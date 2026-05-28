Jarocho, "heroico y lidiador" en la previa del regreso de Roca Rey a Las Ventas

El pasado miércoles, los matadores de toros Isaac Fonseca, José Fernando Molina y Jarocho lidiaron una corrida de Pedraza de Yeltes, una ganadería salmantina con toros enormes. El tercero, Jarocho, fue el más destacado de este festejo que sirvió como previa del regreso de Roca Rey a Las Ventas en la Corrida de la Prensa, que presidirá Felipe VI este jueves.

En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado la corrida de Pedraza de Yeltes y han comentado cómo podría recibir la afición de Las Ventas a Roca Rey.

Sobre la corrida de Pedraza de Yeltes ha dicho Amorós que fueron "toros altos, largos, con muchos kilos y, en principio, relativamente bondadosos". No eran, según el cronista, "alimañas", pero ha señalado que "tienen su casta" pese a que "alguno flaqueó". Ha dado su opinión sobre los tres toreros que la mataron, el mexicano Isaac Fonseca, el albaceteño José Fernando Molina y el burgalés Jarocho. De Fonseca ha dicho que "se justifica porque tiene mucho oficio". "Este mexicano es bajito y muy valiente" y "a veces hace alguna temeridad que exagera, y se llevó una voltereta tremenda".

"José Fernando Molina, al que yo he visto bien en Albacete, ayer se esforzó, hizo todo lo que pudo y no llegó a cogerle la tecla, como dicen ahora, a los toros", ha apuntado Andrés Amorós. El cronista ha indicado que "a estos toros no debes empezar haciéndoles un quite por saltilleras, otro quite por tafalleras, porque son quites por arriba. Entonces, a un torazo tremendo que tiene la cabeza muy alta, si tú con el capote la tiras más para arriba cuando le quieres torear… Es que hay que bajarle la cabeza. No hagas esos quites, no hagas la estatua, que es simplemente dejarle pasar y el toro igual levanta la cabeza".

De Jarocho ha comentado que "estuvo estupendo salvo por la espada, porque tenía cortada la oreja en el primero", pero pinchó. Este torero de Huerta del Rey (Burgos) "en el primero estuvo verdaderamente heroico, lidiador, pero jugándosela y apostando, llamando al toro, dándole distancia". "Estaba continuamente sin hacer locuras, pero jugándose la vida de verdad", ha añadido Amorós. El cronista ha dicho que "luego además hizo muy bien en el último, que era un toro más manejable, sacó también una veta más de artista e hizo el cartucho de pescao".

Felipe VI y Roca Rey vuelven a Las Ventas

Este jueves se celebra la Corrida de la Prensa en Las Ventas. Un festejo de gran expectación porque supone el regreso de Andrés Roca Rey a la Monumental de la calle de Alcalá junto a Diego Urdiales y el mexicano Bruno Aloi, que confirma alternativa, ante toros de Juan Pedro Domecq. Además, esta corrida estará presidida por Felipe VI, aunque a Pacma no le guste.

Andrés Amorós ha dicho que esta corrida es "una gran fiesta social" en la que "se juntan muchos elementos" para que así sea. En este sentido, el cronista ha dicho que "asiste el Rey" y que por eso "estamos encantados de que vaya a los toros y nos gustaría que fuera más". A Felipe VI le acompaña el ganadero de bravo y presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín. Y, luego, es "también la vuelta a Madrid de Roca Rey, que ya sería un acontecimiento, pero después de la cornada y la crónica rosa, pues más".

"¿Por qué confirma un mexicano llamado Bruno Aloi, que no es muy conocido? Primero, porque abre cartel. Los toreros no quieren normalmente abrir cartel porque el público está frío, es ese momento en el que todavía están medio sentándose y, luego, hay otra razón: abarata el presupuesto", ha dicho Andrés Amorós. El cronista ha añadido que "a Roca Rey le han pagado muchísimo, pues a este chico mexicano le pagarán, pues bastante menos, claro, si ponen a otra figura, pues el presupuesto ya se desboca". "Además, con todo respeto, ¿se supone que este joven que está empezando como matador le va a poner las cosas difíciles a Roca Rey? No es muy previsible y además siempre se ve con simpatía, porque si pones a un torero, digamos, barato, así la gente diría: ¿qué pinta? Pero aquí mira, le das la oportunidad a un joven y además es mexicano, eso siempre en Las Ventas lo aplauden", ha explicado Amorós.

El confirmante, Bruno Aloi, "es hijo de un rejoneador, nació en Ciudad de México y tiene 25 años. Vino a España en la pandemia. Estudió en la Escuela de Madrid y tuvo una cornada muy grave con arrancamiento de la safena en un pueblo cerca de Madrid, El Álamo. ¿Después de eso ha toreado el número de veces suficiente para estar en forma como para confirmar la alternativa? Desearía yo que sí, pero ojalá".

Sobre Diego Urdiales, Andrés Amorós ha contado que es "el primer espada por antigüedad" de este festejo. Urdiales "es riojano de Arnedo, tiene 50 años y sencillamente es uno de los toreros que mejor torean hoy, con un estilo clásico estupendo, unas verónicas magníficas y muletea muy bien. Por ahora ha dado la mejor estocada de la Feria". "Lo que pasa", ha continuado el cronista, "es que también con 50 años no eres un gladiador, no vas a ir a matarte con el toro, no hay que exigirle eso". Ha añadido que "este año le he visto una gran faena en Sevilla y una gran faena en Madrid y el público no se ha enterado en los dos sitios".

Previsible polémica con Roca Rey

En cuanto a Roca Rey, ha contado que "después de la gravísima cornada reapareció en Jerez" y aunque "no estaba totalmente curado reapareció con Morante y cortó cuatro orejas. Que es lo que ha de hacer porque ese es su papel. Morante torea con más arte, pero Roca Rey tiene que arrasar, ir a por todas. Lo que pasa es que Madrid es distinto a Jerez". Jiménez Losantos ha apuntado que "en Madrid como no seas pobre hay un problema. Cuando eres muy famoso, por supuesto te espera y te exige mucho".

"Es previsible que haya polémica", ha dicho Amorós. Ha explicado el cronista que Roca Rey "se presenta en la feria con unos toreros que no compiten con él, uno porque es ya mayor y el otro porque es muy joven, y con unos toros que son los toros de Juan Pedro Domecq, los famosos toros artistas que a veces salen muy manejables y que a veces flaquean".

Amorós ha recordado que Roca Rey "volverá a Las Ventas en la Corrida de Beneficencia del 14 de junio" y que "además de técnica, que tiene mucha y de valor, tiene sobre todo para mí una gran virtud, que es la ambición". Entonces cree que el peruano "ha de venir hoy a luchar". "Hoy tiene que luchar contra el público", ha dicho Federico. "Contra el toro y contra el público", ha remarcado Amorós.

Todo lo que suceda en este festejo será analizado en la próxima edición de Al Alimón, la mejor crónica taurina de la Feria de San Isidro, de la mano de Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías y Restaurante Casa Robles Sevilla.