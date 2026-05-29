Duodécimo 'No hay billetes' en San Isidro con Morenito, Talavante, Aguado y Garcigrande: dónde ver y horario

La plaza de toros de Las Ventas acoge este viernes una de las citas más esperadas de la Feria de San Isidro con un cartel que protagonizan los astados de Garcigrande y las actuaciones de Morenito de Aranda, Talavante y Pablo Aguado. El festejo ha agotado todas las localidades horas antes del inicio.

La corrida reúne a una de las ganaderías con mayor presencia en las grandes ferias taurinas de los últimos años. Los toros de Garcigrande volverán a pisar el ruedo venteño en una tarde en la que se ha colgado el No hay billetes por duodécima vez.

[👥𝗖𝗨𝗔𝗗𝗥𝗜𝗟𝗟𝗔𝗦] Descubre los hombres que acompañarán a Morenito de Aranda, Talavante y Pablo Aguado. 🔥A las 19h. harán el paseíllo en #LasVentas.#SanIsidro2026 pic.twitter.com/88eRDv9eBq — Plaza de Las Ventas (@LasVentas) May 29, 2026

Morenito de Aranda regresa al ciclo isidril como uno de los nombres destacados del cartel. El torero burgalés ya sabe lo que es abrir la Puerta Grande de Las Ventas.

Garcigrande vuelve a Las Ventas

La divisa salmantina de Garcigrande mantiene un papel protagonista en las principales ferias taurinas de España. Sus encierros forman parte habitual de los carteles de la Feria de San Isidro y concentran cada temporada buena parte de la atención de los aficionados.

La corrida de este viernes llega además con el reclamo del lleno absoluto en los tendidos. La empresa confirmó durante la jornada que se había colgado el cartel de No hay billetes para el festejo. La expectación también se centra en el comportamiento del encierro y en la respuesta de los diestros ante una de las citas señaladas del abono madrileño.

Horario y dónde ver

Morenito de Aranda vuelve a hacer el paseíllo en Madrid dentro de una feria en la que ya dejó su nombre marcado tras lograr una Puerta Grande en Las Ventas. El diestro burgalés afronta esta nueva comparecencia en una de las plazas de mayor exigencia del calendario taurino y ante una afición siempre exigente. La corrida supone además una nueva oportunidad para consolidar su presencia en los grandes carteles de la temporada.

Por su parte, Alejandro Talavante ha conquistado su séptima Puerta Grande y fue el triunfador de la Feria de San Isidro de 2025. Regresa, por tanto, al ruedo venteño tras tocar la gloria. En esta segunda comparecencia le aguardan los astados de Garcigrande para una de las tardes más importantes del ciclo.

Completa la terna el sevillano Pablo Aguado, que afronta este viernes su segunda actuación dentro de la Feria de San Isidro. El torero de Triana mantiene una importante presencia entre los aficionados partidarios del toreo clásico y del temple, rasgos que han marcado gran parte de su trayectoria desde su irrupción en los principales cosos taurinos.

La corrida comenzará a las 19:00 horas y podrá seguirse en directo a través de Telemadrid y mediante streaming en la plataforma TLMad.