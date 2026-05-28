Felipe VI preside la Corrida de la Prensa en el esperado regreso de Roca Rey a Madrid

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La primera edición de esta tradicional corrida se celebró el 12 de junio de 1900, solo cinco años después del nacimiento de la Asociación, en el antiguo coso de la Puerta de Alcalá. Salvo en seis ocasiones (1930, 1937, 1991, 1993 y, debido a la pandemia, 2020 y 2021), la Corrida de la Prensa ha acudido puntualmente a su cita anual con la afición de Madrid; incluso en tres ocasiones (1938, 1963 y 1985) se celebraron dos corridas de la prensa el mismo año. Desde el año 1995 se celebra a finales de mayo o principios de junio, dentro del programa de la Feria de San Isidro, aunque fuera del abono de la misma.​