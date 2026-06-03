La heroicidad de Damián Castaño en la dura corrida de José Escolar

La última semana de la Feria de San Isidro 2026 comenzó el pasado martes en Las Ventas con la corrida de José Escolar que fue lidiada por Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez de Pilar. Un festejo que atrajo a casi 20.000 personas en un ciclo primaveral en la Monumental de la Calle de Alcalá que va a ser de récord.

En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han comentado la corrida de José Escolar que fue muy dura y encastada para los tres experimentados matadores que la lidiaron. Amorós ha dicho que estos toros fueron "cárdenos, serios, encastados y también muy bonitos y muy complicados". El primer matador, Pepe Moral, "no tuvo fortuna", ha contado el cronista que se ha centrado en los otros dos: Damián Castaño y Gómez del Pilar.

Sobre Castaño ha contado que "estuvo heroico con el quinto porque sencillamente era un toro que no le dejaba un segundo ni para respirar". "No es que fuera tan malo, pero no paraba y estaba el pobre haciendo un esfuerzo tremendo. Estuvo heroico de verdad y hubiera cortado una oreja segura y le hubieran pedido la segunda, pero, como otras veces, falló con la espada. Es su punto débil y lo siento pero lo tiene que remediar porque si no tendrá menos éxitos de los que merece", ha destacado Amorós. En esta corrida hubo también "la cogida grave de un banderillero, Rubén Sánchez". Fue muy espectacular porque parecía un boxeador. Se pegó tal porrazo contra la arena, que iba echando sangre por la nariz y felizmente parece que no ha tenido fractura del hueso", ha dicho.

Al tercer torero de la terna, Noé Gómez del Pilar, ha explicado que "le tocó el toro sexto, que era muy exigente pero muy bravo, un toro de verdad. Entonces fue metiéndose con él porque es un lidiador experto y acabó dándole unos naturales con los que la plaza entera rugía. Y después de eso, de haber hecho el esfuerzo grande, ¿qué pasó? Que estuvo muy mal con la espada y muy mal con el descabello. Yo ya sé que es muy difícil matar estos toros, pero por favor, si habéis hecho tal esfuerzo con esos toros tan serios, tan complicados, hay que matar mejor".

Un cambio de ganadería y dos jóvenes promesas

En la corrida de este miércoles 3 de junio se iban a lidiar toros de la ganadería de Lagunajanda, pero finalmente serán sustituidos por los de Montalvo en un cartel con José Garrido, Ismael Martín y el triunfador de la Feria de Fallas 2026, Samuel Navalón. Ha dicho Amorós que la de hoy es "una corrida muy distinta y más interesante quizá de lo que los no muy expertos imaginan". Sobre el cambio de ganadería ha dicho que la autoridad no "aprobó" los toros que estaban anunciados.

El cronista también ha dicho algunas palabras de los tres actuantes. Del primero, José Garrido, ha apuntado que es "el más veterano y que es extremeño". Garrido "estuvo en las ferias, pero no ha logrado mantenerse ahí. Sabe la técnica, pero se ha quedado a medias por el momento". Los otros dos son "dos jóvenes" sobre los que llama "la atención" y que son "muy distintos".

El primero es "Ismael Martín, tiene, 22 años y nació en Zurich porque su familia había ido a trabajar a Suiza. Luego se ha formado en Salamanca y es un torero que a mí me ha llamado la atención siempre que lo he visto porque me ha parecido muy listo, que le funciona muy bien la cabeza y sabe meterse al público en el bolsillo. Hace de todo y pone banderillas con gran facilidad. Es una especie de El Fandi en joven que lo hace todo bastante bien y quedó bien en Madrid y triunfó en Salamanca".

El otro es "Samuel Navalón, tiene 21 años y es del pueblo valenciano de Ayora, pero también medio de Albacete porque estudió en la escuela taurina de allí. Era un torero muy muy prometedor ya como novillero. A mí me gustó mucho porque era largo, competente, un torero interesantísimo. El problema es que tuvo una cornada gravísima en el cuello, en Algemesí y estuvo verdaderamente en peligro grave. Ha logrado recuperarse este año reapareció en las Fallas junto a Roca Rey y triunfó absolutamente". "Lógicamente merece las simpatías de todos por ese esfuerzo de haber superado ese trance, pero además de eso les llamo mucho la atención sobre Samuel Navalón porque merece la pena apostar por él porque tiene mucha capacidad. Vamos a ver si tiene suerte", ha añadido.

Todo lo que suceda en esta corrida de toros será analizado en la próxima edición de Al Alimón, la mejor crónica taurina de la Feria de San Isidro, de la mano de Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías y Restaurante Casa Robles Sevilla.