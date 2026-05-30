La tragedia en el ruedo: toreros que perdieron un ojo pero mantuvieron su vocación

En la historia del toreo existe un capítulo en el que se registran cornadas que llevaron aparejada la pérdida de un ojo o de visión que, si bien significaba para los que la padecieron una merma importante para su presencia en los ruedos, no les impidió continuar en la profesión.

Del lejano ayer es leyenda el caso de un matador del siglo XIX, Manuel Domínguez, legendario diestro que tuvo por cierto más aceptación en plazas hispanoamericanas que españolas. Lidiando una corrida en Sevilla fue alcanzado por el toro Barrabás, que, atendiendo a su mote bíblico, le arrancó los restos del globo ocular. Ante la reacción del público, tapándose muchos espectadores el rostro con las manos, Manuel Domínguez se dirigió a un sector de la plaza con estas palabras: "¡Dejadme, que esto no son más que desperdicios!". Y con ese sobrenombre se mantuvo unos años más en los carteles.

Entre las cogidas mortales que más impresión causaron en una plaza figura la del valenciano Manuel Granero, fino torero en el que la afición, sobre todo la levantina, tenía puestas sus mejores esperanzas para ser uno de los más grandes toreros de todos los tiempos. Un ejemplar de la mítica ganadería de Veragua, Pocapena, cortó la carrera del joven diestro en una tarde en Madrid, cuando uno de sus pitones le entró por el ojo derecho, causándole horribles destrozos craneales ante el estupor del público; muchos espectadores gritaban, incapaces de seguir contemplando aquella dantesca escena, posiblemente, como decíamos, la más trágica que se ha dado en los anales del toreo.

Pasado largo tiempo sin que se produjeran desgracias semejantes, un novillero salmantino natural de La Fuente de San Esteban, que se anunciaba solo con su nombre compuesto, Juan José (García Corral), fue víctima de un accidente de circulación que lo dejó privado de la visión de su ojo izquierdo. Desde entonces, 1971, con una notable posición en los ruedos, fue perdiendo contratos, porque ya no era el mismo. Murió en Salamanca a los sesenta y ocho años, ya olvidado por tantos aficionados de La Glorieta que confiaban en él.

Anotamos la pérdida del ojo derecho del espada madrileño muy apreciado por la afición sevillana Lucio Sandín Sayago, al que precisamente en el coso hispalense de la Maestranza le infirió, en mayo de 1983, siendo novillero, una muy seria cornada de la que tardó en recuperarse. Era una promesa de la fiesta y, aunque continuó anunciándose en los carteles, acabó por retirarse para, con sus ahorros, montar una cadena de ópticas, una vez cursada la carrera correspondiente.

En otro mes de marzo sangriento, pero del año 1991, el novillero sevillano de Aznalcóllar, anunciado como Luis de Pauloba (Luis Ortiz Valladares), que apuntaba excelentes maneras como fino torero dotado de arte, sufrió en Cuenca la pérdida de visión del ojo izquierdo. No le afectó para continuar en los ruedos, desde luego mermado de facultades, siendo ya matador de toros, aunque acabó retirándose en 2008, siendo director de la Escuela Taurina de Sevilla. En los últimos tiempos se ha ganado la vida como apoderado, a sus cincuenta y cuatro años.

El 4 de mayo de 1996, en una plaza de tercera, Villanueva de Perales, el madrileño de Chamberí Javier Vázquez tuvo la mala suerte de que, cuando fue a matar a su enemigo, la espada tropezó con una banderilla y esta saltó, haciéndole perder la visión de un ojo. No obstante, continuó en los ruedos hasta retirarse en Illescas en 2004 después de una destacada presencia en los ruedos.

Fue ya en el siglo XXI cuando sucedieron más desgracias en el toreo relacionadas con la pérdida de un ojo o la visión. Y el primero de ese tiempo en sufrirla fue el jerezano Juan José Padilla, diestro valiente, de mucho amor propio, quien el 7 de octubre de 2011, en las fiestas del Pilar, perdió el ojo izquierdo en un inesperado percance que marcó su vida y su inmediato futuro taurino. Decidió tapar el hueco de su rostro con un parche, lo que motivó el sobrenombre que llevaría hasta cortarse la coleta en 2018: el Pirata.

El año 2019 fue trágico para estos tres toreros. Paco Ureña perdió el globo ocular tras ser empitonado por un cornúpeta en la plaza de Albacete, capital muy vinculada al espada murciano, pues de allí es su esposa, hija de Dámaso González. Con una fuerza de voluntad a prueba de más percances, Ureña ha continuado impasible las siguientes temporadas hasta erigirse entre los mejores lidiadores del presente, como ha demostrado en la última feria isidril. Asimismo, aquel año, Javier Cortés, al inicio de la faena tras hacer el paseíllo, fue víctima de una grave lesión en su ojo derecho, que estuvo a punto de perder. El de Getafe padeció luego otra ceguera, la de las empresas, a pesar de sus triunfos, atravesando varias temporadas ausente de los carteles hasta reaparecer no hace mucho en plenas facultades, lo que demostró en San Isidro esta temporada. Cerramos este negro capítulo con Mariano de la Viña, excelente subalterno que durante muchos años estuvo acartelado en la cuadrilla de Enrique Ponce. Perdió por completo la visión del ojo izquierdo como consecuencia de una grave cornada sufrida en la plaza de Zaragoza.

Afortunadamente, desde aquel 2019, no han vuelto a repetirse más incidencias que privaran de la vista a ningún torero.