Expectación en Las Ventas por los toros de José Escolar: "Tienen mucho carbón" y son "para muy expertos"

Este martes comienza la cuarta y última semana de la Feria de San Isidro 2026 con un cartel marcado en rojo por los aficionados más tenaces de la Monumental de Las Ventas. Se lidian en el ruedo venteño toros de José Escolar por los matadores Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar. Con esta se inician las últimas seis corridas del serial primaveral taurino más importante del mundo.

En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han recordado que esta semana "tradicionalmente era una semana torista y eso lo han disminuido". También que esta semana es la fiesta del Corpus en la que habrá grandes corridas en Madrid, Sevilla, Granada y Toledo. "Lo importantísima que es la fiesta del Corpus, que es muy tradicional española y muy taurina", ha apuntado Amorós, que ha añadido que en Sevilla la recuperada Corrida del Corpus en la que torean Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado "la da finalmente OneToro, no Canal Sur".

Volviendo a Las Ventas, Andrés Amorós ha contado que en el festejo de este martes se lidian "toros de José Escolar, que es una ganadería relativamente parecida a la de Victorino Martín, pero más fuerte, más dura. Es cercana a El Fundi y son toros duros y que lo que en principio garantizan es el espectáculo en varas. A veces salen alimañas". Para el cronista el de José Escolar es "un toro que tiene mucho carbón, que tiene motor" y "hacen falta matadores experimentados de cierta edad que sepan lo que hay que hacer" para torearla.

En este sentido, Amorós ha dicho que los matadores que lidian la corrida de José Escolar son "un trío de toreros muy expertos". El primero de ellos es Pepe Moral, que "es de Los Palacios, estuvo una etapa desaparecido y resurgió en Sevilla con los Miura. Se ha recuperado y sabe hacer un toreo clásico muy bueno, pero tiene un ánimo muy irregular". El segundo es Damián Castaño, que "es un especialista de los toros de Dolores Aguirre. Intenta torear estos toros bien, no sólo pelear, sino con arte y buen estilo. Tiene un punto débil que es la espada. Si no hubiera sido por esto, hubiera triunfado más" y el tercero es "Gómez del Pilar, que ha tenido grandes éxitos con este tipo de toros". "Mi deseo es que no haya percances porque es una corrida un poquito complicada y, luego, que salga un toro con carbón", ha destacado.

Todo lo que suceda en esta corrida de toros será analizado en la próxima edición de Al Alimón, la mejor crónica taurina de la Feria de San Isidro, de la mano de Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías y Restaurante Casa Robles Sevilla.