Relevo generacional en Las Ventas con Garrido, Martín y Navalón en una tarde de máxima exigencia: dónde ver y horario

La Feria de San Isidro afronta este miércoles una nueva jornada en la Plaza de Toros de Las Ventas con un cartel que reúne a José Garrido, Ismael Martín y Samuel Navalón, tres toreros muy diferentes que buscarán abrirse paso en uno de los escenarios más exigentes del calendario taurino.

La principal novedad del festejo es el cambio de ganadería. Finalmente serán toros de Montalvo los que salten al ruedo madrileño después de que la corrida anunciada inicialmente de Lagunajanda no superara el reconocimiento veterinario previo. Con el ciclo entrando en su tramo decisivo, cada tarde adquiere una relevancia especial para los toreros que buscan dejar su huella en la primera plaza del mundo.

Montalvo sustituye a Lagunajanda

La corrida prevista para este miércoles iba a pertenecer a la ganadería gaditana de Lagunajanda, pero los animales no obtuvieron la aprobación veterinaria necesaria para ser lidiados en Madrid. Ante tal circunstancia, la empresa ha recurrido a la ganadería de Montalvo para completar el cartel previsto.

La divisa salmantina regresa así a Las Ventas en una de las últimas semanas de la feria, asumiendo la responsabilidad de una tarde que puede resultar decisiva para los tres diestros.

[👥𝗖𝗨𝗔𝗗𝗥𝗜𝗟𝗟𝗔𝗦] Descubre los hombres que acompañarán a José Garrido, Ismael Martín y Samuel Navalón. 🔥A las 19h. harán el paseíllo en #LasVentas.#SanIsidro2026 pic.twitter.com/1LvtlO1w09 — Plaza de Las Ventas (@LasVentas) June 3, 2026

En busca de la consolidación

José Garrido vuelve a comparecer en Madrid con la intención de refrendar su trayectoria en una plaza que siempre supone una prueba de máxima exigencia. El torero extremeño afronta una nueva oportunidad en esta Feria de San Isidro con la experiencia acumulada durante varias temporadas en las principales ferias. Su actuación será uno de los focos de atención de la tarde, especialmente tras la modificación ganadera.

Junto a Garrido harán el paseíllo dos nombres que representan el relevo generacional del escalafón. Ismael Martín continúa sumando compromisos importantes en plazas de primera categoría y tendrá en Las Ventas una nueva ocasión para mostrar su evolución. Por su parte, Samuel Navalón afronta una de las comparecencias más relevantes de la temporada tras su triunfo en la Feria de Fallas.

Dónde ver y horario

La corrida comenzará a las 19:00 horas y podrá seguirse en directo a través de Telemadrid y mediante streaming en la plataforma TLMad.