Expectación en Las Ventas por el esperado regreso de Roca Rey en la Corrida de la Prensa: dónde ver y horario

La plaza de Las Ventas celebra esta tarde la tradicional Corrida de la Prensa, uno de los festejos con mayor peso institucional del calendario madrileño. El cartel reúne a Diego Urdiales, Andrés Roca Rey y al mexicano Bruno Aloi, que confirmará su alternativa ante una corrida con toros de Juan Pedro Domecq.

El festejo supone además el regreso de Roca Rey al ciclo de San Isidro 2026, en el que realizará su primer paseíllo de la feria. La presencia del torero peruano ha despertado expectación entre los aficionados de la plaza madrileña. En los chiqueros espera un encierro del histórico hierro de Juan Pedro Domecq, considerado uno de los pilares del encaste Domecq dentro de la cabaña brava española.

Para completar la tarde han sido reconocidos hasta doce toros, de los que finalmente han quedado aprobados siete ejemplares, todos ellos cinqueños. Según las características habituales de este hierro, los toros presentan hechuras finas, estructura fibrosa y lomo recto, dentro de las líneas zootécnicas tradicionales de la casa.

La divisa de Juan Pedro Domecq regresa así a Las Ventas en una de las corridas más señaladas del ciclo isidril y en una tarde de especial relevancia tanto taurina como institucional por la celebración de la Corrida de la Prensa.

Roca Rey vuelve a Madrid

Uno de los principales focos de atención estará centrado en Andrés Roca Rey. El diestro peruano afronta su primera comparecencia en San Isidro 2026 como una de las máximas figuras del escalafón. Roca Rey acumula tres Puertas Grandes en Las Ventas y mantiene una fuerte capacidad de convocatoria entre los aficionados. Su regreso a Madrid era una de las citas más esperadas de la feria y marca uno de los momentos destacados del abono.

El torero peruano compartirá cartel con Diego Urdiales, uno de los nombres más veteranos y reconocidos del escalafón, habitual en las grandes citas de la temporada y valorado por el clasicismo de su tauromaquia.

Dónde ver y horario

La tarde tendrá además un significado especial para Bruno Aloi. El torero mexicano vivirá en Las Ventas el acto de confirmación de alternativa.

La Monumental de Madrid vuelve así a acoger el rito de confirmación para un torero mexicano en una corrida de máxima exposición mediática dentro de San Isidro. Aloi llega a esta cita tras despertar interés entre la afición en sus comparecencias anteriores y afronta el examen de Madrid junto a dos nombres consolidados del escalafón.

La Corrida de la Prensa mantiene además su carácter tradicional dentro del calendario taurino madrileño. La corrida empezará a las 19:00 y podría seguirse en Telemadrid.