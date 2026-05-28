El sector del toro califica de "atropello" el pliego de la plaza de toros de Zaragoza de la Diputación del PSOE

El nuevo pliego de condiciones para la plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza ha conseguido un hecho casi insólito: unir a prácticamente todo el sector del toro. En un comunicado, la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET), la Unión de Toreros, la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (RUCTL), la Asociación de Ganaderías de Lidia (AGL), la Agrupación Española de Ganaderos de Reses Bravas (AEGRB), la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros Españoles (UNPBE) y la Fundación Toro de Lidia (FTL) han mostrado su "absoluto rechazo" a este pliego de la Diputación de Zaragoza controlada por el PSOE.

Estas principales entidades del sector consideran que el nuevo pliego para la plaza de toros de La Misericordia es "un auténtico atropello" y lo han argumentado en seis puntos. Además, "reiteran su compromiso con la defensa de la tauromaquia, de los aficionados y del futuro de una feria histórica como la de Zaragoza, reclamando un proceso de adjudicación transparente, legal y acorde con la relevancia cultural y social" de este coso. Asimismo, las entidades firmantes se comprometen "a crear una comisión y tener una reunión con la Diputación Provincial de Zaragoza con el objetivo de analizar la situación y buscar posibles vías de solución".

En el comunicado se advierte de que "el nuevo pliego de la Diputación Provincial de Zaragoza establece como único criterio de adjudicación la oferta económica al alza presentada por los licitadores, sin incorporar valoración técnica alguna ni regulación sobre aspectos esenciales como la calidad de los festejos, la programación o los precios al público". De esta forma, "únicamente se exige solvencia económica a la empresa o persona física concurrente. Consideramos que esta fórmula es un auténtico despropósito que convierte el concurso en una mera subasta económica, poniendo en grave riesgo la calidad de la Feria, los derechos de los aficionados y el prestigio de una plaza de primera categoría".

También consideran que "la Plaza de Toros de Zaragoza, por su historia, categoría e importancia dentro de la tauromaquia española, merece un concurso público que garantice la excelencia de su programación, la defensa del interés general y el adecuado uso de un patrimonio que pertenece a todos los ciudadanos".

El tercer punto señala que "el pliego contempla la firma de un contrato patrimonial en lugar del habitual contrato de servicio público, una circunstancia insólita en la gestión de plazas de toros de esta relevancia. Mientras que el contrato de servicio público obliga a la Administración a velar por la calidad del servicio prestado y el adecuado uso de un bien público, el contrato patrimonial persigue exclusivamente un rendimiento económico".

Destacan en el comunicado que la Diputación Provincial de Zaragoza controlada por el PSOE "falta a la verdad al afirmar que esta es la única fórmula posible para garantizar la celebración de la próxima Feria del Pilar. Existen alternativas legales y administrativas que permitirían preservar tanto la viabilidad del ciclo taurino como los estándares de calidad que exige una plaza como La Misericordia. Desde el sector nos comprometemos a encontrar la forma más adecuada para que Zaragoza no se quede sin toros".

Critican también las declaraciones "inadmisibles" que hizo el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, "responsabilizando al sector taurino —y especialmente a ANOET— de la situación actual y calificando al empresariado taurino de "antitaurino". Estas manifestaciones resultan injustas, impropias de una institución pública y alejadas de la realidad".

En este sentido, destacan que "la única responsable de este despropósito es la propia Diputación Provincial de Zaragoza, que redactó inicialmente un pliego de condiciones no ajustado a la legalidad, tal y como ha sido confirmado recientemente por la Justicia. En este sentido, recordamos que la Ley 18/2013 para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, en su artículo 3, obliga a las instituciones a "garantizar la conservación de la Tauromaquia y promover su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución".