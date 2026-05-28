Felipe VI preside la Corrida de la Prensa en el esperado regreso de Roca Rey a Madrid
La plaza de Las Ventas celebró el jueves por la tarde la tradicional Corrida de la Asociación de la Prensa, uno de los festejos con mayor peso institucional del calendario madrileño. El cartel reunió a Diego Urdiales, Andrés Roca Rey y al mexicano Bruno Aloi, que confirmó su alternativa ante una corrida con toros de Juan Pedro Domecq.
El rey Felipe presidió este jueves la tradicional Corrida de la Prensa de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) en la Plaza de Toros de las Ventas de la capital. Don Felipe asistió al festejo, que en su 126ª convocatoria reunió a los diestros Diego Urdiales, Andrés Roca Rey y Bruno Aloi, quienes lidiaron reses de la ganadería de Juan Pedro Domecq. Los toreros optaban a la Oreja de Oro que concede la la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que en la pasada edición recayó en Morante de la Puebla.
Victorino Martín actuó como asesor taurino del Rey en la plaza. Según destacó la Asociación, esta es la cuarta vez que Felipe VI preside el festejo de los periodistas desde que fue coronado. Las anteriores fueron en 2024, 2023 y 2018. En 2008, los entonces Príncipes de Asturias, don Felipe y doña Letizia, ya presidieron la Corrida de la Prensa, siendo la primera vez que acudían a un festejo como matrimonio.
También confirmaron su asistencia a esta cita la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien presidió la Corrida de la Prensa del año pasado, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, posa para los medios en su asistencia a la Corrida de la Prensa.
María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), se sentó a la derecha del rey durante la jornada taurina.
El diestro Bruno Aloi brindó un toro al Rey durante la corrida de la Asociación de la Prensa.
Un gesto que también tuvo el diestro Diego Urdiales.
El festejo supuso el regreso de Roca Rey al ciclo de San Isidro 2026. La presencia del torero peruano despertó expectación entre los aficionados de la plaza madrileña. El peruano es una de las máximas figuras del escalafón y acumula tres Puertas Grandes en Las Ventas, además de mantener una fuerte capacidad de convocatoria entre los aficionados.
La primera edición de esta tradicional corrida se celebró el 12 de junio de 1900, solo cinco años después del nacimiento de la Asociación, en el antiguo coso de la Puerta de Alcalá. Salvo en seis ocasiones (1930, 1937, 1991, 1993 y, debido a la pandemia, 2020 y 2021), la Corrida de la Prensa ha acudido puntualmente a su cita anual con la afición de Madrid; incluso en tres ocasiones (1938, 1963 y 1985) se celebraron dos corridas de la prensa el mismo año. Desde el año 1995 se celebra a finales de mayo o principios de junio, dentro del programa de la Feria de San Isidro, aunque fuera del abono de la misma.
La infanta Elena, hermana de Felipe VI, no se perdió la cita como buena aficionada a la tauromaquia.
Esperanza Aguirre.
El futbolista del Real Madrid, Daniel Ceballos.
María Dolores de Cospedal.
Pablo Castellano y Álvaro López Huerta, maridos de las hermanas María y Lucía Pombo, respectivamente.
Carmen Lomana.
David Summers.