"Hay que hacer una ley para que Morante toree el último"

Morante de la Puebla está de vuelta. El pasado domingo en la plaza de toros de Aranjuez dictó la enésima lección magistral de estos últimos años con la vista puesta en la recuperada Corrida del Corpus que se celebra este sábado en Sevilla y que se va a poder ver por OneToro. El cigarrero compartió cartel en el Real Sitio con Roca Rey, que se fue de vacío, y con Pablo Aguado, que cuajó una gran faena al tercero de la tarde al que acabó cortando las dos orejas y el rabo. Mientras tanto, en Las Ventas, Antonio Ferrera salió por la Puerta Grande después de picar un toro en la corrida de Adolfo Martín en la que cayó herido de gravedad Paco Ureña.

En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, asistentes a la corrida de Aranjuez, han contado lo que pasó en este encierro de Núñez del Cuvillo. El cronista ha recordado también lo que pasó en Las Ventas en las corridas del viernes y el sábado. Según ha explicado Amorós, "el viernes hubo un desastre ganadero total de Garcigrande" en "una corrida de tres horas, que es un disparate, en la que salieron tres sobreros, otro disparate". En ese festejo, "estuvo bien Morenito de Aranda, y Talavante cortó una oreja haciendo sus cosas ante un público demasiado bueno, santo, pero sin criterio alguno".

La anécdota, según Amorós, fue que "salió un sobrero de más de 700 kg al que devolvieron por flojo. Lo cual indica que la tablilla no sirve para nada. El peso no es lo fundamental", ha remarcado. Sobre la corrida de rejones del sábado, el cronista ha dicho que "se resume muy fácilmente en que Diego Ventura abrió la Puerta Grande de Las Ventas por vigésima vez. Es el número uno del rejoneo sin duda ninguna".

Magisterio de Morante en Aranjuez

En Aranjuez se celebró la tradicional corrida de toros por la festividad de San Fernando este pasado domingo. Se lidiaron toros de Núñez del Cuvillo por Morante de la Puebla, Roca Rey y Pablo Aguado. Hubo un gran ambiente en esta corrida a la que asistieron numerosas personalidades entre las que se encontraban Jiménez Losantos y Andrés Amorós. El cronista ha señalado que es "una plaza preciosa" del siglo XVIII y que el encierro fue "un éxito grande del empresario, Carlos Zúñiga".

Los toros no fueron "grandes, como es propio de una plaza de segunda", sino "nobles y justos de fuerzas", ha dicho Amorós. El cronista ha contado que "Roca Rey ha tenido la mala suerte de coincidir con este Morante. Este, porque hace años era otro Morante, es decir, más irregular. Ahora es que no tiene rival y ya está. Y a Pablo Aguado, que había llevado, pues, una Feria de Abril muy regular y una Feria de San Isidro mala, todavía le queda una corrida. Ayer estuvo arrebatado, puso banderillas, lo que no es nada frecuente en él. Tuvo la suerte de que le tocó un toro de vuelta al ruedo y le dieron un rabo".

Morante, que "todavía no está en plenitud física" después de la cornada de Sevilla, "torea maravillosamente", ha destacado Andrés Amorós. En este sentido, Jiménez Losantos ha dicho que "hay que prohibir que se toree después de él". El presidente del grupo Libertad Digital ha dicho que va a plantear a Cayetana Álvarez de Toledo "una PNL para que, mientras Morante esté en forma —cada año se renovará o anulará—, toree el último". "De momento no tiene rival", ha añadido Amorós, quien ha apuntado que durante la faena al cuarto la banda tocó la marcha "Caridad del Guadalquivir". Ha rematado el cronista animando a la gente a ver a Morante "ahora, si tienen oportunidad," porque "es que sale fuera de lo común".

Triunfo de Ferrera en Las Ventas

Ferrera picando un toro en Las Ventas.

Este domingo en Las Ventas se lidió un encierro de Adolfo Martín por Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña. En este festejo Paco Ureña cayó herido de gravedad con una cornada en el muslo izquierdo y Ferrera salió por la Puerta Grande por cuarta vez después de picar un toro. Sobre esta curiosidad, Amorós ha contado que "está inspirada en lo que hizo Luis Miguel Dominguín en Vista Alegre".

Todo lo que suceda este fin de semana será analizado en la próxima edición de Al Alimón, la mejor crónica taurina de la Feria de San Isidro, de la mano de Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías y Restaurante Casa Robles Sevilla.