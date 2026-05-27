Morante estará en Aranjuez y sigue sumando fechas para el verano por toda España

En el ecuador de la Feria de San Isidro 2026, el mundo del toro volverá sus ojos hacia Aranjuez. Este domingo, 31 de mayo, Morante de la Puebla trenzará el paseíllo en el vetusto coso ribereño junto a Roca Rey y Pablo Aguado. Los tres matadores de toros lidiarán un encierro de Núñez del Cuvillo por la festividad de San Fernando, patrón de la localidad madrileña. La presencia de Morante en este festejo ha sido duda hasta el pasado martes, cuando fue confirmada por el diario El Mundo.

Mientras los aficionados que agotaron el papel en Aranjuez hace semanas respiran tranquilos por la presencia de Morante de la Puebla en la corrida del próximo domingo, el cigarrero sigue sumando fechas a su temporada. Muchas de ellas, dobletes. Morante de la Puebla, que el jueves 4 de junio encabezará la recuperada Corrida del Corpus de Sevilla que será televisada por OneToro, también estará en todas las plazas de la empresa BMF: Bilbao, San Sebastián, Salamanca y Logroño. En el coso salmantino de La Glorieta lo hará en junio y en septiembre.

La temporada 2026 de Morante de la Puebla lleva camino de llegar a casi todas las plazas y ferias del verano. Una de ellas, la de El Puerto de Santa María, presenta sus carteles el 5 de junio. El empresario Carlos Zúñiga lo adelantó en el programa especial de Con Ánimo de Lucro de esRadio a propósito de la publicación del libro sobre el cigarrero Morante, del calvario a la gloria (Jarana, 2026). En la Plaza Real de El Puerto de Santa María, Morante hará cuatro paseíllos. Una decisión que, según el empresario, ha desbordado todas las expectativas.

Además, Morante de la Puebla hará doblete en Salamanca en junio y septiembre, en Alicante en junio, en Marbella en junio y agosto, y en Santander en julio. En junio estará también en Granada, Toledo, León y Burgos, y en julio, en Pamplona. En muchos de esos festejos lidiará las corridas de Álvaro Núñez, ganadería que le ha propiciado los grandes triunfos de Jerez y Pamplona en 2025 y de Sevilla y Jerez en lo que llevamos de 2026. En septiembre estará en la Goyesca de Ronda, en Murcia y en Sevilla.

Todos los carteles confirmados de Morante