Diego Urdiales sale por la Puerta Grande gracias a su toreo clásico y dos grandes estocadas

Este jueves se celebró en Las Ventas la tradicional Corrida de la Prensa, que tuvo como protagonista al torero riojano Diego Urdiales, que triunfó y salió por la Puerta Grande. El rey Felipe VI acudió a la Monumental de la calle de Alcalá a un espectáculo que duró casi tres horas y en el que, además de Urdiales, torearon Roca Rey y Bruno Aloi, que tomó la alternativa, ante toros de Juan Pedro Domecq.

En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han comentado esta corrida de gran expectación en Las Ventas, que reunió a multitud de personalidades. Se lidiaron toros de Juan Pedro Domecq que, según Amorós, son "para figuras" y que fueron "preciosos, manejables, casi sin picar, bajitos, pero bravos, buenos... en fin, estupendos. Pero no es el toro fuerte para imponerse sino para ser un artista".

Urdiales a hombros en Las Ventas

Confirmó alternativa el mexicano Bruno Aloi, que "puso voluntad", y el riojano Diego Urdiales, con "cincuenta años, pues toreó de maravilla porque torea muy bien". "Lo habíamos dicho aquí y es que torea muy bien". Han destacado "las verónicas" que dio y que fueron "solemnes" y la forma de hacer la suerte suprema. Gracias a ese "toreo clásico" el riojano volvió a salir por la Puerta Grande de Las Ventas.

Sobre Roca Rey, que cortó una oreja en su segundo, han dicho que "tiene muchas cualidades, es un torero lidiador, valiente, es ambicioso, pero no es artista. Entonces eso en la mayoría de los sitios les da igual, no importa. Llega arrollando y corta orejas y ya está. Pero en Madrid y en Sevilla, donde la gente, algún sector, gradúa un poquito más, dice que hay que torear con un poco más de arte". "Entonces yo creo, la verdad, lo digo con todo respeto y toda educación, que se equivoca toreando toros de Juan Pedro, que él precisamente es más arriesgado, más complicado y brilla más con unos toros más duros, más grandes, con más casta". Es algo que "le pasó, sus tardes más gloriosas en Pamplona, en Bilbao, con torazos y ahí, claro".

Toros en Las Ventas y en Aranjuez

Este viernes se lidian toros en Las Ventas se lidian toros de Garcigrande para Morenito de Aranda, Alejandro Talavante y Pablo Aguado. Andrés Amorós ha recordado que estos toros son los que "prefería El Juli" y que "son toros para figuras, una muy buena ganadería que está sacando algunas complicaciones". "Morenito de Aranda sido un torero siempre muy fino de estilo. Tuvo una cornada muy grave aquí y luego pues en Francia ha vivido una segunda etapa que ya se ha hecho más lidiador; Talavante después de la Puerta Grande inicial, vive en su nube y hará sus cosas", ha dicho Amorós. El cronista, además, ha puesto el acento en Aguado porque en su última corrida en Las Ventas "le echaron un toro al corral y parece que no le afectó tanto, se quedó muy tranquilo, espero que hoy reaccione".

El sábado se celebra la segunda y última corrida de rejones de la Feria de San Isidro 2026 con un "peor cartel que el primer día", según Amorós, en el que "se mantiene Diego Ventura que es el número uno. El domingo en Madrid se lidian los toros de Adolfo Martín por Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña. Y en Aranjuez hay un "gran acontecimiento taurino y social" con la corrida de San Fernando de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Roca Rey y Pablo Aguado.

Todo lo que suceda este fin de semana será analizado en la próxima edición de Al Alimón, la mejor crónica taurina de la Feria de San Isidro, de la mano de Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías y Restaurante Casa Robles Sevilla.