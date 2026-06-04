Cartel estelar en la Maestranza: Morante regresa a Sevilla con Juan Ortega y Pablo Aguado: dónde ver y horario

La plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla celebra este jueves 4 de junio una de las citas más señaladas de la temporada taurina con la tradicional Corrida del Corpus, que reunirá en el ruedo a José Antonio Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado.

El festejo colgó el No hay billetes dos meses antes de su celebración. Y adquiere además un significado especial por el regreso de Morante de la Puebla al coso sevillano tras la grave cogida del pasado Domingo de Resurrección y tras una actuación estelar en la Feria de Abril. Si bien la cogida ha mantenido en vilo a la afición, su maestría se ha instalado en la memoria y en la historia de la tauromaquia.

Morante vuelve a la Maestranza

La principal atención de la tarde estará centrada, lógicamente, en Morante de la Puebla. El diestro sevillano regresa a la Real Maestranza después de su paso por la Feria de Abril, donde protagonizó una antológica faena para el recuerdo. El pasado mes de mayo demostró que se había recuperado e impuso su maestría en Jerez de la Frontera, donde salió por la Puerta Grande.

Junto a al de la Puebla harán el paseíllo Juan Ortega y Pablo Aguado, dos toreros con una estrecha vinculación con la afición sevillana y habituales protagonistas de las grandes citas en la capital andaluza. Ortega se halla en una posición privilegiada del escalafón y buscará imponerse en el ruedo hispalense. Aguado buscará quitarse el mal sabor de boca de su comparecencia isidril, donde compartió cartel con Ortega. Ambos lucharán por resarcirse de aquella e desplegar su toreo.

Horario y dónde ver la corrida

La Corrida del Corpus dará comienzo a las 19:00 horas en la plaza de la Real Maestranza de Sevilla. La plataforma OneToro retransmitirá el festejo.