de esos festejos lidiará las corridas de Álvaro Núñez, ganadería que le ha propiciado los grandes triunfos de Jerez y Pamplona en 2025 y de Sevilla y Jerez en lo que llevamos de 2026. En septiembre estará en la Goyesca de Ronda, en Murcia y en Sevilla.
Todos los carteles confirmados de Morante
- Domingo 31 de mayo. Aranjuez. Toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Roca Rey y Pablo Aguado
- Jueves 4 de junio. Sevilla. Corrida del Corpus. Toros de Hnos. García Jiménez y Pilar Olga García Jiménez para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado
- Sábado 6 de junio. Granada. Toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, El Fandi y Pablo Aguado
- Domingo 7 de junio. Toledo. Toros de Zalduendo para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Álvaro Lorenzo
- Viernes 12 de junio. Salamanca. Toros de Garcigrande, La Ventana del Puerto, Domingo Hernández, Hnos. García Jiménez, Pilar Olga García Jiménez y Carmen Lorenzo Carrasco para Morante de la Puebla, Daniel Luque y Marco Pérez
- Sábado 13 de junio. Marbella. Toros de El Freixo para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y David de Miranda
- Sábado 20 de junio. Alicante. Toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Roca Rey
- Martes 23 de junio. Alicante. Toros de Santiago Domecq Bohórquez para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Juan Ortega
- Sábado 27 de junio. León. Toros de Hnos. García Jiménez para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Alejandro Talavante
- Martes 30 de junio. Burgos. Toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Jarocho
- Viernes 10 de julio. Pamplona. Toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Pablo Aguado
- Miércoles 22 de julio. Santander. Toros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández
- Sábado 25 de julio. Santander. Toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Marco Pérez y Aarón Palacio
- Viernes 7 de agosto. Marbella. Toros de Cayetano Muñoz para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Aarón Palacio
- Sábado 5 de septiembre. Ronda. Goyesca. Toros de David Ribeiro Telles y Garcigrande para Diego Ventura, Morante de la Puebla, José María Manzanares y Juan Ortega
- Lunes 14 de septiembre. Murcia. Toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Alejandro Talavante
- Domingo 27 de septiembre. Sevilla. Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Daniel Luque y Borja Jiménez