La prueba más dura de San Isidro: toros de José Escolar para Moral, Castaño y Gómez del Pilar: dónde ver y horario

La Plaza de Toros de Las Ventas acoge este martes una de las corridas más esperadas por los aficionados dentro de la Feria de San Isidro. El hierro de José Escolar regresa a Madrid con una corrida que reunirá a tres toreros habituados a afrontar los desafíos más duros del escalafón: Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar.

La presencia de la ganadería abulense supone cada temporada una de las comparecencias más aguardadas del ciclo madrileño. Sus corridas han protagonizado algunos de los episodios más destacados de los últimos años en Las Ventas gracias a un comportamiento que combina exigencia, emoción e incertidumbre.

[👥𝗖𝗨𝗔𝗗𝗥𝗜𝗟𝗟𝗔𝗦] Descubre los hombres que acompañarán a Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar. 🔥A las 19h. harán el paseíllo en #LasVentas.#SanIsidro2026 pic.twitter.com/Q5JuOr1kLb — Plaza de Las Ventas (@LasVentas) June 2, 2026

En esta ocasión, la responsabilidad recaerá sobre tres diestros que han construido buena parte de sus trayectorias enfrentándose a encastes considerados de máxima dificultad. La divisa de José Escolar se ha consolidado como una de las referencias del aficionado venteño. Su historial reciente en la primera plaza del mundo ha estado marcado por corridas que han generado interés tanto por la seriedad de las reses como por su comportamiento en el ruedo.

Cada comparecencia del hierro abulense suele despertar expectación entre los seguidores más exigentes, que encuentran en este tipo de festejos un componente de autenticidad y emoción difícil de igualar. El encierro de este martes de la Feria de San Isidro de 2026 llega a Las Ventas con el prestigio acumulado durante años de presencia continuada.

Recta final de la Feria

El cartel reúne a tres especialistas en este tipo de corridas. Pepe Moral afronta una nueva oportunidad en Madrid después de una trayectoria marcada por la regularidad frente a ganaderías de encaste exigente. Junto a él estará Damián Castaño, uno de los nombres que más presencia ha tenido en los últimos años en corridas consideradas duras, consolidando una imagen de torero dispuesto a asumir retos de máxima responsabilidad. Y completa la terna Gómez del Pilar.

Horario y retransmisión

El festejo comenzará a las 19:00 horas y podrá seguirse en Telemadrid, que retransmite íntegramente el ciclo isidril.