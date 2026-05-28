La plaza de toros de El Bibio de Gijón es uno de los bastiones taurinos que quedan en el norte de España y uno de los grandes objetivos de los grupos antitaurinos y la izquierda. Hace unos años la exalcaldesa del PSOE de Gijón prohibió la celebración de festejos taurinos después de una absurda polémica en la que involucraron a Morante de la Puebla.

Las medidas prohibicionistas por parte de la izquierda antitaurina vuelven a planear sobre la afición asturiana, que ve cómo tratan de prohibir la entrada de menores de 16 años en las plazas de toros. Algo que ya ocurre en lugares como Galicia con la complicidad del PP, primero de Alberto Núñez Feijóo y ahora de Alfonso Rueda, que sigue manteniendo esta prohibición de entrada de menores.

En Asturias, colectivos antitaurinos minoritarios tratan de imponer esta medida idológica escudándose en un falso informe, supuestamente de la ONU, en contra de la asistencia de menores a los festejos taurinos. En Gijón, la diputada del Grupo Parlamentario Mixto en la Junta General del Principado de Asturias y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha abogado este martes por la desaparición definitiva de la tauromaquia asegurando que "estamos hablando de una tortura animal en el centro de una supuesta fiesta nacional que nos parece absolutamente impresentable, reprobable y que tendría que desaparecer de los carteles y de nuestras vidas", ha reiterado en declaraciones recogidas por Europa Press.

La próxima semana se volverá a poner sobre la mesa en el Pleno la reforma de la Ley de Espectáculos y de la Ley de Consumo de Drogas y Bebidas Alcohólicas para conseguir dos objetivos: restringir la entrada a estos espectáculos 'sangrientos' a los menores de 16 años y prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en recintos donde tienen lugar corridas de toros. A este respecto, ha visto 'imprescindible' que, por lo menos, los menores estén protegidos "de esa barbarie y de ese reguero de sangre que, desde luego, ni es deporte, ni es cultura, ni es absolutamente nada más que tortura animal", ha sostenido la diputada antitaurina.

Según los antitaurinos asturianos, hay un 'potentísimo' movimiento en contra de las corridas de toros y que el Principado es un lugar 'mayoritariamente antitaurino', por lo que ha dado por hecho que este espectáculo 'sangriento' está condenado a desaparecer. Unido a ello, ha opinado que las plazas de toros están llamadas a convertirse en espacios para la cultura "y no para la tortura de animales", ha recalcado. Por su parte, Medea López, presidenta de Asturias Antitaurina, ha mostrado sus esperanzas de que esta reforma salga adelante lo más pronto posible, después de dos años de 'obstaculización' por parte del PP.

"Confiamos en que para la Feria Taurina de agosto los menores ya estén alejados de la violencia de la tauromaquia", ha dicho confiar López. En cualquier caso, ha apuntado que van a seguir luchando por la abolición de este 'maltrato animal legalizado' y para que los menores de 18 años no puedan acceder a las corridas de toros, "tal y como recomienda el Comité de Derechos del Niño de la ONU y como está haciendo ya a nivel estatal la ministra de Infancia, Sira Rego".

PACMA no quiere a Felipe VI en Las Ventas

A nivel nacional, el partido minoritario y menguante PACMA ha pedido al Rey que no acuda a la Monumental de Las Ventas el próximo jueves 28 de mayo. Felipe VI presidirá ese día la tradicional Corrida de la Prensa con el ganadero de bravo y presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín, de asesor.

Dicen desde este partido que la presencia del jefe del Estado en este tipo de espectáculos "no puede interpretarse como un acto neutral o meramente protocolario", sino como un respaldo institucional a una práctica "cada vez más cuestionada éticamente". En este sentido, la formación ha subrayado que España atraviesa un 'cambio cultural evidente' en la forma de relacionarse con los animales. En especial, ha hecho referencia a las generaciones más jóvenes, "que rechazan el sufrimiento animal como entretenimiento".